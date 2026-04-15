Sinds 2024 is de iPad Pro voorzien van een OLED-display en inmiddels zijn er twee generaties met dit betere scherm uitgebracht. Ook de iPad mini krijgt een OLED-scherm, volgens de laatste berichten ergens in 2026. Maar hoe zit het met de iPad Air, die sinds 2024 in twee formaten beschikbaar is? Het lijkt erop dat we dit in 2027 ook al bij de iPad Air gaan zien.
Hieronder volgt ons oorspronkelijke bericht van 29 oktober 2025:
‘iPad Air krijgt OLED-scherm, op z’n vroegst in 2027′
Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt de eerstvolgende iPad Air nog gewoon een LCD-scherm. Deze zou in het voorjaar van 2026 uitkomen. Daarmee verschijnt er voor het derde jaar op rij een nieuwe iPad Air, waarbij het vermoedelijk alleen draait om een snellere chip. Voor een beter display moeten we volgens de bron wachten op een opvolgend model. Hoewel Gurman geen releasejaar noemt, kun je de iPad Air met OLED-scherm dus op z’n vroegst pas in 2027 verwachten.
Daarmee wordt de iPad Air een van de laatste modellen die de overstap maakt naar OLED. Zoals gezegd is de iPad Pro sinds 2024 voorzien van OLED en is de iPad mini in 2026 aan de beurt. Het standaardmodel iPad behoudt voorlopig nog gewoon zijn LCD-display. Apple zou nog geen actieve plannen hebben om ook bij dit model de overstap naar OLED te maken. Apple zou wel het LCD-scherm van dit model verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het scherm te lamineren en uit te rusten met een anti-reflectiecoating. Maar daarvoor zijn helaas nog geen aanwijzingen.
OLED heeft diverse voordelen, zoals diepere zwarttinten, mooiere kleuren en een hogere helderheid. Of de iPad Air exact hetzelfde OLED-scherm krijgt als de iPad Pro, is nog niet duidelijk. Maar aangezien beide iPad-modellen in dezelfde formaten verschijnen en Apple vaak onderdelen hergebruikt, lijkt dat wel een logische en kostenbesparende keuze. Wellicht dat de iPad Pro tegen die tijd een always-on OLED-scherm heeft, net zoals de iPhone. Daar zijn echter nog geen geruchten over geweest.