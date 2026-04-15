Waar eerder nog onduidelijk was wanneer de iPad Air met OLED-scherm zou verschijnen, geeft het Koreaanse nieuwsmedium ET News nu meer duidelijkheid. Volgens hun bronnen start Samsung Display eind dit jaar met de productie van de OLED-panelen voor de volgende generatie iPad Air.

Met deze stap krijgt de iPad Air – net als de iPad Pro – een OLED-scherm, al wordt er gesproken over gebruik van een andere techniek bij de iPad Air. Bij de iPad Pro gebruikt Apple een dubbel gestapelde low-temperature polycrystalline oxide (LTPO)-techniek, terwijl de iPad Air het moet doen met een enkelvoudig low-temperature polycrystalline silicon (LTPS)-scherm. Daardoor wordt het scherm minder fel en ontbreekt ondersteuning voor ProMotion. Het lijkt er dus op dat Apple voor een vergelijkbare tactiek kiest als jarenlang bij de iPhones gedaan is: de Pro-modellen met het beste OLED-scherm met ProMotion, terwijl het standaardmodel een iets minder geavanceerd OLED-scherm krijgt. Pas met de iPhone 17-serie is dit rechtgetrokken.

De nieuwe iPad Air met OLED wordt in het voorjaar van 2027 verwacht, ongeveer een jaar na de introductie van de huidige iPad Air met M4-chip. Ook de iPad mini zou volgens dezelfde berichtgeving tegen het einde van dit jaar een eigen upgrade naar een OLED-scherm krijgen.