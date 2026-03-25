WhatsApp bericht verwijderen voor iedereen

Nieuws Apps
Een nieuwe designtaal vergt altijd even wat aanpassing. Langzaamaan komt ook WhatsApp om de hoek kijken en beginnen de eerste gebruikers het nieuwe Liquid Glass-ontwerp te zien.
Sasha Koevoets

WhatsApp is al maanden aan het experimenteren met een ingrijpende make-over op iPhone. Al sinds oktober vorig jaar rolt WhatsApp langzaamaan een Liquid Glass-design uit in de app, maar nog niet alle elementen zijn aangepast. Toch zien sommige gebruikers dit ontwerp al verschijnen in hun app, maar van een grote uitrol is nog geen sprake.

Hoewel WhatsApp de grote make-over naar het nieuwe Liquid Glass-design nog maar mondjesmaat uitrolt, wordt er ondertussen wel gewerkt aan meer onderdelen die deze nieuwe stijl krijgen. WABetaInfo meldt nu dat ook de audiospeler ook aan de beurt is voor een opfrisbeurt.

Zo wordt deze audiospeler met simpele bedieningsknoppen vervangen door een zwevende, transparante afspeelbalk, waarmee je spraakberichten kunt blijven beluisteren terwijl je door de app bladert. De functie is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar voor testers. Het is nog maar de vraag wanneer gebruikers deze vernieuwing gaan zien.

Zo ziet de nieuwe audiospeler in WhatsApp eruit.

Waar blijft Liquid Glass in WhatsApp?

Het Liquid Glass-design in WhatsApp is momenteel alleen nog maar bij een select aantal gebruikers zichtbaar. Het maakt daarbij niet uit of je de TestFlight-versie van WhatsApp hebt of niet. Bij ons op de redactie heeft een iemand al het Liquid Glass design, maar de rest nog helemaal niet. Dat geeft al aan hoe beperkt de uitrol momenteel is.

Waarom het zo lang duurt voordat WhatsApp Liquid Glass krijgt, is een raadsel. Het zorgt er in ieder geval voor dat de app er ten opzichte van de standaardapps gedateerd uit begint te zien. Bovendien vereist Apple binnenkort dat apps gemaakt en aangepast zijn voor iOS 26. We verwachten dat WhatsApp daarom ergens de komende maanden wel voor iedereen overstag gaat.

Hieronder volgt het originele bericht van 9 oktober 2025:

WhatsApp voegt de laatste tijd aan de lopende band nieuwe functies toe aan de app, maar eentje springt er bovenuit en dat is de ondersteuning voor het nieuwe Liquid Glass-design dat Apple in 2025 gepresenteerd heeft.

Bij WhatsApp zit het Liquid Glass-design goed verspreid over de gehele interface. De navigatiebalk is daarbij het duidelijkste voorbeeld: die zweeft als het ware boven de inhoud, met een lichte waas en vloeiende animaties die de navigatie dynamischer maken. Ook het toetsenbord en knoppen hebben dezelfde glasachtige look gekregen, waardoor alles beter samenhangt. Daarnaast heeft ook het contextmenu nu een transparante, reflecterende uitstraling. Het enige wat op de screenshots ongewijzigd lijkt te zijn is het tekstinvoerveld en het daarbij behorende menu.

Liquid Glass op WhatsApp (via WABetaInfo)

Wanneer komt WhatsApp met Liquid Glass?

Meta heeft het nieuwe ontwerp nog niet officieel aangekondigd, maar een aantal gebruikers van de officiële WhatsApp-versie in de App Store krijgt de update al binnen met versienummer 25.28.75. Zoals gebruikelijk worden dit soort updates geleidelijk uitgerold, dus het kan even duren voordat iedereen de update heeft.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.10.74

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
301.53 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone? WhatsApp beveiligen op 4 manieren

Ook interessant

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar