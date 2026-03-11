iPhone 17e vs iPhone 16: welk budgetmodel kun je het beste kiezen?

De iPhone 17e en de iPhone 16 zijn de goedkoopste modellen die nu nog door Apple verkocht worden. Sterker nog: bij heel veel winkels kosten ze nagenoeg even veel. Maar wat is nou het verschil tussen de iPhone 17e en iPhone 16 en welke moet je kiezen?

Eerder kon je op iCulture al vergelijkingen lezen tussen de iPhone 17e en iPhone 16e, maar ook tussen de iPhone 17e en iPhone 17. Maar er is nog een ander toestel dat heel dicht bij de iPhone 17e in de buurt komt, vooral als het gaat om prijs: de gewone iPhone 16. Hoewel deze bij Apple nu nog bijna €900,- kost, vind je hem bij veel winkels voor nagenoeg dezelfde prijs (of zelfs goedkoper) dan de iPhone 17e. De iPhone 17e en iPhone 16 lijken op bepaalde punten heel erg op elkaar, maar er zijn ook veel verschillen. In deze vergelijking geven we je koopadvies.

Verschillen iPhone 17e vs iPhone 16

Voor deze vergelijking tussen de iPhone 17e en iPhone 16 kijken we vooral naar de verschillen omtrent het scherm, design, prestaties, camera en batterijduur. Maar we kijken ook nog naar wat overige kenmerken en natuurlijk de prijs. Want welke is nu echt het voordeligst?

#1 Scherm: hogere helderheid en Dynamic Island bij de iPhone 16

Qua display komen de twee modellen wel met elkaar overeen, maar er zijn wel een paar belangrijke verschillen. Zo is de maximale helderheid bij de iPhone 16 veel hoger: tot 2000 nits piekhelderheid buiten en tot 1600 nits piekhelderheid bij HDR-content. Oftewel: je kan het scherm in de buitenlucht beter aflezen en bij het kijken van HDR-content is het contrast een stuk groter bij de lichte en donkere onderdelen in het scherm. De iPhone 17e heeft geen specifieke piekhelderheid voor buiten en voor HDR-content is het maximaal 1200 nits.

Verder prijkt bovenaan de iPhone 16 een Dynamic Island, waar allerlei nuttige info in kan verschijnen en nieuwe multitaskingopties mogelijk zijn. Zo wissel je makkelijker naar muziek die nu wordt afgespeeld, zelfs als je in andere apps zit. De iPhone 17e heeft nog gewoon een notch, de statische inkeping in het scherm. De schermranden zijn van de iPhone 16 trouwens ook iets smaller.

iPhone 17e iPhone 16 Schermformaat 6,1-inch 6,1-inch Schermtechniek OLED OLED Resolutie 2532 x 1170; 460 pixels per inch 2556 x 1179; 460 pixels per inch Dynamic Island ❌ ✅ Maximale helderheid (standaard) 800 nits 1000 nits Maximale helderheid (HDR) 1200 nits 1600 nits Maximale helderheid (buiten) – 2000 nits

#2 Design: de iPhone 16 is veel kleurrijker

De iPhone 16 heeft een veel kleurrijker ontwerp en is ook in meer kleuren te verkrijgen dan de iPhone 17e. Naast het opvallende en mooie ultramarijn, is er ook nog groen, roze (veel feller dan het zachtroze van de iPhone 17e), wit en zwart. De iPhone 17e is er naast wit en zwart dus in het zachtroze, dat veel minder opvallend is en meer naar wit neigt, ten opzichte van de roze iPhone 16.

Overigens verschillende modellen ook qua afmetingen van elkaar:

iPhone 17e iPhone 16 Hoogte 146,7 mm 147,6 mm Breedte 71,5 mm 71,6 mm Diepte 7,8 mm 7,8 mm Gewicht 170 gram 170 gram

#3 Prestaties: hier wint de iPhone 17e

De chip is het nieuwst en het krachtigst in de iPhone 17e. Deze is voorzien van een A19-chip, met 6-core CPU en 4-core GPU met Neural Accelerators. Daardoor zijn er hoge en snelle prestaties mogelijk op het gebied van graphics (zoals in games of grafische apps), maar ook gewoon voor alledaags gebruik. Maar vergis je niet: ook de iPhone 16 is met zijn A18-chip razendsnel en de kans dat je uberhaupt verschil merkt tussen deze twee op dit vlak, is wat ons betreft erg klein. Beide iPhones zijn uitgerust met 8GB RAM, dus wat dat betreft is er helemaal geen verschil.

#4 Camera: iPhone 16 biedt veel meer opties

Misschien wel het grootste verschil zit hem in de camera. De iPhone 16 heeft twee camera’s aan de achterkant: naast de 48-megapixel groothoeklens is er een 12-megapixel ultragroothoeklens. Daarmee maak je 0,5x foto’s, die iets zijn uitgezoomd voor een breder plaatje. Dat is niet alleen mooi bij landschapsfoto’s, maar kan ook nog erg praktisch zijn als je van iets een foto moet maken maar geen stap naar achteren kan doen om het volledige plaatje in beeld te krijgen.

Verder ondersteunt de iPhone 16 dankzij deze ultragroothoeklens een macromodus en kun je ruimtelijke foto’s maken om te bekijken op een Vision Pro. Dat laatste zul je waarschijnlijk niet doen, maar toch. Ook de fotografische stijlen zijn wat uitgebreider, met meer opties voor een eigen stijl van je foto’s, nog voordat je ze maakt.

Daarnaast heeft de iPhone 16 een cameraregelaar, een knop speciaal om de camera mee te bedienen. Je kan hiermee snel de camera openen, maar ook opties wijzigen door eroverheen te vegen, zelfs zonder het scherm aan te hoeven raken. Niet iedereen vindt dat overigens even praktisch, dus het wordt niet altijd veel gebruikt.

iPhone 17e iPhone 16 Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 48-megapixel (groothoek)

12-megapixel (ultragroothoek) Beeldstabilisatie ✅ ✅ (sensorverschuiving) Optische zoom 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x True Tone ✅ (Flash) ✅ (Flash) Photonic Engine ✅ ✅ Deep Fusion ✅ ✅ Slimme HDR ✅ (5) ✅ (5) Portretmodus ✅ (nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) ✅ (nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) Portretbelichting ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ (nieuwste generatie) Macrofotografie ❌ ✅ Ruimtelijke foto’s en video’s ❌ ✅ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Dolby Vision Filmmodus ❌ ✅ Actiemodus ❌ ✅ Slo-mo ✅ ✅ Timelapse ✅ ✅ QuickTake ✅ ✅ Audiozoom ✅ ✅ Ruimtelijke audio ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅

#5 Batterijduur: iPhone 17e gaat langer mee

Qua accuduur staat de iPhone 17e zijn mannetje: video afspelen kan hij zo’n vier uur langer dan de iPhone 16 en video streamen gaat ook nog eens tot drie uur langer. Daarentegen ondersteunt de iPhone 16 draadloos snelladen, in combinatie met de nieuwste MagSafe-oplader. Dat model kan draadloos opladen tot 22W, terwijl dat bij de iPhone 17e maximaal 15W is. Dat valt daarom officieel niet onder snelladen.

iPhone 17e iPhone 16 Video afspelen Tot 26 uur Tot 22 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 18 uur Draadloos opladen ✅ (Qi, Qi2, tot 15W) ✅ (Qi, Qi2, tot 22W) MagSafe ✅ ✅ Batterijcapaciteit 4.005 mAh 3.561 mAh

#6 Overige eigenschappen: opslag, draadloze verbindingen

Het grote voordeel van de iPhone 17e is dat je direct 256GB opslag krijgt, terwijl dit bij de iPhone 16 nog minimaal 128GB is. Er is bij winkels ook nog een 256GB-uitvoering en zelfs een iPhone 16 met 512GB (Apple verkoopt die zelf allebei niet meer), maar je bent dan natuurlijk wel weer meer geld kwijt.

Verder is het goed om te weten dat de iPhone 16 betere specificaties heeft als het gaat om draadloze verbindingen. Er zit wifi 7 in (al heb je daar wel een geschikte router voor nodig) en is voorzien van Ultra Wideband van de tweede generatie. Dit wordt onder andere gebruikt om een AirTag nauwkeurig te zoeken, maar ook steeds vaker in auto’s als digitale autosleutel. Bovendien heeft de iPhone 16 Thread, voor bediening van smart home-apparaten die via dit protocol werken. Bij de iPhone 17e ontbreken dit soort opties.

#7 Prijs: welke is nu echt goedkoper?

Welke nu echt goedkoper is, is vooral afhankelijk van hoeveel opslag je nodig hebt. Heb je genoeg aan 128GB, dan is de iPhone 16 bij sommige winkels net wat goedkoper, zeker als je rekening houdt met alle extra opties die je daarvoor krijgt. Maar is 256GB echt het minimale voor jou, dan is de iPhone 17e scherper geprijsd. Je betaalt voor een 256GB iPhone 16 namelijk al snel zo’n €100,- tot €200,- meer dan bij de iPhone 17e, dus het is dan maar de vraag of je dat verschil in functies nodig hebt.

Bij de iPhone 17e kun je soms nog extra besparen als je kiest voor een model in combinatie met abonnement, dus kijk daar ook zeker naar als je overweegt om dit model te kopen. Dat geldt overigens ook voor de iPhone 16.

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Conclusie iPhone 17e vs iPhone 16 verschillen

Bij de iPhone 17e lever je duidelijk op een aantal specificaties in, in vergelijking met de iPhone 16. De voornaamste verschillen zitten in de camera, het scherm en het ontwerp. De iPhone 16 heeft daar duidelijk een streepje voor, ook al is design natuurlijk iets subjectiefs. Op een aantal andere punten scoort de iPhone 17e weer wat beter, waaronder batterijduur, prestaties en prijs. Als dat voor jou het allerbelangrijkst is, dan is de iPhone 17e misschien toch de betere keuze. Wil je toch af en toe wat mooiere foto’s maken en wil je profiteren van een mooier scherm, dan vinden we de iPhone 16 de slimmere keuze.

Ga de iPhone 17e kopen als…

…je de voordeligste iPhone zoekt, met name met 256GB opslag.

…je de beste prestaties voor de laagste prijs wil.

…batterijduur voor jou het belangrijkst is.

…graag een zachtroze iPhone wil.

Ga de iPhone 16 kopen als…