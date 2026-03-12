iPhone 17e-camera is iets beter dan de voorganger: dit is er nieuw (en deze camerafuncties mis je)

De iPhone 17e heeft net als de voorganger maar een camera, die op het eerste gezicht geen vernieuwingen biedt. Toch heeft de camera heel wat te bieden en is er een handige verbetering ten opzichte van de iPhone 16e. Alles wat je moet weten over de iPhone 17e camera lees je hier. Camera iPhone 17e: […]

De iPhone 17e heeft net als de voorganger maar een camera, die op het eerste gezicht geen vernieuwingen biedt. Toch heeft de camera heel wat te bieden en is er een handige verbetering ten opzichte van de iPhone 16e. Alles wat je moet weten over de iPhone 17e camera lees je hier.

Camera iPhone 17e: dit is er nieuw

De iPhone 17e-camera is in de basis exact gelijk aan die van de iPhone 16e. Dat betekent dat je er dezelfde mogelijkheden op vindt. Toch heeft Apple een verbetering toegevoegd: de nieuwste versie van de portretmodus. Met de iPhone 17e is er ondersteuning voor portretten met scherpstelling en diepteregeling, in plaats van alleen met diepteregeling. Wat dat betekent? Je kan bij het maken van portretfoto’s scherpstellen op objecten in de voor- of achtergrond, zowel tijdens het maken van de foto als achteraf. Bij de iPhone 16e kom je alleen maar de diepteregeling aanpassen, dus de mate waarop het wazige effect van een portretfoto toegepast wordt.

De verbetering in de portretmodus is ook te gebruiken bij de selfiecamera. Waarschijnlijk is de verbetering vooral mogelijk dankzij de krachtigere A19-chip en niet zozeer door een fysieke verbetering in de camera zelf. Hoe dan ook maakt de iPhone 17e je portretten mooier, op dezelfde manier als andere recente iPhones.

Deze functies heeft de iPhone 17e-camera nog meer

Alle overige eigenschappen van de iPhone 17e-camera, zijn nagenoeg gelijk aan die van de camera in de iPhone 16e. We zetten de belangrijkste functies op een rij:

#1 2-in-1 hoofdcamera met zoomen in optische kwaliteit

De enkele cameralens maakt het mogelijk om in te zoomen met optische kwaliteit. Je hebt uiteraard de 1x-optie, maar met de 2x-optie kun je inzoomen om een voorwerp dichter in beeld te brengen. Dit is mogelijk zonder fysieke telelens, omdat de camera een uitsnede maakt van een grotere 48-megapixel lens. Er is daardoor geen sprake van digitale zoom, maar van “zoom met optische kwaliteit”.

#2 48-megapixel hoofdlens

De hoofdlens heeft dus een resolutie van 48-megapixel, wat net zo hoog is als bij de gewone iPhone 17 en zelfs de iPhone 17 Pro. Je maakt dus hele mooie hogeresolutie foto’s, waarbij je het verschil tussen de iPhone 17e en de iPhone 17e Pro eigenlijk alleen ziet als je heel goed kijkt.

#3 Cameratechnieken als Deep Fusion, slimme HDR en de Photonic Engine

Qua cameratechnieken ter verbetering van de beeldkwaliteit, ondersteunt de iPhone 17e nagenoeg dezelfde opties als de iPhone 17-modellen. Deep Fusion, slimme HDR 5 en de Photonic Engine. De Photonic Engine is een uitgebreidere versie van Deep Fusion, een techniek die meerdere foto’s maakt en pixels voor pixels analyseert op detailniveau voor het beste plaatje. Bij de Photonic Engine wordt het Deep Fusion-principe toegepast terwijl de foto’s nog niet gecomprimeerd zijn en dus veel meer detail bevatten. Het is dus vooral een softwarefunctie.

#4 Cameramodi als de nachtmodus, fotografische stijlen

De iPhone 17e is verder voorzien van bijna alle recente cameramodi die je van andere modellen kent, zoals de nachtmodus voor foto’s in het donker en de fotografische stijlen. Bij de fotografische stijlen is er overigens wel een klein verschil: het gaat hier om de oorspronkelijke versie, niet die van de nieuwste generatie. Je hebt daardoor iets minder opties, maar die heb je wat ons betreft ook niet per se nodig voor mooie foto’s.

Deze functies ontbreken bij de iPhone 17e camera

Maar door de enkele lens op de iPhone 17e, moet je wel enkele camerafuncties missen die je bijvoorbeeld wel op de iPhone 17 vindt. Dit zijn ze in het kort:

Ultragroothoeklens en telelens: De iPhone 17e heeft maar een lens, waardoor je geen uitgezoomde 0,5x foto’s of ingezoomde foto’s kan maken die verder gaan dan 2x zoomen. Omdat de hoofdcamera een 48-megapixel lens is, kun je wel tot 2x inzoomen in optische kwaliteit, ondanks het gebrek aan een telelens.

De iPhone 17e heeft maar een lens, waardoor je geen uitgezoomde 0,5x foto’s of ingezoomde foto’s kan maken die verder gaan dan 2x zoomen. Omdat de hoofdcamera een 48-megapixel lens is, kun je wel tot 2x inzoomen in optische kwaliteit, ondanks het gebrek aan een telelens. Cameraregelaar : De iPhone 17e heeft, in tegenstelling tot alle andere iPhone 17-modellen, geen aparte cameraregelaarknop aan de rechter zijkant waarmee je snel de camera kan openen en instellingen kan aanpassen. Wel is er een actieknop, waar je de camera aan kan koppelen. Hoewel je hier snel de camera mee kan starten, biedt dit geen mogelijkheid om verdere instellingen aan te passen. Dat moet je dan gewoon via het scherm doen.

: De iPhone 17e heeft, in tegenstelling tot alle andere iPhone 17-modellen, geen aparte cameraregelaarknop aan de rechter zijkant waarmee je snel de camera kan openen en instellingen kan aanpassen. Wel is er een actieknop, waar je de camera aan kan koppelen. Hoewel je hier snel de camera mee kan starten, biedt dit geen mogelijkheid om verdere instellingen aan te passen. Dat moet je dan gewoon via het scherm doen. Dual Capture : Je kan met de Camera-app niet tegelijkertijd filmen met de voorste en achterste camera. Dat kan bij alle iPhone 17-modellen wel, inclusief de iPhone Air die ook maar een cameralens heeft. Waarom dit bij de iPhone 17e ontbreekt, is niet duidelijk.

: Je kan met de Camera-app niet tegelijkertijd filmen met de voorste en achterste camera. Dat kan bij alle iPhone 17-modellen wel, inclusief de iPhone Air die ook maar een cameralens heeft. Waarom dit bij de iPhone 17e ontbreekt, is niet duidelijk. Macrofotografie : Door het ontbreken van de ultra-groothoeklens, kun je geen macrofoto’s maken met de iPhone 17e.

: Door het ontbreken van de ultra-groothoeklens, kun je geen macrofoto’s maken met de iPhone 17e. Ruimtelijke foto’s en video’s : Dankzij de meerdere lenzen op recente iPhones, kun je ruimtelijke foto’s en video’s maken die tot leven komen op de Vision Pro. Maar omdat de iPhone 17e maar een lens heeft, is dat niet mogelijk.

: Dankzij de meerdere lenzen op recente iPhones, kun je ruimtelijke foto’s en video’s maken die tot leven komen op de Vision Pro. Maar omdat de iPhone 17e maar een lens heeft, is dat niet mogelijk. Filmmodus : Je kan filmen met de iPhone 17e, maar de aparte filmmodus (waarbij je tijdens het filmen de focus kan verleggen voor een diepte-effect), ontbreekt op de iPhone 17e.

: Je kan filmen met de iPhone 17e, maar de aparte filmmodus (waarbij je tijdens het filmen de focus kan verleggen voor een diepte-effect), ontbreekt op de iPhone 17e. Actiemodus : De actiemodus bij recente iPhones zorgt ervoor dat video’s waarbij je veel beweegt er alsnog vloeiend uit zien. Denk aan een offroad ritje in een auto. De iPhone 16e zorgt door het missen van de actiemodus niet voor die extra vloeiende beelden.

: De actiemodus bij recente iPhones zorgt ervoor dat video’s waarbij je veel beweegt er alsnog vloeiend uit zien. Denk aan een offroad ritje in een auto. De iPhone 16e zorgt door het missen van de actiemodus niet voor die extra vloeiende beelden. Optische beeldstabilisatie : Hoewel de iPhone 17e wel optische beeldstabilisatie heeft, is er geen stabilisatie met sensorverschuiving. De lens beweegt dus niet fysiek mee, waardoor het effect mogelijk wat minder goed is.

: Hoewel de iPhone 17e wel optische beeldstabilisatie heeft, is er geen stabilisatie met sensorverschuiving. De lens beweegt dus niet fysiek mee, waardoor het effect mogelijk wat minder goed is. Camera aan de voorkant: De camera aan de voorkant van de iPhone 16e, heeft mindere specs dan die van de andere iPhone 17-modellen. De resolutie is met 12-megapixel lager dan de 18-megapixel van de andere modellen. Ook is er geen ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt) en kun je geen liggende selfies maken terwijl je je iPhone verticaal vasthoudt. Ook ontbreekt bij de iPhone 17e-selfiecamera de filmmodus en zijn QuickTake-video’s maximaal in 1080p.

