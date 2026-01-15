Hoewel de iPhone 18 Pro pas later dit jaar wordt verwacht, draait de geruchtenmolen al op volle toeren. Op Weibo deelt leaker Digital Chat Station nu nieuwe details over het toestel, waardoor we een beter beeld krijgen van wat Apple mogelijk in petto heeft.
iPhone 18 Pro krijgt Face ID onder scherm
Volgens nieuwe berichten lijken de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max eindelijk de stap te zetten naar Face ID onder het scherm. Het gerucht dat Apple de Face ID‑sensor uit het Dynamic Island haalt, circuleert al jaren en dook eerder ook op voor de iPhone 17-serie, maar toen bleef het bij speculatie. Nu wordt opnieuw gemeld dat de Pro‑modellen overstappen op onder‑scherm Face ID, waardoor de zichtbare uitsparing voor sensoren verdwijnt.
Voor de standaard iPhone 18 en iPhone Air 2 verandert er weinig: beide behouden het Dynamic Island en houden dezelfde schermformaten. De afmetingen blijven bovendien gelijk voor de hele line‑up: iPhone 18 en iPhone 18 Pro met 6,3‑inch, iPhone Air 2 met 6,5‑inch, en iPhone 18 Pro Max als grootste met 6,9‑inch.
|iPhone 18
|iPhone Air 2
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|Schermtype
|Super Retina XDR OLED
|Super Retina XDR OLED
|Super Retina XDR OLED
|Super Retina XDR OLED
|Schermformaat
|6,3 inch
|6,5 inch
|6,3 inch
|6,9 inch
|Face ID
|In Dynamic Island
|In Dynamic Island
|Onder het scherm
|Onder het scherm
|ProMotion
|✅
|✅
|✅
|✅
|Always-on
|✅
|✅
|✅
|✅
iPhone 18 komt later
Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar volgens de nieuwste plannen wordt de line‑up voortaan in twee rondes opgesplitst. Dit najaar zouden de premium‑toestellen verschijnen: de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold. In het voorjaar van 2027 volgen dan de meer budgetvriendelijke modellen: de iPhone 18 en de iPhone 18e. Zo spreidt Apple de presentaties over het jaar, met high‑end eerst en instappers later.
iPhone Air
De iPhone Air, voorheen ook wel bekend als de iPhone 17 Air, is een van de nieuwe iPhones van 2025 die in september 2025 uitgebracht is. De iPhone Air vervangt daarbij het Plus-model en is de eerste iPhone met deze naamgeving. En dat is niet zonder reden: de iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een behuizing van 5,6 millimeter. Daarbij moet je wel een aantal functies inleveren. Zo heeft dit model een enkele camera aan de achterkant, zit er maar een speaker in en is de batterijduur korter. Verder heeft de iPhone Air een 6,5-inch scherm en is daarmee groter dan de iPhone 17 en iPhone 17 Pro. Ook zit er 120Hz ProMotion in, dat normaal gesproken exclusief voor de Pro-modellen was. Met de A19 Pro-chip is het een van de krachtigste modellen. Kopen? Lees ons artikel over de iPhone Air met abonnement of iPhone Air als los toestel.