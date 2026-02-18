Uitgelicht
Movies Apple TV

Deze app verdwijnt met tvOS 26.4 van je Apple TV – en waarom dat niet erg is

Nieuws Apps
Apple gaat met ingang van tvOS 26.4 een ooit zo centrale app van je Apple TV verwijderen: de iTunes-films app. Alle functies van iTunes Movies zijn ondertussen geïntegreerd in Apple TV.
Sasha Koevoets -

De Apple TV is al jaren een centrale plek voor al je films en series. Waar de streamingdiensten de afgelopen jaren de overhand hebben genomen, kocht men voorheen vooral films en series uit bijvoorbeeld de iTunes Store. Apple had daarvoor altijd de losse iTunes-films app, van waaruit je niet alleen nieuwe films kon kopen of huren, maar ook je bibliotheek en verlanglijst kon bekijken. De afgelopen tijd werden functies al overgezet, maar de app bleef nog wel zichtbaar. Tot nu.

iTunes films stopt

Voor de tijd van streamingdiensten was je voor het kijken van films aangewezen op iTunes (of andere diensten). In de afgelopen jaren heeft de naam iTunes echter terrein verloren aan de Apple TV‑app voor films en series en aan Apple Music voor muziek.

In de aankomende tvOS 26.4-update doet Apple hier nog een schepje bovenop door de iTunes Movies‑app volledig van de Apple TV te verwijderen. Wie de app de afgelopen tijd opstartte, kreeg al de melding dat iTunes‑films en aankopen waren verplaatst naar de Apple TV‑app. De app was dus in feite al nutteloos, maar stond nog wel op het beginscherm van je Apple TV.

Apple TV itunes films
De melding die je kreeg vóór tvOS 26.4

Na het updaten naar tvOS 26.4 is de iTunes-films app zelf dus verdwenen, maar je aankopen niet: al je gekochte films zijn gewoon terug te vinden in de Apple TV‑app. De functies van de oude iTunes‑app zijn de afgelopen jaren stap voor stap in de TV‑app geïntegreerd.

Buiten Nederland bestond ook nog de iTunes‑app voor series, die in tvOS 26.4 eveneens is verwijderd. In Nederland konden we echter geen series via iTunes kopen, waardoor deze app hier nooit beschikbaar is geweest.

Ook iTunes Wishlist verdwijnt

Een belangrijk detail is dat met tvOS 26.4 ook de iTunes‑Wish List van de Apple TV verdwijnt. Met deze verlanglijst kon je jarenlang films en andere titels bewaren om ze later te kopen of te huren. Apple heeft aangekondigd dat de functie wordt stopgezet en raadt gebruikers aan om favoriete titels voortaan op te slaan in de Watchlist van de TV‑app. Op Apple TV is je oude iTunes‑Wish List met tvOS 26.4 dus niet meer in te zien, maar je eerder gekochte films blijven gewoon beschikbaar in de TV‑app.

Ook op de iPhone gaat de verlanglijst van iTunes verdwijnen. Deze vind je nu nog in de (nog werkende) iTunes Store-app. Tik daar op Films, gevolgd door Ga naar je verlanglijst. Apple informeert gebruikers die nog films op hun verlanglijst hebben per e-mail, met een pdf als bijlage waarin alle films staan die door de jaren heen in de verlanglijst gezet zijn. Vanuit daar vind je links naar de films in de Apple TV-app, die je daar dan weer op je kijklijst kan zetten.

Wanneer komt tvOS 26.4?

Op dit moment is tvOS 26.4 nog in betafase en deze periode is net begonnen. De update is voorlopig alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke bèta­testers die zich hebben aangemeld voor het bètaprogramma van Apple. Het is de verwachting dat tvOS 26.4 in maart/april 2026 beschikbaar komt.

Lees ook ons artikel met de nieuwe functies in iOS 26.4, de update die tegelijkertijd verwacht wordt met tvOS 26.4.

