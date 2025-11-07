Tim Cook met Vision Pro

Weer een betere camera: ‘iPhone 18 krijgt 24-megapixel selfiecamera’

Er gaat een gerucht dat de iPhone 18 een verbeterde selfiecamera krijgt. Deze zou de sprong naar een 24-megapixelsensor maken. Dat heeft voordelen voor de fotokwaliteit. Ook is er nieuws over de selfiecamera van de iPhone Fold.
Daniel Vischjager -

De iPhone 17 heeft een 18-megapixelsensor voor de selfiecamera. Dat is een verbetering vergeleken met de voorgaande modellen, die het jarenlang met een 12-megapixelsensor deden. Apple gaat volgens JP Morgan bij de iPhone 18 weer voor een betere sensor, namelijk 24 megapixel.

’24-megapixelsensor in iPhone 18-selfiecamera’

Met een hoger aantal megapixels is de verwachting dat de foto’s van de selfiecamera er beter uitzien. Als het gerucht klopt, zul je het merken aan de scherpte en de prestaties in slechtere lichtomstandigheden. Daarnaast is het aannemelijk dat de portretmodus betere resultaten aflevert.

Volgens het rapport van JP Morgan, dat door MacRumors is ingezien, is er ook interessant nieuws voor de aankomende iPhone Fold. Dit zal Apple’s eerste opvouwbare iPhone worden. Het model zou ook een 24-megapixel selfiecamera krijgen, maar dan verborgen onder het scherm. Hierdoor blijft er meer ruimte over om content te laten zien. Het zou uniek zijn als dit gerucht klopt, want andere telefoons met een verborgen selfiecamera bieden een relatief laag aantal megapixels – niet meer dan 8.

Of Apple naast de verbeterde kwaliteit ook een nieuwe functie toevoegt aan de selfiecamera is niet bekend. Bij de iPhone 17 werd de Center Stage iPhone-camera geïntroduceerd voor betere selfies. Hoe dit werkt, lees je in ons artikel.

Bekijk ook

Scherper dan ooit: zo werkt de 48-megapixelcamera van de iPhone 17

Goed nieuws voor iedereen die graag selfies maakt: de iPhone 17 heeft een flink verbeterde frontcamera. Alles wat je wil weten over de camera van de iPhone 17.

Kleiner Dynamic Island voor de iPhone 18 Pro?

Volgens een Chinese bron zou de iPhone 18 Pro een kleinere selfiecamera krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat het Dynamic Island ook wat kleiner wordt. Hoe betrouwbaar dit gerucht is, moet nog blijken. Er gaan al langere tijd geruchten over kleinere eilanden, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen.

Voor meer updates over de iPhone 18 camera volg je natuurlijk onze nieuwsbrief!

Ook interessant

