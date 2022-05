‘Mixed Reality-headset bijna klaar’

De bril zou zich in een zodanig stadium bevinden dat er al demo’s aan de hogere echelons gegeven kunnen worden, zo meldt Bloomberg. In de nabije toekomst kan er al een aankondiging plaatsvinden. Apple heeft de ontwikkeling van de software ook opgevoerd om hiermee op tijd klaar te zijn. De software heeft de naam RealityOS, afgekort rOS.



Apple werkt inmiddels al jaren aan een dergelijke bril. Het gaat volgens geruchten om een hybride headset met een gebogen vizier en zacht materiaal met gaas, dat op het gezicht aansluit. Er zou een Apple Watch -achtige band aan zitten om ‘m op zijn plaats te houden. Apple wil de headset lichter en comfortabeler maken dan concurrerende modellen die al op de markt zijn.

Er zitten twee 4K micro-OLED-schermen in, 15 cameramodules, krachtige processoren vergelijkbaar met de M-serie chips en herkenning van oogbewegingen en handbewegingen. Ook is er ondersteuning voor Spatial Audio voor een ruimtelijk effect. De prijs bij introductie zal rond de $3.000 bedragen, wat wel aangeeft dat dit eerste model niet bedoeld is voor een breed publiek. Dit werd ook niet verwacht.

De mixed reality-bril is de eerste grote productcategorie sinds de Apple Watch in 2015, inmiddels zeven jaar geleden. Sinds 2019 zou Apple al bezig zijn met deze bril. In de tussentijd waren er volgens The Information meermaals vertragingen door problemen met camera en software, oververhitting en dergelijke. Daardoor moest de introductie meermaals worden opgeschoven. Mogelijk krijgen we de headset eind van het jaar te zien. Een release voor de consumentenmarkt zal niet eerder dan 2023 plaatsvinden. In 2024 komt een tweede generatie.

Of we de AR/VR-bril op Apple’s WWDC 2022 te zien krijgen, is nog zeer de vraag. Waarschijnlijk gaat het dan om een paar summiere details.