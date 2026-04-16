Apple Watch Ultra 3 met Digital Crown

Apple kan hardnekkige vastlopers op de Apple Watch nu veel sneller fixen

Reageert je Apple Watch nergens meer op? Apple kan de volledige software op de Apple Watch nu eenvoudiger herstellen, zonder dat hij naar een reperatiecentrum gestuurd hoeft te worden.
Het gebeurt niet vaak, maar als je Apple Watch nergens meer op reageert en helemaal bricked is, zit er niets anders op dan ermee naar een Apple Store of erkend reparatiebedrijf te gaan. Dergelijke softwareproblemen kunnen ervoor zorgen dat je Apple Watch helemaal niet meer reageert, terwijl er aan de hardware niet per se iets defect is. Normaal gesproken kost een fix voor dit probleem behoorlijk wat tijd, maar MacRumors zegt nu dat Apple dat vanaf later deze maand makkelijker kan oplossen.

Herstellen van Apple Watch-software gaat makkelijker

Bronnen zeggen tegen MacRumors dat Apple vanaf later deze maand een nieuwe manier krijgt om de software op de Apple Watch te herstellen. Er komt een speciaal repair dock waarmee de Apple Watch aan een Mac verbonden kan worden als deze niet meer reageert. Deze optie is gewoon in de winkels beschikbaar. Daardoor hoeft Apple een Apple Watch met softwarefout niet meer naar een speciaal reparatiecentrum te sturen, met als gevolg dat een fix veel sneller gedaan kan worden.

Apple heeft momenteel voor de Apple Watch wel een hersteloptie in combinatie met een iPhone, die je als gebruiker zelf kan uitvoeren. Er verschijnt dan op de iPhone een melding dat er een probleem is met de Apple Watch en dat deze via de iPhone hersteld kan worden. Maar een nadeel is dat dit alleen werkt als er op de Apple Watch zelf een herstelmelding verschijnt. Is een Apple Watch volledig bricked (dus het scherm blijft zwart en reageert verder niet meer), dan werkt deze methode niet. In dat geval kun je straks dus gewoon bij de Apple Store of een erkende serviceprovider terecht, voor een snelle softwarereparatie.

Review Apple Watch Series 11: onderkant

In de loop der jaren is het herstellen van de software op een Apple Watch lastiger geworden. Eerdere generaties hadden nog een verborgen diagnostische poort, onder het bevestigingsmechanisme van het bandje. Met ingang van de Apple Watch Series 7 heeft Apple dit verwijderd, waarschijnlijk om meer plek te maken voor interne onderdelen en het dunnere ontwerp. Maar dat had wel als gevolg dat een volledig vastgelopen Apple Watch altijd direct doorgestuurd moest worden naar een reparatiecentrum. Met de nieuwe oplossing is dat dus niet meer nodig.

Lees ook ons artikel wat je kan doen als je Apple Watch niet meer aan gaat.

Je Apple Watch gaat niet meer aan: 6 tips en oplossingen

Je Apple Watch gaat niet meer aan: 6 tips en oplossingen

Gaat je Apple Watch niet meer aan of lukt het niet om op te laden? Met de stappen hieronder kun je achterhalen waarom je Apple Watch niets meer lijkt te doen, bijvoorbeeld door te controleren of Schermgordijn is ingeschakeld en of de lader wel goed werkt.

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel

