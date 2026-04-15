iPad Air 2024 review: accessoires als Magic Keyboard en Apple Pencil Pro

Apple is voor de iPad line-up bezig met een transitie naar OLED. Maar wanneer krijgt de iPad Air, een van Apple's populairste iPad-modellen, een OLED-display? Dit is de nieuwste info.
Benjamin Kuijten -

Sinds 2024 is de iPad Pro voorzien van een OLED-display en inmiddels zijn er twee generaties met dit betere scherm uitgebracht. Ook de iPad mini krijgt een OLED-scherm, volgens de laatste berichten ergens in 2026. Maar hoe zit het met de iPad Air, die sinds 2024 in twee formaten beschikbaar is? Het lijkt erop dat we dit in 2027 ook al bij de iPad Air gaan zien.

Waar eerder nog onduidelijk was wanneer de iPad Air met OLED-scherm zou verschijnen, geeft het Koreaanse nieuwsmedium ET News nu meer duidelijkheid. Volgens hun bronnen start Samsung Display eind dit jaar met de productie van de OLED-panelen voor de volgende generatie iPad Air.

Met deze stap krijgt de iPad Air – net als de iPad Pro – een OLED-scherm, al wordt er gesproken over gebruik van een andere techniek bij de iPad Air. Bij de iPad Pro gebruikt Apple een dubbel gestapelde low-temperature polycrystalline oxide (LTPO)-techniek, terwijl de iPad Air het moet doen met een enkelvoudig low-temperature polycrystalline silicon (LTPS)-scherm. Daardoor wordt het scherm minder fel en ontbreekt ondersteuning voor ProMotion. Het lijkt er dus op dat Apple voor een vergelijkbare tactiek kiest als jarenlang bij de iPhones gedaan is: de Pro-modellen met het beste OLED-scherm met ProMotion, terwijl het standaardmodel een iets minder geavanceerd OLED-scherm krijgt. Pas met de iPhone 17-serie is dit rechtgetrokken.

De nieuwe iPad Air met OLED wordt in het voorjaar van 2027 verwacht, ongeveer een jaar na de introductie van de huidige iPad Air met M4-chip. Ook de iPad mini zou volgens dezelfde berichtgeving tegen het einde van dit jaar een eigen upgrade naar een OLED-scherm krijgen.

'iPad mini met OLED komt later in 2026'

De eerste waterbestendige iPad komt eraan. Volgens bronnen gaat Apple in 2026 een nieuwe iPad mini uitbrengen, met daarin een aantal grote verbeteringen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke bericht van 29 oktober 2025:

‘iPad Air krijgt OLED-scherm, op z’n vroegst in 2027′

Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgt de eerstvolgende iPad Air nog gewoon een LCD-scherm. Deze zou in het voorjaar van 2026 uitkomen. Daarmee verschijnt er voor het derde jaar op rij een nieuwe iPad Air, waarbij het vermoedelijk alleen draait om een snellere chip. Voor een beter display moeten we volgens de bron wachten op een opvolgend model. Hoewel Gurman geen releasejaar noemt, kun je de iPad Air met OLED-scherm dus op z’n vroegst pas in 2027 verwachten.

Daarmee wordt de iPad Air een van de laatste modellen die de overstap maakt naar OLED. Zoals gezegd is de iPad Pro sinds 2024 voorzien van OLED en is de iPad mini in 2026 aan de beurt. Het standaardmodel iPad behoudt voorlopig nog gewoon zijn LCD-display. Apple zou nog geen actieve plannen hebben om ook bij dit model de overstap naar OLED te maken. Apple zou wel het LCD-scherm van dit model verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het scherm te lamineren en uit te rusten met een anti-reflectiecoating. Maar daarvoor zijn helaas nog geen aanwijzingen.

iPads met OLED-scherm: wanneer komt de volgende?

De eerste iPad met OLED-scherm is een feit, maar wanneer volgen de andere modellen? Op deze pagina verzamelen we de verwachtingen en geruchten over de releasedatum van meer iPads met OLED-scherm.

OLED heeft diverse voordelen, zoals diepere zwarttinten, mooiere kleuren en een hogere helderheid. Of de iPad Air exact hetzelfde OLED-scherm krijgt als de iPad Pro, is nog niet duidelijk. Maar aangezien beide iPad-modellen in dezelfde formaten verschijnen en Apple vaak onderdelen hergebruikt, lijkt dat wel een logische en kostenbesparende keuze. Wellicht dat de iPad Pro tegen die tijd een always-on OLED-scherm heeft, net zoals de iPhone. Daar zijn echter nog geen geruchten over geweest.

