WhatsApp is al maanden aan het experimenteren met een ingrijpende make-over op iPhone. Al sinds oktober vorig jaar rolt WhatsApp langzaamaan een Liquid Glass-design uit in de app, maar nog niet alle elementen zijn aangepast. Toch zien sommige gebruikers dit ontwerp al verschijnen in hun app, maar van een grote uitrol is nog geen sprake.
Hieronder volgt het originele bericht van 9 oktober 2025:
WhatsApp met Liquid Glass
WhatsApp voegt de laatste tijd aan de lopende band nieuwe functies toe aan de app, maar eentje springt er bovenuit en dat is de ondersteuning voor het nieuwe Liquid Glass-design dat Apple in 2025 gepresenteerd heeft.
Bij WhatsApp zit het Liquid Glass-design goed verspreid over de gehele interface. De navigatiebalk is daarbij het duidelijkste voorbeeld: die zweeft als het ware boven de inhoud, met een lichte waas en vloeiende animaties die de navigatie dynamischer maken. Ook het toetsenbord en knoppen hebben dezelfde glasachtige look gekregen, waardoor alles beter samenhangt. Daarnaast heeft ook het contextmenu nu een transparante, reflecterende uitstraling. Het enige wat op de screenshots ongewijzigd lijkt te zijn is het tekstinvoerveld en het daarbij behorende menu.
Wanneer komt WhatsApp met Liquid Glass?
Meta heeft het nieuwe ontwerp nog niet officieel aangekondigd, maar een aantal gebruikers van de officiële WhatsApp-versie in de App Store krijgt de update al binnen met versienummer 25.28.75. Zoals gebruikelijk worden dit soort updates geleidelijk uitgerold, dus het kan even duren voordat iedereen de update heeft.