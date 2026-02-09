‘Apple komt in week van 2 maart met nieuwe producten’: wat zijn de grootste kanshebbers?

Het lijkt er sterk op dat Apple in de week van 2 maart nieuwe producten gaat aankondigen. Volgens bronnen heeft Apple dan "een productlancering" gepland, maar mogelijk zijn het er meerdere tegelijk. Welke producten kun je verwachten?

Dat Apple voor 2026 veel nieuwe producten op de planning heeft, is geen verrassing meer. Inmiddels is er al een nieuw product aangekondigd (AirTag 2), maar er staan ons nog veel meer interessante aankondigingen te wachten. In deze round-up lees je het laatste nieuws omtrent Apple’s mogelijke maart 2026-aankondigingen, welke producten je kan verwachten en meer.

Laatste nieuws: ‘Productaankondigingen in week van 2 maart’

Volgens Mark Gurman is Apple van plan op in de week van 2 maart minstens een product aan te kondigen. In zijn nieuwste nieuwsbrief spreekt zegt hij dat er “in de week van 2 maart een productlancering” gepland staat. Of hij hier doelt op slechts één specifiek product of dat er meerdere tegelijkertijd aangekondigd kunnen worden, is niet helemaal duidelijk. Het zou ook kunnen dat Apple gedurende die week elke dag een nieuw product onthult, zoals in het verleden vaker gedaan is.

Komt er in maart een Apple-event?

De vraag is dan ook of er in maart nog een officieel Apple-event komt. Het is alweer een tijdje geleden dat Apple in maart een traditioneel evenement organiseerde. De laatste keer was namelijk in 2022, toen er een nieuwe iPhone SE, iPad Air en de eerste Mac Studio aangekondigd werd. Maar als we kijken naar wat er voor dit voorjaar op de planning staat, zou het zomaar kunnen dat we opnieuw een echt event kunnen verwachten. Maar daarbij moeten we wel opmerken dat Apple steeds vaker kiest voor (meerdere) persberichten.

Verwachtingen Apple-producten maart 2026

Er zijn in totaal vier producten die we in maart 2026 van Apple verwachten, verdeeld over drie productcategorieën. We nemen ze allemaal met je door.

#1 iPhone 17e

Waarschijnlijkheid van aankondiging 80%

Dat er dit voorjaar een iPhone 17e aan komt, staat vast. Apple lijkt er een traditie van te willen maken om elk voorjaar een nieuw instapmodel uit te brengen. Vorig jaar verscheen de iPhone 16e en de opvolger genaamd iPhone 17e brengt een aantal fijne verbeteringen, als de geruchten kloppen. Zo wordt er gesproken over ondersteuning voor MagSafe en een verbeterd display. Een snellere chip is hoe dan ook een zekerheid. Volgens Mark Gurman is de komst van de iPhone 17e “imminently”, oftewel: hij komt binnenkort. Hoe snel die “binnenkort” precies is, weten we nog niet. Maar een release in de eerste week van maart lijkt een hele veilige gok te zijn.

Bekijk ook iPhone 17e: dit weten we al over de eerste iPhone van 2026 De iPhone 17e wordt nog dit voorjaar verwacht. Op deze pagina lees je alles wat we weten over de iPhone 17e en welke verbeteringen we verwachten.

#2 MacBook Pro met M5 Pro/Max-chips (of toch een Ultra-chip?)

Waarschijnlijkheid van aankondiging 80%

Er gaan al maanden geruchten over de komst van krachtigere varianten van de MacBook Pro M5. Afgelopen oktober bracht Apple de standaard 14-inch MacBook Pro M5 uit, maar die moet nog vergezeld worden door de 14- en 16-inch MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max-chip. Er zijn al diverse geruchten geweest dat deze modellen aanstaande zijn en ieder moment kunnen komen. Een release in de week van 2 maart lijkt dan ook zeer waarschijnlijk.

In de code van macOS Tahoe 26.3 zijn ook al verwijzingen gevonden naar een M5 Ultra-chip. Het is dus nog even de vraag of Apple dit jaar echt kiest voor de combinatie M5 Pro en M5 Max, of dat ze voor het eerst gaan voor de M5 Max en M5 Ultra. De gewone M5 komt qua prestaties immers al flink in de buurt van de vroegere M Pro-chips.

Bekijk ook Gerucht: ‘De nieuwe krachtige MacBook Pro met deze twee nieuwe M5-chips komen eraan – dit is wanneer’ Er wordt een nieuwe MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip verwacht. Wanneer deze komt is nog de vraag, maar geruchten laten doorschemeren dat dit wel eens snel kan zijn.

#3 iPad Air 2026 met M4-chip

Waarschijnlijkheid van aankondiging 80%

Apple komt naar verwachting dit voorjaar ook met een iPad Air-update, in de vorm van een iPad Air M4. Deze nieuwe iPad Air 2026 komt weer in twee formaten (11- en 13-inch), maar dan met een snellere M4-chip in plaats van M3. Verwacht geen andere grote verbeteringen, want dit lijkt slechts een kleine spec-bump te zijn. Dat zou wel enigszins teleurstellend zijn, omdat Apple dan voor het derde jaar op een rij een nagenoeg zelfde model uitbrengt.

#4 iPad 2026 met A18-chip

Waarschijnlijkheid van aankondiging 80%

Het instapmodel van de iPad krijgt binnenkort ook een upgrade. Een jaar na de iPad 2025 lijkt het nieuwe instapmodel aanstaande te zijn, met wederom een snellere chip. Apple zou deze keer de upgrade maken van de A16- naar de A18-chip en daarmee komt er ook een hele handige functie beschikbaar op Apple’s goedkoopste iPad: Apple Intelligence. Deze standaard-iPad is nog het enige apparaat dat niet geschikt is voor Apple’s AI-systeem, dus dit zou een welkome toevoeging zijn. Andere verbeteringen hoef je niet te verwachten.

#5 MacBook Air met M5-chip

Waarschijnlijkheid van aankondiging 50%

Dat er een nieuwe MacBook Air met M5-chip aan zit te komen, zal geen verrassing zijn. Er gaan al maanden geruchten over de aanstaande release van de MacBook Air M5, maar ze zijn de laatste weken niet zo hardnekkig als van bijvoorbeeld de krachtigere MacBook Pro’s. We weten dus nog niet of de MacBook Air M5 ook al begin maart komt of dat Apple deze nog iets later gaat onthullen. Zo zijn de huidige modellen nog bij Apple op voorraad, wat bij de krachtigere MacBook Pro’s wel anders is.

Bekijk ook Wanneer komt de MacBook Air met M5-chip? Bijna! Er wordt een nieuwe MacBook Air met een M5-chip verwacht. De upgrade lijkt voornamelijk om de chip te gaan, maar een grotere vernieuwing komt later. In dit artikel bespreken we de mogelijke releasedatum.

#6 Nieuwe Mac Studio en Studio Display

Waarschijnlijkheid van aankondiging 50%

Nog een Mac die we willen benoemen, is een nieuw Mac Studio, in combinatie met een nieuw Studio Display. Deze zijn allebei in de maak, maar volgens Mark Gurman verschijnen deze pas na de vroege voorjaarsaankondigingen van maart. De Mac Studio krijgt nieuwe varianten van de M5-chip (M5 Max en M5 Ultra), terwijl het Studio Display voor het eerst in vier jaar een update krijgt. Eerder kon je al lezen wat de nieuwe functies van het Studio Display 2 worden.

Bekijk ook ‘Deze drie nieuwe functies en verbeteringen krijgt het Studio Display 2’ Apple zou al een tijdje werken aan een nieuwe versie van het Studio Display, voor het gemak maar even het Studio Display 2 genoemd. Volgens een bron krijgt dit scherm in ieder geval drie nieuwe functies en verbeteringen.

#7 Overige aankondigingen: HomePod mini, Apple TV en meer waarschijnlijk later

Waarschijnlijkheid van aankondiging 10%

Voor later dit jaar staan er nog veel meer aankondigingen gepland. Zo wachten we nog altijd op een nieuwe HomePod mini en Apple TV. Er is geen twijfel over dat deze eraan komen, maar voor een release in maart lijkt het toch nog wat te vroeg. Wellicht dat Apple later dit voorjaar nog een apart event gaat doen om de nieuwe smart home-producten te onthullen, wat er staat ook nog een volledig nieuw smart home-display op de planning. Ook wel bekend als de HomePod met scherm. Het zou wat veel worden als dit ook allemaal in maart aangekondigd wordt.

Bekijk ook ‘Dit is wanneer Apple’s HomePod met scherm uitkomt’ Apple werkt aan een soort HomePod met beeldscherm. Lange tijd doen deze geruchten al de ronde maar in 2026 wordt dit nieuwe product naar alle waarschijnlijkheid onthuld.

Lees ook onze round-up van alle nieuwe Apple-producten voor 2026, met daarin een verdere vooruitblik op de nieuwe iPhones, meer Macs en nog veel meer.