Ook in 2026 heeft Apple weer een nieuwe MacBook Air aan het assortiment toegevoegd, dit keer met een aantal interessante vernieuwingen. In dit artikel zetten we de belangrijkste nieuwe functies van de MacBook Air M5 voor je op een rij, zodat je snel ziet wat er veranderd is.

Voor het derde jaar op rij heeft Apple in maart de MacBook Air een update gegeven. Na de M3 in 2024 en de M4 in 2025, is het nu de beurt aan de MacBook Air M5. Maar wat is er nu eigenlijk nieuw, nu er zo relatief kort na elkaar nieuwe modellen verschenen zijn? In deze round-up hebben we alle vernieuwingen van de MacBook Air M5 voor je verzameld.

#1 M5-chip

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de MacBook Air 2026 is de M5‑chip. Dit is alweer Apple’s vijfde generatie Apple Silicon, met een 10‑core CPU en een verbeterde GPU met in elke core een Neural Accelerator. Daardoor is de MacBook Air duidelijk sneller dan de M4‑versie, vooral bij AI‑taken, fotobewerking, 3D‑apps en gamen.

Volgens Apple is de M5‑MacBook Air tot bijna 2x sneller dan het M4‑model bij zwaardere AI‑ en grafische workloads, terwijl de bekende accuduur van maximaal 18 uur behouden blijft. Dankzij de hogere geheugenbandbreedte van 153GB/s kan de chip data sneller uit het werkgeheugen halen, wat zorgt voor vlottere appstarts en betere multitasking. De M5‑chip maakt de nieuwe MacBook Air merkbaar krachtiger en toekomstbestendiger, vooral als je veel met AI, creatief werk of zware apps bezig bent.

#2 Neural Accelerators

Een belangrijk nieuw onderdeel van de M5‑chip in de MacBook Air 2026 zijn de Neural Accelerators in elke GPU‑core. Waar eerdere generaties vooral vertrouwden op een losse Neural Engine, kan de M5 nu AI‑taken direct op de GPU versnellen. De AI-prestaties van de MacBook Air 2026 zijn daardoor tot 4x sneller dan de MacBook Air met M4 en bijna 10x sneller dan de MacBook Air met M1.

In de praktijk merk je dat bij allerlei taken waar AI onder de motorkap meedraait: van slimme fotobewerking, ruisonderdrukking en beeldverbetering tot het draaien van lokale taalmodellen en Apple Intelligence‑functies in macOS. Apps kunnen meer AI‑functies on‑device uitvoeren, met kortere wachttijden en zonder je data eerst naar de cloud te sturen. Doordat de Neural Accelerators onderdeel zijn van de GPU, profiteren ook grafisch zware apps en games van de extra rekenkracht, bijvoorbeeld bij 3D‑rendering en effecten.

#3 Snellere wifi

De MacBook Air 2026 is op wifi‑gebied een stuk toekomstbestendiger geworden. Dankzij de nieuwe N1‑chip ondersteunt dit model nu Wi‑Fi 7, de nieuwste wifistandaard. Wi‑Fi 7 kan hogere snelheden halen, met bredere kanalen en efficiëntere dataoverdracht, waardoor grote downloads, 4K‑ en 8K‑streams en werken in de cloud merkbaar vlotter gaan.

Daarnaast zorgt Wi‑Fi 7 voor een lagere latentie en stabielere verbindingen, vooral in drukke netwerken met veel apparaten tegelijk. In de praktijk betekent dat minder haperingen tijdens videobellen, gamen of het gebruik van zware webapps. Kortom: op het gebied van wifi maakt de MacBook Air met M5 een duidelijke sprong vooruit ten opzichte van eerdere modellen.

#4 Betere Bluetooth

Naast de ondersteuning voor wifi 7, biedt de N1-chip ook de ondersteuning voor Bluetooth 6. Deze nieuwe versie verbetert vooral de betrouwbaarheid en de latency. Draadloze oordopjes, toetsenborden, muizen en gamecontrollers reageren sneller en zijn minder gevoelig voor storingen, ook als je meerdere accessoires tegelijk gebruikt. Zo is de MacBook Air beter voorbereid op de nieuwste generatie wifi‑routers en bluetoothaccessoires.

#5 Thread nu ook op de MacBook Air

De MacBook Air M5 is de eerste MacBook met N1-chip en daardoor ook het eerste model met Thread-ondersteuning. Thread wordt gebruikt voor smart home-producten en is een relatief nieuw verbindingsprotocol. Dankzij Thread-support kun je direct contact leggen tussen je MacBook Air en Thread-accessoires en kun je ze soms zelfs in Apple Woning bedienen zonder hub.

#6 Standaard meer opslagruimte

Bij eerdere generaties van de MacBook Air kon je nog kiezen voor 256GB opslag, maar met de MacBook Air 2026 laat Apple dat instapmodel los. Het nieuwe model start standaard met 512GB opslagruimte, wat beter past bij de manier waarop we tegenwoordig werken, met grotere apps, meer foto’s en steeds zwaardere projecten.

Voor wie nóg meer ruimte nodig heeft, zijn er daarnaast uitgebreidere configuraties beschikbaar. Naast de vertrouwde opties van 1TB en 2TB kun je de MacBook Air 2026 nu ook uitrusten met maar liefst 4TB opslag. Hiermee heb je als gebruiker genoeg keuze.

De MacBook Air 2026 is vanaf 4 maart te pre-orderen en ligt vanaf 11 maart in de winkels. De prijzen beginnen bij €1.199,- voor het 13-inch model en €1.499,- voor de 15-inch versie, waarmee de instapprijs €100 hoger ligt dan bij de voorgangers. Bij veel retailers is de MacBook Air 2025 echter nog steeds ruim onder die prijs verkrijgbaar.

