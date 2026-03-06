De iPad Air-modellen volgen elkaar in rap tempo op, maar wat zijn de verschillen tussen deze modellen? Wij vergelijken de 2026- en 2025-modellen en zetten verschillen op een rijtje.

De iPad Air 2026 volgt na een jaar de iPad Air 2025 op en op het eerste gezicht lijken de verschillen klein. Toch zijn er verbeteringen te vinden die dit model interessanter maken dan zijn voorganger. In deze round‑up zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rij, zodat je precies weet wat er veranderd is en welk model de moeite waard is.

#1 Nieuwere chip

Een van de grootste veranderingen bij de iPad Air 2026 is de overstap van een M3‑chip naar de nieuwere M4‑chip. Deze chip is krachtiger én energiezuiniger, waardoor de iPad beter presteert bij zwaardere taken zonder dat de batterij daar meteen onder lijdt. Vooral bij grafisch intensieve apps, videobewerking, gamen en multitasking merk je dat apps sneller starten, vloeiender draaien en minder snel vastlopen.

In het dagelijks gebruik voelt de iPad Air daardoor net wat sneller aan, maar de grootste winst is er voor gebruikers die de iPad als serieuze werk- of studiemachine inzetten. Dankzij de M4‑chip is de iPad Air 2026 beter voorbereid op toekomstige apps en iPadOS‑updates en kun je er wat langer mee vooruit dan de voorganger.

#2 Draadloze verbindingen

Ook op het gebied van draadloze verbindingen zet de iPad Air 2026 een stap vooruit vergeleken met zijn voorganger. De iPad maakt gebruik van de nieuwe N1‑chip, die alle draadloze communicatie voor zijn rekening neemt. Dankzij deze chip is de iPad Air 2026 klaar voor de toekomst, met ondersteuning voor Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 én Thread. De vorige iPad Air heeft Wi-Fi 6e en Bluetooth 5.3, wat ook prima is, maar gewoon niet het nieuwste.

Wi‑Fi 7 zorgt voor hogere snelheden, minder vertraging en een stabielere verbinding, vooral op drukke netwerken met veel apparaten. Dat merk je bijvoorbeeld bij het streamen van video’s met een hoge resolutie, gamen in de cloud of werken met grote bestanden via je thuisnetwerk. Bluetooth 6 richt zich vooral op een betrouwbaardere verbinding met lagere latency en lager energieverbruik, zodat draadloze oordopjes, toetsenborden, muizen en gamecontrollers beter en zuiniger werken.

Daarnaast ondersteunt de iPad Air 2026 Thread, een moderne smart‑home‑standaard waarmee geschikte accessoires direct en energiezuinig met elkaar kunnen communiceren. In combinatie met apps als Woning wordt de iPad Air daardoor nog beter inzetbaar voor bediening van je slimme huis, met een stabieler netwerk en minder vertraging bij het schakelen van lampen, sensoren en andere accessoires.

#3 Meer RAM en geheugenbandbreedte

De iPad Air 2026 wordt standaard uitgerust met meer RAM (werkgeheugen). De iPad Air 2025 werd geleverd met 8 GB RAM. Het nieuwe model krijgt 12 GB. Daardoor kan de iPad Air zwaardere taken en meer apps tegelijk aan, zonder dat je direct iets merkt van prestatieverlies. Ook de geheugenbandbreedte is verhoogd: van 100 GB/s in het 2025‑model naar 120 GB/s in de iPad Air 2026. Hierdoor kan de chip sneller data van en naar het werkgeheugen lezen en schrijven, wat vooral bij grafisch intensieve apps, videobewerking en multitasking zorgt voor een vlottere en stabielere ervaring.

#4 Vernieuwd modem in Cellular

Ten slotte is het Cellular‑model van de iPad Air 2026 uitgerust met Apple’s C1X‑modem, een flinke stap vooruit vergeleken met eerdere, niet‑Apple‑modems. Volgens Apple halen apparaten met C1X tot zo’n 50% hogere snelheden dan met het C1‑modem, wat je vooral merkt bij veel streamen, downloaden en werken via 5G, ook als het netwerk druk is. Daarnaast is het modem energiezuiniger, waardoor de iPad Air 2026 bij intensief mobiel datagebruik langer met een volle batterij doet. De winst zit dus vooral in actief 5G‑gebruik, niet zozeer in standby.

Conclusie iPad Air 2026 vs iPad Air 2025

Om een lang verhaal kort te maken: deze spec‑bump van de iPad Air is niet zo spannend. Je moet goed zoeken om de verschillen met het vorige model boven water te krijgen. Veranderingen als een krachtigere chip, meer RAM en een vernieuwd modem in het Cellular‑model zijn natuurlijk welkom, maar als geheel voelt deze upgrade behoorlijk underwhelming.

Heb je een iPad Air 2025, dan is een upgrade naar het nieuwste model verspilde moeite. Je kunt er nog jaren mee vooruit en na een jaar is het nog steeds een krachtig en compleet toestel.

Wil je juist een oudere iPad inruilen voor iets nieuws, dan is de iPad Air 2026 wél een optie om serieus te overwegen. Met een adviesprijs van €869,- vo256 GB6GB opslag, extra werkgeheugen en een snellere chip is het een aantrekkelijk pakket. Houd er wel rekening mee dat de iPad Air 2025 nu in prijs zal dalen en daardoor vaker scherp geprijsd is. Vind je het niet per se nodig om de allernieuwste iPad Air te hebben, dan kan het 2025‑model dus een minstens zo interessante keuze zijn.

Ga de iPad Air 2026 kopen als…

…je de allernieuwste iPad Air wil.

…je een krachtigere iPad wil.

…je meer RAM voor dezelfde prijs wil.

…je een energiezuiniger modem wil.

Ga de iPad Air 2025 kopen als…

…je niet per se de allernieuwste iPad wil.

…je een goedkopere iPad zoekt.

…je een toekomstbestendige iPad wil.