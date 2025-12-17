iPhone 16e actieknop buiten

Apple lijkt fout recht te zetten: ‘iPhone 17e krijgt toch MagSafe’

Waar de iPhone 16e over het algemeen een prima toestel is, miste dit toestel een essentieel iPhone-element, namelijk MagSafe. Dit gaat Apple veranderen in de iPhone 17e.
Dit voorjaar werd de iPhone 16e uitgebracht als het budgetmodel in de iPhone line-up. Maar doordat deze geen ondersteuning had voor MagSafe, was dit in veel opzichten toch niet altijd de beste deal. Nieuwe geruchten melden nu dat de opvolger – de iPhone 17e – wel MagSafe krijgt.

‘iPhone 17e krijgt MagSafe’

Het lijkt erop dat Apple het grootste gemis van de iPhone 16e aanpakt: het ontbreken van MagSafe. Al sinds de iPhone 12 hebben alle nieuwe iPhones (met uitzondering van de SE-modellen) ingebouwde MagSafe-support. Dat maakt opladen niet alleen makkelijker, maar zorgt ook voor compatibiliteit met een breed scala aan hele handige MagSafe-accessoires. Denk aan autohouders, powerbanks en standaarden. Het draadloos opladen met MagSafe gaat bij nieuwere toestellen ook veel sneller.

De iPhone 16e was qua prijs‑kwaliteitsverhouding een degelijk toestel. Het ontbreken van MagSafe maakte dit toestel een buitenbeentje binnen de line-up. Draadloos laden was wel mogelijk, echter alleen via standaard Qi – met maximaal 7,5W. Dit is wat wij in maart 2025 over het ontbreken van MagSafe in de iPhone 16e review schreven:

Dat de iPhone 16e geen MagSafe heeft, is dus niet alleen nadelig voor het draadloos opladen. Het betekent ook dat je heel veel accessoires niet (meer) kan gebruiken.

The Information meldt nu dat de iPhone 17e “een glazen achterkant krijgt met ondersteuning voor magnetisch draadloos opladen”. De site benadrukt dat dit een van de functies was die het meest gemist werd. In die zin lijkt Apple zijn fout dus te gaan herstellen bij de opvolger van komend voorjaar.

Specificaties en release iPhone 17e

Over de nieuwe instap‑iPhone is al het nodige gelekt. Naar verwachting krijgt het toestel – net als de rest van de iPhone 17‑serie – een Center Stage‑selfiecamera. Daarnaast worden beduidend dunnere schermranden verwacht dan bij de iPhone 16e. Over Dynamic Island is nog geen eenduidigheid: sommige bronnen beweren van wel, andere blijven voorzichtig. Daarnaast zou Apple de A19‑chip inzetten. Het is dezelfde chip als in de iPhone 17. Hierdoor boekt de instapper een duidelijke prestatiewinst en is jarenlang software‑klaar.

Kiest Apple voor dezelfde presentatiemoment als vorig jaar, dan ligt een introductie in februari voor de hand. Daarmee lijkt het bedrijf alvast te voorsorteren op een gespreid releaseschema dat vanaf volgend jaar breder doorgetrokken wordt.

iPhone 17 Pro cameramodule Jon Prosser

Apple schuift release iPhone 18 door naar 2027: dit is de reden

Al sinds de release van iPhone 4S is het traditie om nieuwe iPhones in het najaar te onthullen, met slechts af en toe een enkel instapmodel in het voorjaar. Apple wil naar verluidt gaan breken met deze trend. De release van de iPhone 18-serie zou opgesplitst worden, waardoor het standaardmodel later komt.

MagSafe

MagSafe is een magnetische aansluiting voor het opladen en bevestigen van je device. Er zijn twee varianten: MagSafe op de iPhone is een magnetische aansluiting om accessoires vast te plakken en om je toestel draadloos op te laden op 15 Watt, terwijl MagSafe 3 op de Mac een magnetische kabelaansluiting is. Dit voorkomt dat je MacBook op de grond valt als er iemand over de kabel struikelt. Apple maakt kabels met MagSafe-aansluiting voor de Mac en voor de iPhone zijn er allerlei accessoires zoals de MagSafe Charger. Er zijn ook MagSafe-autohouders, MagSafe-opladers, MagSafe-powerbanks en meer. Lees ook onze gids met officiële MagSafe-accessoires. Alle uitleg over MagSafe vind je hier!

Uitleg MagSafe De beste MagSafe-laders voor je iPhone Overzicht MagSafe-accessoires Alles over de MagSafe Charger Review MagSafe Charger voor iPhone MagSafe Battery Pack Review MagSafe Battery Pack Review Apple MagSafe Wallet MagSafe-problemen? Zo los je ze op Zo weet je of een MagSafe-lader echt op nep is MagSafe autohouders MagSafe powerbanks MagSafe-problemen op de MacBook? MacBook oplader kiezen

