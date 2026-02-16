Officieel: dit is wanneer Apple een speciaal “experience” organiseert – is dit Apple-event 2.0?

Apple heeft aangekondigd dat er een speciaal "experience" in aantocht is. Het lijkt daarbij niet te gaan om een écht Apple-event, maar desalniettemin komen er nieuwe aankondigingen aan.

Er was een tijd dat traditionele Apple-events in maart gebruikelijk waren, maar de laatste jaren kiest Apple steeds vaker voor een aanpak met persberichten. Maar nu lijkt er weer iets nieuws aan te komen, namelijk een speciaal Apple Exerience. Op deze datum kondigt Apple de nieuwe producten aan.

Apple Experience op 4 maart

Apple heeft diverse internationale media uitgenodigd voor een heus Apple Experience in New York, Londen en Shanghai, op 4 maart 2026. In de uitnodiging wordt het woord Apple Event niet genoemd en het lijkt er ook niet op dat er sprake is van een YouTube-livestream. Deze “experience” zal vooral bedoeld zijn als hands-on ervaring voor de belangrijkste pers, eventueel met wat meer informatie over de nieuwe producten.

In mei 2024 heeft Apple een soortgelijke aanpak gekozen, toen er in Londen en New York pers uitgenodigd werd uit Europa en de VS om daar de nieuwe iPad Air M2 en iPad Pro M4 te bewonderen. iCulture was daar destijds ook bij aanwezig. Tijdens die events werd echter wel een livestream georganiseerd, die alle aanwezige journalisten live konden kijken. Daarna volgde een hands-on mogelijkheid. Deze keer lijkt het dus uitsluitend te gaan om een hands-on meeting, waardoor we verwachten dat de nieuwe producten daarvoor worden aangekondigd.

Mogelijk volgen de aankondigingen dus eerder die week, vanaf 2 maart. Hou de komende weken in ieder geval iCulture in de gaten om geen aankondiging te missen.

Eerder liet Apple-journalist Mark Gurman al weten dat Apple een “event aan het voorbereiden voor maart”, waar onder andere de nieuwe goedkopere MacBook onthuld gaat worden. Maar er komt nog meer aan: een M5-versie van de MacBook Air, krachtigere M5 Pro/Max MacBook Pro’s, de iPhone 17e, M4 iPad Air en een nieuwe instap-iPad.

Een traditioneel event lijkt het dus niet te worden, dus we verwachten dat Apple de nieuwe producten ergens de komende weken al via persberichten aankondigt.

Voor de volledigheid vind je hieronder een overzicht wat Apple de afgelopen jaren telkens in maart aangekondigd heeft:

Wanneer is een eventueel Apple-event in maart?

De nieuwe Apple Experience wordt dus op 4 maart 2026 gehouden, om 15:00 uur Nederlandse tijd. Maar de daadwerkelijke productaankondigingen worden eerder verwacht, mogelijk al vanaf maandag 2 maart. Hou in ieder geval iCulture in de gaten om geen aankondiging te missen.

We hebben eerder al een overzicht gemaakt van alle mogelijke maart-aankondigingen van Apple, waaronder de MacBook Pro, iPhone 17e en nieuwe iPads.

