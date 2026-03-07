Hoe verhoudt de iPhone 17e zich tot de uitgebreidere iPhone 17? Wij zetten alle verschillen tussen deze toestellen op een rijtje en geven advies over welk toestel het geschiktst is voor jou.

De iPhone 17e is de budgetvriendelijke optie in de iPhone 17-serie, maar wat zijn de verschillen met het duurdere standaardmodel binnen deze line-up? Wij zetten ze in deze round-up overzichtelijk tegen elkaar en geven advies welke je het beste kan nemen.

#1 Scherm: de een is groter dan de andere

Tussen de twee modellen zijn er een paar duidelijke en een paar subtielere verschillen. De iPhone 17e heeft met zijn 6,1‑inch OLED-scherm een iets kleiner display dan de iPhone 17, die is uitgerust met een 6,3‑inch OLED‑scherm.

Bij het scherm ligt ook een belangrijk kwaliteitsverschil. De iPhone 17 heeft als eerste in deze reeks een ProMotion‑display met verversingssnelheden tot 120 Hz. De iPhone 17e blijft beperkt tot 60 Hz en mist daardoor zowel ProMotion als het Always‑on‑scherm. Daarnaast is de helderheid van het scherm hoger bij de iPhone 17: een maximale helderheid van 1000 nits tijdens gewoon gebruik en een piek tot 3000 nits in fel zonlicht, waardoor het scherm buiten aanzienlijk beter leesbaar is dan dat van de iPhone 17e. Dit model piekt op 1200 nits, maar alleen bij HDR-beelden. Anders is het maximum 800 nits.

Tot slot verschilt ook de vormgeving rond het scherm. De iPhone 17e gebruikt nog steeds een notch, zoals we die tot en met de iPhone 14 kennen. De iPhone 17 heeft – net als de recente modellen – een Dynamic Island waarin de selfiecamera en Face ID‑sensoren zijn verwerkt.

iPhone 17e iPhone 17 Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,1 inch 6,3 inch Resolutie 2532 x 1170; 460 ppi 2622 x 1206; 460 ppi Verversingssnelheid 60 Hz 120 Hz ProMotion ❌ ✅ Always-on ❌ ✅ True Tone ✅ ✅ Kleurweergave Brede kleurweergave P3 Brede kleurweergave P3 Haptic Touch ✅ ✅ Maximale helderheid (standaard) 800 nits 1000 nits Maximale helderheid (HDR) 1200 nits 1600 nits Piekhelderheid (buiten) – 3000 nits Minimale helderheid – 1 nit Inkeping bovenaan Notch Dynamic Island Krasbestendigheid Ceramic Shield 2, drie keer betere krasbestendigheid Ceramic Shield 2, drie keer betere krasbestendigheid

#2 Prestaties: Allebei een A19-chip

Beide iPhones draaien op een A19‑chip, maar er zit wel een addertje onder het gras. Hoewel de naam hetzelfde is, gebruikt de iPhone 17e een zogenoemde ‘binned’ versie van de A19‑chip. In de praktijk betekent dat dat deze variant net wat minder krachtig is dan de volledige A19‑chip in de iPhone 17.

Op CPU‑gebied zijn ze identiek: beide modellen hebben een 6‑core CPU met 2 performance‑ en 4 efficiency‑cores. Het verschil zit in de GPU. De iPhone 17e heeft één GPU‑core minder, waardoor de grafische prestaties iets lager liggen. Voor alledaags gebruik merk je daar weinig van, maar bij zwaardere games en grafische apps heeft de iPhone 17 het net wat gemakkelijker.

#3 Camera’s: één of twee lenzen

Een ander belangrijk aspect van je iPhone is de camera en bij de twee modellen zitten daar ook de benodigde verschillen. Het belangrijkste verschil hierbij is dat de iPhone 17e slechts één lens heeft om mee te werken en de iPhone 17 twee.

Hoewel de iPhone 17e dus maar één lens heeft om foto’s mee te schieten, betekent het niet dat dit inherent slechter is, want beide hoofdcamera’s hebben een 48-megapixellens. De iPhone 17 heeft daar nog een extra ultragroothoeklens van 48 megapixel bovenop. Hierdoor kan de iPhone 17 wel gebruikmaken van een 0,5x zoom, iets wat bij de iPhone 17e niet mogelijk is.

Daarna mist de camera op de iPhone 17e enkele belangrijke functies zoals macrofotografie, actiemodus, nieuwste generatie fotografische stijlen en nog een aantal functies.

iPhone 17e iPhone 17 Groothoek 48-megapixel; ƒ/1.6 48-megapixel; ƒ/1.6 Ultragroothoek – 48-megapixel; ƒ/2.2 Optische zoom 1x, 2x 0,5x, 1x, 2x Optische beeldstabilisatie ✅ 2e generatie met sensorverschuiving Photonic Engine ✅ ✅ Actiemodus ❌ ✅ Portretmodus ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ Nieuwste generatie Macrofotografie ❌ ✅ 48-megapixel Audiomix ✅ ✅ Microfoons van studiokwaliteit ❌ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Lenzen met antireflectiecoating ❌ ✅ Camera voorkant 12-megapixel TrueDepth, tot 4K Dolby Vision filmen 18-megapixel Center Stage, tot 4K Dolby Vision filmen

#5 Draadloos laden met MagSafe

Tot onze verbazing ontbrak bij zijn voorganger nog de optie voor MagSafe. Gelukkig ondersteunt de iPhone 17e dit nu wel. Vergeleken met de iPhone 17 zit hier echter nog een duidelijke beperking: de iPhone 17 kan tot 25 watt draadloos laden via MagSafe, terwijl de iPhone 17e blijft steken op maximaal 15 watt. Ter vergelijking: de iPhone 16e kon alleen draadloos laden via Qi, en dan ook nog met een vermogen van slechts 7,5 watt.

#6 Langere batterijduur

Hoewel de iPhone 17e in getallen een grotere batterij heeft, is de batterijduur van de duurdere iPhone 17 in de praktijk toch langer. De iPhone 17e heeft een batterijcapaciteit van 4005 mAh, wat zich op dit toestel vertaalt naar tot 26 uur video’s afspelen en tot 21 uur video streamen. De iPhone 17 kan met een capaciteit van 3692 mAh tot 30 uur video’s afspelen en tot 27 uur video’s streamen. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt door het efficiëntere scherm van de iPhone 17.

iPhone 17e iPhone 17 Video afspelen Tot 26 uur Tot 30 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 27 uur Capaciteit 4005 mAh 3692 mAh

#7 Draadloze verbindingen

Op het gebied van draadloze verbindingen loopt de iPhone 17e duidelijk achter op de iPhone 17. In de iPhone 17 zit de nieuwere N1-chip, waardoor dit model klaar is voor Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en Thread. De iPhone 17e moet het doen zonder deze extra’s en blijft steken op Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 en heeft ook geen Thread-ondersteuning.

Daarnaast ontbreekt Ultra Wideband in de iPhone 17e. Daardoor werken de functies voor nauwkeurige locatiebepaling uit de iPhone 17-serie niet op dit model en kun je met de iPhone 17e geen gebruikmaken van Nauwkeurig zoeken met een AirTag.

#8 Prijs

Qua prijs liggen de twee modellen niet mijlenver uit elkaar. De iPhone 17e heeft een adviesprijs van €719,- voor de versie met 256 GB opslag, terwijl je voor een iPhone 17 met dezelfde hoeveelheid opslag vanaf €969,- betaalt. De iPhone 17e is daarmee duidelijk de voordeligere keuze, al lever je daar wel een aantal punten voor in.

Conclusie iPhone 17e vs iPhone 17

Met de iPhone 17e zet Apple opnieuw een stevig instapmodel neer, met een duidelijk lager prijskaartje dan het huidige standaardmodel, de iPhone 17. Dat verschil in prijs ontstaat wel door een aantal bewuste bezuinigingen, waardoor je op meerdere punten inlevert vergeleken met de standaard‑iPhone.

De iPhone 17 biedt een flink uitgebreider pakket. Het scherm heeft ProMotion met een verversingssnelheid van 120 Hz, ondersteunt Always‑on en verwerkt de camera in het Dynamic Island. Bij de iPhone 17e moet je het doen met een 60 Hz‑scherm en een klassieke notch. Ook de camera’s zijn soberder: de iPhone 17e mist een ultragroothoeklens, waardoor je minder veelzijdig fotografeert. Daarbij gaat de batterij iets minder lang mee en voelt het ontwerp inmiddels wat gedateerd aan.

Wil je nu een nieuwe iPhone kopen, dan zouden we in de meeste gevallen de iPhone 17 aanraden. Je krijgt bij dit relatief complete standaardmodel merkbaar fijnere functies, waar bij de iPhone 17e juist op is bespaard – denk aan ProMotion, een betere camera, een langere accuduur en sneller draadloos laden met MagSafe. Twijfel je toch richting de iPhone 17e, dan haal je nog steeds een goed toestel in huis waar je weer jaren mee vooruit kunt, zolang je die compromissen in design, scherm en camera voor lief neemt.

Ga de iPhone 17e kopen als…

…je een goedkopere iPhone wil.

…je een simpele iPhone wil.

…je jarenlange updates wil voor een lagere prijs.

Ga de iPhone 17 kopen als…