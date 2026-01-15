iPhone 15 cameradetail

Nieuwe details over scherm van iPhone 18-serie gelekt: dit is er speciaal aan

Nieuws Geruchten iDevices
Elk jaar is het weer de vraag wat er gaat veranderen aan de nieuwe iPhones en dit jaar zou dan echt gebeuren. Het Dynamic Island zou voor sommige modellen onder het scherm verwerkt worden.
Sasha Koevoets -

Hoewel de iPhone 18 Pro pas later dit jaar wordt verwacht, draait de geruchtenmolen al op volle toeren. Op Weibo deelt leaker Digital Chat Station nu nieuwe details over het toestel, waardoor we een beter beeld krijgen van wat Apple mogelijk in petto heeft.

iPhone 18 Pro krijgt Face ID onder scherm

Volgens nieuwe berichten lijken de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max eindelijk de stap te zetten naar Face ID onder het scherm. Het gerucht dat Apple de Face ID‑sensor uit het Dynamic Island haalt, circuleert al jaren en dook eerder ook op voor de iPhone 17-serie, maar toen bleef het bij speculatie. Nu wordt opnieuw gemeld dat de Pro‑modellen overstappen op onder‑scherm Face ID, waardoor de zichtbare uitsparing voor sensoren verdwijnt.

Voor de standaard iPhone 18 en iPhone Air 2 verandert er weinig: beide behouden het Dynamic Island en houden dezelfde schermformaten. De afmetingen blijven bovendien gelijk voor de hele line‑up: iPhone 18 en iPhone 18 Pro met 6,3‑inch, iPhone Air 2 met 6,5‑inch, en iPhone 18 Pro Max als grootste met 6,9‑inch.

iPhone 18iPhone Air 2iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
SchermtypeSuper Retina XDR OLEDSuper Retina XDR OLEDSuper Retina XDR OLEDSuper Retina XDR OLED
Schermformaat6,3 inch6,5 inch6,3 inch6,9 inch
Face IDIn Dynamic IslandIn Dynamic IslandOnder het schermOnder het scherm
ProMotion
Always-on
Dit is wat je kan verwachten van de schermen van de nieuwe iPhones

iPhone 18 komt later

Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar volgens de nieuwste plannen wordt de line‑up voortaan in twee rondes opgesplitst. Dit najaar zouden de premium‑toestellen verschijnen: de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold. In het voorjaar van 2027 volgen dan de meer budgetvriendelijke modellen: de iPhone 18 en de iPhone 18e. Zo spreidt Apple de presentaties over het jaar, met high‑end eerst en instappers later.

Bekijk ook
iPhone 17 Pro cameramodule Jon Prosser

Apple schuift release iPhone 18 door naar 2027: dit is de reden

Al sinds de release van iPhone 4S is het traditie om nieuwe iPhones in het najaar te onthullen, met slechts af en toe een enkel instapmodel in het voorjaar. Apple wil naar verluidt gaan breken met deze trend. De release van de iPhone 18-serie zou opgesplitst worden, waardoor het standaardmodel later komt.

Het laatste nieuws over geruchten van iCulture

Nieuwe MacBook Pro-modellen op komst? Dit zeggen de geruchten
12:30
Round-up: Deze 6 Macs kan je in 2026 verwachten
12-01-2026
Gerucht: 'Apple gaat de Gezondheid-app in iOS 26.4 vernieuwen'
12-01-2026
Gerucht: ‘Voorlopig nog geen sprake van 200-megapixel in iPhone‑camera'
07-01-2026
Eerste beelden gespot? 'Dit is het scherm van de iPhone Fold'
06-01-2026

iPhone Air

De iPhone Air, voorheen ook wel bekend als de iPhone 17 Air, is een van de nieuwe iPhones van 2025 die in september 2025 uitgebracht is. De iPhone Air vervangt daarbij het Plus-model en is de eerste iPhone met deze naamgeving. En dat is niet zonder reden: de iPhone Air is de dunste iPhone ooit, met een behuizing van 5,6 millimeter. Daarbij moet je wel een aantal functies inleveren. Zo heeft dit model een enkele camera aan de achterkant, zit er maar een speaker in en is de batterijduur korter. Verder heeft de iPhone Air een 6,5-inch scherm en is daarmee groter dan de iPhone 17 en iPhone 17 Pro. Ook zit er 120Hz ProMotion in, dat normaal gesproken exclusief voor de Pro-modellen was. Met de A19 Pro-chip is het een van de krachtigste modellen. Kopen? Lees ons artikel over de iPhone Air met abonnement of iPhone Air als los toestel.

iPhone Air kleuren
Alles over de iPhone 17 Air iPhone 17: de standaard iPhone van 2025 Alles over de iPhone 17 Pro iPhone Air prijzen Unieke eigenschappen van iPhone Air Zo ziet de iPhone Air eruit iPhone Air met abonnement kopen iPhone Air als los toestel kopen iPhone 2025 line-up iPhone Air review iPhone 17 review iPhone 17 Pro review

Ook interessant

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Eerste beelden gespot? ‘Dit is het scherm van de iPhone Fold’

Nieuws 1 reactie
06-01-2026
Tim Cook tijdens september event 2024

Apple Events in 2026: deze events kan je in 2026 verwachten

Nieuws
02-01-2026
2025 iPhone line-up met iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone Air

iPhone Air flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Deals
30-12-2025
iPhone 17 Pro in oranje

Minstens acht modellen: ‘Dit zijn de iPhones die Apple in 2026 en 2027 gaat uitbrengen’

Nieuws
17-12-2025
iPhone 17 cameraregelaar

‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook

Nieuws
17-12-2025
iPhone 17 Pro vs iPhone Air

iPhone Air verliest razendsnel waarde: grootste daling op een iPhone sinds 2022

Nieuws
09-12-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.