Hoewel WhatsApp de grote make-over naar het nieuwe Liquid Glass-design nog maar mondjesmaat uitrolt, wordt er ondertussen wel gewerkt aan meer onderdelen die deze nieuwe stijl krijgen. WABetaInfo meldt nu dat ook de audiospeler ook aan de beurt is voor een opfrisbeurt.

Zo wordt deze audiospeler met simpele bedieningsknoppen vervangen door een zwevende, transparante afspeelbalk, waarmee je spraakberichten kunt blijven beluisteren terwijl je door de app bladert. De functie is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar voor testers. Het is nog maar de vraag wanneer gebruikers deze vernieuwing gaan zien.

Zo ziet de nieuwe audiospeler in WhatsApp eruit.

Waar blijft Liquid Glass in WhatsApp?

Het Liquid Glass-design in WhatsApp is momenteel alleen nog maar bij een select aantal gebruikers zichtbaar. Het maakt daarbij niet uit of je de TestFlight-versie van WhatsApp hebt of niet. Bij ons op de redactie heeft een iemand al het Liquid Glass design, maar de rest nog helemaal niet. Dat geeft al aan hoe beperkt de uitrol momenteel is.

Waarom het zo lang duurt voordat WhatsApp Liquid Glass krijgt, is een raadsel. Het zorgt er in ieder geval voor dat de app er ten opzichte van de standaardapps gedateerd uit begint te zien. Bovendien vereist Apple binnenkort dat apps gemaakt en aangepast zijn voor iOS 26. We verwachten dat WhatsApp daarom ergens de komende maanden wel voor iedereen overstag gaat.