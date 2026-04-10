De MacBook Air en MacBook Pro zijn twee van Apple's meest bekende producten, maar waar verschillen ze van elkaar? Wij zetten het duidelijk uiteen voor je in onze vergelijking.

De MacBook Air en MacBook Pro zijn de midden- en topsegmentlaptops van Apple, waarvan ze allebei nu uitgerust zijn met een M5-chip. Wat maakt deze twee modellen dan toch zo verschillend van elkaar? Wij zetten de verschillen op een rijtje en geven je advies over welke voor jou geschikt is.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Verschillen MacBook Air M5 vs MacBook Pro M5

#1 Scherm: MacBook Air is kleiner

Misschien wist je wel dat de MacBook Pro een iets groter scherm heeft dan de MacBook Air, maar als je goed kijkt, zie je dat er veel meer belangrijke verschillen zijn.

De MacBook Pro M5 heeft een 14,2-inch scherm, tegenover 13,6 inch bij de MacBook Air M5. Daarnaast gebruikt de MacBook Air M5 een Liquid Retina‑scherm op basis van LCD, terwijl de MacBook Pro M5 een Liquid Retina XDR‑scherm met mini‑LED heeft. Daardoor zijn contrast en kleurweergave zichtbaar beter en is het scherm bovendien energiezuiniger.

Bij de MacBook Pro M5 kun je ook (tegen een meerprijs van €180,-) kiezen voor een nanotextuur‑display dat reflecties en schitteringen in fel verlichte omgevingen vermindert. Door het gebruik van mini‑LED ligt de standaardhelderheid met 1000 nits ruim 500 nits hoger en kan het scherm in piekmomenten tot 1600 nits gaan. In fel zonlicht blijft het beeld daardoor veel beter afleesbaar dan bij de MacBook Air.

Tot slot heeft het scherm van de MacBook Pro M5 nog een belangrijk extraatje: ondersteuning voor ProMotion. Hierdoor kan de verversingssnelheid oplopen tot 120 Hz, waardoor animaties, scrollen en andere bewegingen merkbaar vloeiender ogen dan op het 60 Hz‑scherm van de MacBook Air M5.

MacBook Air M5 MacBook Pro M5 Schermgrootte 13,6 inch 14,2 inch Schermtype Liquid Retina (LCD) Liquid Retina XDR (mini-LED) Nanotextuur ❌ ✅ (+ €180,-) Helderheid 500 nits 1000 nits Piekhelderheid – 1600 nits ProMotion ❌ ✅

#2 Opslag: Standaard meer bij MacBook Pro

Bij de keuze voor een nieuwe MacBook is de hoeveelheid opslag vaak een van de belangrijkste factoren. De trend van de afgelopen jaren zet daarbij duidelijk door: de startcapaciteit van de instapmodellen loopt gestaag op, en dat zie je terug bij zowel de MacBook Air als de MacBook Pro met M5‑chip.

De MacBook Air M5 begint bij 512 GB opslag, met de mogelijkheid om uit te breiden tot 4 TB. De MacBook Pro M5 startte aanvankelijk ook met 512 GB, maar sinds de introductie van de M5 Pro- en M5 Max‑varianten heeft Apple deze laagste configuratie uit het assortiment gehaald. Het instapmodel van de MacBook Pro M5 heeft nu standaard 1 TB opslag, eveneens uitbreidbaar tot 4 TB.

#3 Afmetingen: Groter betekent zwaarder

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar we benoemen het toch even expliciet. Het scherm van de MacBook Pro M5 is 0,6 inch groter dan dat van de MacBook Air M5 en daardoor is de behuizing als geheel ook wat forser. Opvallend genoeg gaat dat enigszins geringe verschil in formaat wel gepaard met een duidelijk hoger gewicht: de MacBook Pro M5 is zo’n 320 gram zwaarder dan de MacBook Air M5.

MacBook Air M5 MacBook Pro M5 Hoogte 1,13 cm 1,55 cm Breedte 30,41 cm 31,26 cm Diepte 21,5 cm 22,12 cm Gewicht 1,23 kg 1,55 kg

#4 Geluid: Stereogeluid op de MacBook Pro

Ook op geluidsgebied zijn de verschillen tussen beide MacBooks duidelijk merkbaar. De MacBook Pro M5 heeft een hifi audiosysteem met zes speakers en force‑cancelling woofers voor breed stereogeluid, terwijl de MacBook Air M5 het met een eenvoudiger systeem van vier speakers moet doen.

Beide modellen zijn voorzien van ingebouwde microfoons, maar ook hier heeft de MacBook Pro M5 een voorsprong. Waar de MacBook Air M5 gebruikmaakt van bundelvormende microfoons, beschikt de MacBook Pro M5 over drie microfoons van studiokwaliteit met een hoge signaal‑ruisverhouding en geavanceerde bundelvorming. In de praktijk zorgt dit ervoor dat de MacBook Pro M5 hoorbaar betere speakers en microfoons biedt, waardoor de totale geluidsbeleving merkbaar hoger ligt dan bij de MacBook Air M5.

#5 Poorten: MacBook Pro M5 heeft de betere kaart

MacBooks staan niet bekend om een overvloed aan poorten, maar de MacBook Pro M5 biedt duidelijk meer aansluitingen dan de MacBook Air M5. Beide modellen hebben twee usb‑c‑poorten met Thunderbolt 4, een MagSafe 3‑aansluiting voor het opladen en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Daarmee kun je in de basis prima uit de voeten voor opladen, accessoires en bedrade audio.

Poorten op de MacBook Air M5

De MacBook Pro M5 gaat echter een stap verder. Dit model heeft daarnaast een HDMI‑poort, zodat je je MacBook rechtstreeks op een extern beeldscherm kunt aansluiten zonder adapter. Ook is er een ingebouwde SDXC‑kaartlezer aanwezig, waardoor je geheugenkaarten van bijvoorbeeld camera’s direct kunt uitlezen. Zeker voor wie regelmatig met externe schermen, camera’s of andere randapparatuur werkt, is de MacBook Pro M5 daarmee een stuk flexibeler dan de MacBook Air M5.

Poorten op de MacBook Pro M5

#6 Draadloze verbindingen: MacBook Pro is de vreemde eend in de bijt

Op het gebied van draadloze verbindingen is de MacBook Pro M5 in meerdere opzichten een vreemde eend in de bijt. Ondanks de moderne M5‑chip ondersteunt de Pro nog altijd wifi 6E en Bluetooth 5.3, terwijl de MacBook Air M5 al is voorbereid op wifi 7 en Bluetooth 6. Dat betekent dat je met de Air theoretisch hogere snelheden en een stabielere verbinding kunt halen op de allernieuwste routers en accessoires.

Opvallend is ook dat juist deze instapconfiguratie van de MacBook Pro M5 uit de toon valt binnen de eigen Pro-lijn. De varianten met M5 Pro‑ en M5 Max‑chip bieden wél ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6, waardoor de instap-MacBook Pro M5 het enige huidige Pro‑model is dat nog aan de vorige generatie draadloze standaarden vastzit.

#7 Batterij: Aanzienlijk langer op de MacBook Pro M5

Bij een grotere MacBook ligt het voor de hand dat er ook een grotere batterij in zit, en dat zie je duidelijk terug bij de MacBook Pro M5. Met dit model kun je tot zo’n 16 uur draadloos internetten, tegenover 15 uur op de MacBook Air M5. Het echte verschil merk je vooral bij videostreaming: de MacBook Pro M5 houdt het daarbij tot circa 24 uur vol, terwijl de MacBook Air M5 na ongeveer 18 uur al leeg is.

Dat is goed te verklaren als je naar de accucapaciteit kijkt. De MacBook Air M5 heeft een batterij van 53,8 Wh, terwijl de MacBook Pro M5 beschikt over een accu van 72,4 Wh. Beide modellen ondersteunen snelladen, maar de vereisten verschillen: voor de MacBook Pro M5 heb je minimaal een 96 wattadapter nodig om snel te kunnen laden, terwijl bij de MacBook Air M5 een oplader van 70 watt al genoeg is.

MacBook Air M5 MacBook Pro M5 Draadloos internetten Tot 15 uur Tot 16 uur Video streamen Tot 18 uur Tot 24 uur Grootte batterij 53,8 Wh 72,4 Wh Geschikt voor snelladen? ✅ (USB-PD 70 W) ✅ (USB-PD 96 W)

Conclusie MacBook Air M5 vs MacBook Pro M5

Op het eerste gezicht lijken de MacBook Air M5 en MacBook Pro M5 op elkaar, maar zodra je de specificaties naast elkaar legt, worden de verschillen snel duidelijk. Het scherm van de MacBook Pro M5 is niet alleen groter, maar ook van hogere kwaliteit: dankzij mini‑LED, een hogere helderheid en ProMotion oogt alles vloeiender en is het display beter afleesbaar in fel licht dan dat van de MacBook Air M5. Qua opslag beginnen beide modellen bij 512 GB en zijn ze uit te breiden tot 4 TB, waardoor je in de praktijk op beide machines meer dan genoeg ruimte kunt creëren.

Daar staat tegenover dat de MacBook Pro M5 een stuk zwaarder is dan de MacBook Air M5. In ruil daarvoor krijg je wel meer aansluitingen, zoals een HDMI‑poort en een SDXC‑kaartlezer, waardoor je minder snel naar adapters hoeft te grijpen. Bovendien heeft de MacBook Pro M5 duidelijk betere speakers en microfoons, wat de algehele geluidservaring merkbaar ten goede komt. Ook op het gebied van accuduur trekt de Pro aan het langste eind: bij videostreaming kan het verschil oplopen tot zo’n acht uur extra gebruik op één volle lading.

Met deze twee modellen richt Apple zich duidelijk op een ander type gebruiker. De MacBook Air M5 is bedoeld voor mensen die een lichte en draagbare laptop zoeken voor zwaardere taken dan je op een MacBook Neo zou doen, maar ook niet regelmatig pro‑workloads aan te gaan. De MacBook Pro M5 daarentegen is gemaakt voor gebruikers die dagelijks op hoge prestaties vertrouwen, bijvoorbeeld voor intensieve foto‑ en videobewerking of softwareontwikkeling.

Twijfel je tussen de MacBook Air M5 en de MacBook Pro M5, dan zouden we voor iedereen die geen extreem zware taken uitvoert de MacBook Air M5 aanraden. Met dit model kun je de meeste werkzaamheden prima en comfortabel doen. De meerprijs van een MacBook Pro M5 vergeleken met de MacBook Air M5 ligt al snel tussen de 600 en 800 euro. In veel gevallen vinden wij die extra investering niet per se de moeite waard, tenzij je echt profiteert van het extra vermogen, het betere scherm en de uitgebreidere aansluitmogelijkheden van de Pro.

Ga de MacBook Air M5 kopen als:

… je een dunne en lichte MacBook wil.

… je geen geluid van ventilatoren wil.

… je niet te veel wil betalen voor een MacBook.

… je je MacBook voor alledaagse taken wil gebruiken.

… je niet per se een HDMI-poort nodig hebt.

Ga de MacBook Pro M5 kopen als:

… je een krachtigere laptop wil

… je een mooier en helderder scherm wil.

… je goede actieve koeling met ventilatoren wil.

… je een HDMI- of SDXC-poort wil gebruiken.

… je een langere batterijduur wil.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M5 (2025)