‘Vanafprijzen iPhone 18-serie blijven gelijk, ondanks stijgende kosten werkgeheugen’: dit kun je verwachten

Ieder jaar is het weer de vraag wat de prijs van de nieuwe iPhones gaat worden, zo ook nu met de iPhone 18-serie. Zeker nu de kosten wereldwijd alleen maar oplopen. Welke impact heeft dat op de prijs van de iPhone 18-serie? Dit zijn de nieuwste geruchten.
Vorig jaar hadden we nog goed nieuws te melden over de prijs van de iPhone 17-serie. Veel modellen en uitvoeringen bleken namelijk goedkoper dan de iPhone 16-serie van een jaar eerder, mede doordat je meer opslag voor je geld krijgt. Maar of dat bij de iPhone 18-serie ook weer het geval gaat zijn, valt nog te betwijfelen. Toch is er volgens de eerste geluiden in ieder geval gedeeltelijk goed nieuws te melden over de prijs van de iPhone 18-serie.

Nieuwste geruchten over prijs iPhone 18: ‘Vanafprijs blijft gelijk’

Momenteel heerst er wereldwijd een flink tekort aan werkgeheugen en dat drijft de prijzen voor fabrikanten fors op. Volgens berichten van Trendforce verhoogt Samsung de prijzen voor het LPDDR-geheugen voor iPhones met zo’n 80%, maar andere fabrikanten die aan Apple leveren spreken zelfs over een verhoging van 100%. Oftewel: het wordt voor Apple veel duurder om RAM in te kopen. Gaat Apple dat ook doorbereken aan consumenten? Apple-analist Ming-Chi Kuo denkt van niet. In een nieuw rapport zegt hij dat Apple de chaos op de markt juist gaat gebruiken, dankzij haar sterke positie als aankoper. Apple is nu al deals aan het sluiten met leveranciers, om zich te verzekeren van een zo gunstig mogelijke prijs.

Apple gaat de hogere kosten voor een groot deel zelf tot zijn rekening nemen, waardoor de marges per verkochte iPhone iets slinken. Dit zou Apple met de verkoop van diensten weer terug willen verdienen. Apple’s plan is volgens de analist dan ook om prijsverhogingen zo goed mogelijk te voorkomen. In ieder geval de vanafprijs van de iPhone 18-serie zou gelijk moeten blijven.

Deze prijzen voor de iPhone 18-serie kun je verwachten

Maar welke prijzen staan ons dan te wachten? Apple gaat volgens bronnen dit jaar vier nieuwe modellen uitbrengen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Naast deze vier modellen hebben we ook nog de gewone iPhone 18. Dat model staat vooralsnog op de planning voor voorjaar 2027, aangezien Apple de releasetiming wil gaan verschuiven. Het is dus nog wel lastig te voorspellen of de prijs van de gewone iPhone 18 inderdaad gelijk blijft aan de voorganger, simpelweg omdat die release nog veel verder van ons verwijderd is.

Hieronder vind je de verwachte prijzen voor de nieuwe iPhones van 2026, op volgorde van verwachte release.

Verwachte prijs iPhone 17e

De iPhone 17e wordt het eerste model van dit jaar, hoewel het niet per se onderdeel wordt van de iPhone 18-serie. Naar verwachting verschijnt de iPhone 17e dit voorjaar nog. We denken dan ook niet dat Apple de prijs van dit model gaat verhogen, vooral omdat het model juist de instapper van de hele serie wordt. Dit zijn de prijzen die we verwachten:

  • 128GB: €719,-
  • 256GB: €849,-
  • 512GB: €1.099,-
iPhone 16e buiten in hand

iPhone 17e: dit weten we al over de eerste iPhone van 2026

De iPhone 17e wordt nog dit voorjaar verwacht. Op deze pagina lees je alles wat we weten over de iPhone 17e en welke verbeteringen we verwachten.

De huidige iPhone 16e is inmiddels voor een veel lager bedrag te koop. De actuele prijzen vind je in onze prijsvergelijker.

Verwachte prijs iPhone 18 Pro

Apple had vorig jaar al de opslagcapaciteiten aangepast van de iPhone 17 Pro, waardoor we verwachten dat het aanbod dit jaar gelijk blijft. Bovendien wordt de iPhone 18 Pro vermoedelijk een minder ingrijpende verandering dan de voorganger. We denken daarom dat alle prijzen van de iPhone 18 Pro gelijk zullen blijven, al kunnen er altijd nog veranderingen van zo’n €50,- zijn als gevolg van veranderende wisselkoersen.

Dit zijn de iPhone 18 Pro prijzen die we verwachten:

  • 256GB: €1.329,-
  • 512GB: €1.579,-
  • 1TB: €1.829,-
Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles wat we al weten over de iPhone 18 Pro van 2026: dit wordt er (naar verwachting) nieuw

De iPhone 18 Pro is een van de nieuwe iPhone-modellen van dit jaar. Maar wat heeft de iPhone 18 Pro te bieden en welke geruchten zijn er al? In deze round-up lees je alles wat we al weten.

De huidige prijzen van de iPhone 17 Pro vind je in onze prijsvergelijker.

Verwachte prijzen iPhone 18 Pro Max

Ook de iPhone 18 Pro Max behoudt vermoedelijk dezelfde prijzen, als we de huidige geruchten mogen geloven. Bij dit model is wel nog een extra opslagcapaciteit van 2TB beschikbaar, wat de maximale prijs opvoert ten opzichte van de gewone iPhone 18 Pro. Dit zijn de verwachte prijzen in Nederland:

  • 256GB: €1.479,-
  • 512GB: €1.729,-
  • 1TB: €1.979,-
  • 2TB: €2.479,-
iPhone 17 Pro Max oranje

iPhone 18 Pro Max: dit wordt de grootste iPhone van 2026

De iPhone 18 Pro Max wordt de grootste iPhone van 2026. Welke vernieuwingen krijgt dit model en wat wordt de prijs? Alles wat we weten over dit model lees je hier.

Voor de actuele prijzen van de iPhone 17 Pro Max, check je onze prijsvergelijker. Dit model is inmiddels bij diverse winkels zo’n €100,- goedkoper te krijgen. De prijzen zullen de komende maanden vermoedelijk verder dalen.

Verwachte prijs iPhone Fold

En dan is er nog Apple’s meest imposante model van dit jaar: de eerste opvouwbare iPhone. De iPhone Fold, zoals dit model vaak genoemd wordt, wordt vermoedelijk de duurste iPhone van dit moment. Eerdere geruchten spraken over een prijs van rond de $2.400,-, wat neer komt op een Europese prijs van zo’n €2.800,-. Daarmee zal dit model maar voor een kleine groep interessant zijn. Als je de versies met meer opslag berekent, kom je daarmee ver over de €3.000,- heen.

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000’

Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone.

Verwachte prijzen iPhone 18-modellen in 2027

Tot slot nog twee iPhone 18-modellen die pas in 2027 verwacht worden: de gewone iPhone 18 en de iPhone 18e. Van beide modellen verwachten we dat de prijzen gelijk zijn aan de voorgangers, dus dat geeft een goed beeld van wat je voor deze modellen moet betalen.

Dit worden de vermoedelijke prijzen voor de standaard iPhone 18:

  • 256GB: €969,-
  • 512GB: €1.219,-
iPhone 18: op dit nieuwe model moet je langer wachten (met deze verwachte verbeteringen)

De iPhone 18 komt eraan, maar je moet er wel nog wat langer op wachten. Op deze pagina lees je alles wat we al weten over de gewone iPhone 18.

Hoewel we dit jaar eerst nog de iPhone 17e verwachten, zijn er ook al geruchten over een iPhone 18e. Dit zijn de prijzen die we daar vooralsnog bij verwachten:

  • 128GB: €719,-
  • 256GB: €849,-
  • 512GB: €1.099,-

iPhone 18

De iPhone 18 is het nieuwe aankomende standaardmodel en de opvolger van de iPhone 17. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de iPhone 18 pas in het voorjaar verwacht. De iPhone 18 verschijnt naar verwachting in voorjaar 2027 en biedt mogelijk een aantal verbeteringen, zoals een snellere chip, verbeterde frontcamera en aangepaste Cameraregelaar. Qua design ziet de iPhone 18 er waarschijnlijk hetzelfde uit als de iPhone 17, maar dan wel met een aantal nieuwe kleuren.

Alles wat we al weten over de iPhone 18 Alles over de iPhone 18 Pro van 2026 iPhone 18 scherm: dit weten we al Betere camera in iPhone 18 iPhone 18 krijgt meer werkgeheugen iPhone 18 release in 2027 iPhone 18 kleuren iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen iPhones vergelijken Nieuwe iPhone nodig? Hier kan je uit kiezen

