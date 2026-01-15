Elk jaar is het weer de vraag wat er gaat veranderen aan de nieuwe iPhones en dit jaar zou dan echt gebeuren. Het Dynamic Island zou voor sommige modellen onder het scherm verwerkt worden.

Hoewel de iPhone 18 Pro pas later dit jaar wordt verwacht, draait de geruchtenmolen al op volle toeren. Op Weibo deelt leaker Digital Chat Station nu nieuwe details over het toestel, waardoor we een beter beeld krijgen van wat Apple mogelijk in petto heeft.

iPhone 18 Pro krijgt Face ID onder scherm

Volgens nieuwe berichten lijken de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max eindelijk de stap te zetten naar Face ID onder het scherm. Het gerucht dat Apple de Face ID‑sensor uit het Dynamic Island haalt, circuleert al jaren en dook eerder ook op voor de iPhone 17-serie, maar toen bleef het bij speculatie. Nu wordt opnieuw gemeld dat de Pro‑modellen overstappen op onder‑scherm Face ID, waardoor de zichtbare uitsparing voor sensoren verdwijnt.

Voor de standaard iPhone 18 en iPhone Air 2 verandert er weinig: beide behouden het Dynamic Island en houden dezelfde schermformaten. De afmetingen blijven bovendien gelijk voor de hele line‑up: iPhone 18 en iPhone 18 Pro met 6,3‑inch, iPhone Air 2 met 6,5‑inch, en iPhone 18 Pro Max als grootste met 6,9‑inch.

iPhone 18 iPhone Air 2 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,3 inch 6,5 inch 6,3 inch 6,9 inch Face ID In Dynamic Island In Dynamic Island Onder het scherm Onder het scherm ProMotion ✅ ✅ ✅ ✅ Always-on ✅ ✅ ✅ ✅ Dit is wat je kan verwachten van de schermen van de nieuwe iPhones

iPhone 18 komt later

Apple presenteert traditiegetrouw in het najaar nieuwe iPhones, maar volgens de nieuwste plannen wordt de line‑up voortaan in twee rondes opgesplitst. Dit najaar zouden de premium‑toestellen verschijnen: de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold. In het voorjaar van 2027 volgen dan de meer budgetvriendelijke modellen: de iPhone 18 en de iPhone 18e. Zo spreidt Apple de presentaties over het jaar, met high‑end eerst en instappers later.