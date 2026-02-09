Elk jaar komt Apple met nieuwe iPads en ook dit jaar is er weer een volle line-up op de planning. Dit is wanneer je in 2026 deze nieuwe iPads kan verwachten.

Het jaar 2026 is nog maar net op weg, maar het belooft nu al een druk Apple-jaar te worden. De iPad is voor veel gebruikers een onmisbare aanvulling op de iPhone en Mac en ook dit jaar werkt Apple aan meerdere nieuwe modellen. In dit artikel lees je welke iPads je in 2026 kunt verwachten en wat er al bekend is over de grootste vernieuwingen.

iPads in 2026: dit kunnen we verwachten

Het is ondertussen een gegeven dat Apple bijna elk jaar de iPad een opfrisbeurt geeft met een kleine specbump. Ook in 2026 lijkt dat niet anders te zijn. In de eerste maanden van het jaar krijgen zowel de standaard iPad als de iPad Air een update met de nodige interne upgrades. In het najaar van 2026 is het vervolgens de beurt aan de iPad mini, dit jaar naar verwachting de grootste vernieuwing krijgt met ingrijpende aanpassingen aan scherm en hardware. De iPad Pro wordt ogenschijnlijk dit jaar niet vernieuwd: die kreeg afgelopen oktober nog de snellere M5-chip, maar zou pas in voorjaar 2027 weer met een update komen.

De eerstvolgende Apple-aankondigingen worden in de week van 2 maart verwacht en zeer waarschijnlijk zit daar ook een of meerdere nieuwe iPads bij.

Dit is de huidige iPad‑line‑up op het moment van schrijven:

iPad 2026: in het voorjaar van 2026

Het standaardmodel iPad wordt vrijwel jaarlijks opgevolgd door een nieuw model en ook in 2026 lijken gebruikers weer in hun handjes te kunnen knijpen. Apple zou namelijk opnieuw werken aan een opvolger van de instap‑iPad.

Qua ontwerp hoeven we geen grote veranderingen te verwachten: visueel blijft dit model grotendeels gelijk aan zijn voorganger. De vernieuwing zit vooral aan de binnenkant. De iPad 2026 wordt naar verluidt uitgerust met een A18‑chip, waardoor hij beter presteert en geschikt wordt om te gebruiken in combinatie met Apple Intelligence en andere nieuwe functies in toekomstige iPadOS‑versies.

iPad Air 2026: in het voorjaar 2026

Net als de standaard iPad krijgt ook de iPad Air in 2026 een upgrade. Opnieuw verschijnt dit model in 11‑ en 13‑inch uitvoering en blijven de uiterlijke veranderingen naar verwachting beperkt. De vernieuwing zit vooral aan de binnenkant: de iPad Air 2026 zou worden uitgerust met een nieuwe M4‑chip, waardoor hij merkbaar sneller en toekomstbestendiger is dan de iPad Air 2025. Volgens de huidige verwachtingen wordt de iPad Air 2026 in het eerste kwartaal van het jaar aangekondigd (waarschijnlijk in maart) en ligt hij kort daarna in de winkels.

iPad mini A19 Pro: najaar 2026

De grootste verandering voor de iPad-lijn in 2026 lijkt weggelegd voor de iPad mini. Na twee jaar zonder vernieuwing krijgt dit model eindelijk een grote upgrade, met als belangrijkste wijziging een 8,8‑inch oled‑scherm. Daarmee stapt Apple af van het huidige 8,3‑inch lcd‑scherm en wordt de nieuwe iPad mini niet alleen moderner, maar ook net wat groter dan zijn voorgangers.

Daarnaast gaan er geruchten dat de nieuwe iPad mini waterdicht wordt, vergelijkbaar met recente iPhone‑modellen. Binnenin zou de iPad worden aangedreven door de A19 Pro‑chip, dezelfde chip als in de iPhone 17 Pro‑modellen. Als alles volgens planning verloopt, wordt deze vernieuwde iPad mini in het najaar van 2026 aangekondigd.

iPad Pro M6: voorjaar 2027

De iPad Pro krijgt niet jaarlijks een nieuwe versie, maar wordt meestal eens in de anderhalf jaar vernieuwd. Het huidige M5-model is van oktober 2025, dus naar verwachting komt er pas in voorjaar 2027 een nieuwe uitvoering. Er wordt al gesproken over een iPad Pro met dampkamer koeling, net als in de iPhone 17 Pro-modellen. Dit model zou dan een M6-chip krijgen, die naar verwachting komend najaar z’n debuut maakt in de MacBook.

Nieuwe Apple Pencil & Magic Keyboard in 2026?

Naast de iPads zijn er natuurlijk ook accessoires die je met deze tablets kunt gebruiken, zoals de Apple Pencil (Pro) en het Magic Keyboard voor iPad. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat Apple tegelijk met de nieuwe iPads ook vernieuwde versies van deze accessoires aankondigt. Het ligt daarom voor de hand dat Apple voorlopig inzet op de bestaande generatie Apple Pencil‑modellen en Magic Keyboards.