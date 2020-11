Apple's M1-chip heeft een vaste hoeveelheid RAM (werkgeheugen), dat is geïntegreerd in het complete pakket van CPU, GPU en Neural Engine. Dit brengt beperkingen met zich mee, maar er zijn ook duidelijke voordelen! We geven ook antwoord op de vraag hoeveel RAM je nu eigenlijk nodig hebt bij de M1.

Het feit dat Apple is overgestapt op een eigen System on a Chip (SoC) heeft voor- en nadelen. De performance en het energieverbruik van de M1 zijn veelbelovend, waardoor heel wat mensen meteen zouden willen overstappen. Maar het brengt ook beperkingen met zich mee. Zo kun je de hoeveelheid RAM (werkgeheugen) niet meer achteraf aanpassen. De manier waarop RAM in een computer wordt gebruikt, is bij de M1 compleet anders. Zeker als je uit de traditionele pc-wereld komt, zul je even een knop moeten omdraaien. De processor, geheugen, GPU en opslag zijn bij een pc modulair opgebouwd. Het zijn losse elementen die je afzonderlijk van elkaar kunt upgraden. Is je computer te traag geworden, dan kun je eenvoudig extra RAM bijprikken. Bij Apple kan dat niet, vanwege de overstap naar de Unified Memory Architecture.



Apple heeft de M1-chip ontworpen als één pakketje, zonder iets te zeggen over de technische specs zoals kloksnelheid. De M1 is in alle nu uitgebrachte MacBooks gelijk: of je nu de MacBook Air of de MacBook Pro koopt, in alle gevallen krijg je dezelfde M1-chip*. Bieden ze dan dezelfde performance? We vroegen het na bij Apple en daarbij bleek dat vooral de koeling doorslaggevend is. De MacBook Pro beschikt over actieve koeling en zal langer op hoge performance kunnen werken, terwijl de MacBook Air eerder een tandje terug zal doen, om de temperatuur binnen acceptabele grenzen te houden.

*Het enige verschil is dat het instapmodel van de MacBook Air beschikt over een 7-core GPU.

De modulaire aanpak, waarbij iedereen zelf een computer in elkaar kan knutselen uit zelfgekozen onderdelen, is bij Apple-gebruikers nooit zo gangbaar geweest. Het is een idee uit de begindagen van de pc. Apple gebruikte wel standaardcomponenten uit de pc-industrie, maar is gaandeweg steeds meer eigen componenten gaan maken, om ze krachtiger en energiezuiniger te maken. Dat gebeurde eerder bij iPhones en iPads, waarbij je achteraf ook geen componenten kunt omwisselen – en het gebeurt nu bij Macs.

Andere benadering van systeemgeheugen

Apple gaat bij de M1 totaal anders om met systeemgeheugen. Bij de Intel-chips met geïntegreerde graphics wordt het systeemgeheugen gedeeld tussen de CPU en GPU. Bij de M1 is dat ook het geval, maar komt er nog een Neural Engine bij, die ook systeemgeheugen nodig heeft.

Het verschil is dat het geheugen bij Apple’s nieuwe SoC deel uitmaakt van de M1-architectuur. Er zitten geen aparte geheugenslots op het moederbord, zoals je bij veel Windows-pc’s gewend bent en zit is ook niet ergens gesoldeerd, zodat je het (eventueel door een technicus) kunt laten vervangen. Omdat het geïntegreerd is, is er geen mogelijkheid om later nog het geheugen te upgraden van 8GB naar 16GB. Voorheen verkocht Apple wel eens Macs met vastgesoldeerd geheugen dat niet kon worden vervangen, maar bij de M1 is het totaal onmogelijk gemaakt. Dat komt omdat de insteek totaal anders is.

Bij de nieuwe MacBooks krijg je standaard 8GB RAM, dat je voor €230 kunt upgraden naar 16GB. Achteraf upgraden kan niet, dus je zult meteen de juiste keuze moeten maken.

Het maximum van 16GB RAM is waarschijnlijk een gegeven bij deze modellen. Als Apple ook de high-end modellen uitbrengt zal een high-end versie van de M1 voor krachtiger Macs gemaakt moeten worden die ook 32GB of 64GB RAM ondersteunt. De huidige Mac Pro gaat zelfs door tot 1,5TB RAM (maar dat kost je wel €30.000 extra bovenop de toch al forse instapprijs, dus buiten het voorstellingsvermogen van gewone gebruikers).

De voordelen van Apple’s geïntegreerde geheugen

Het klinkt misschien als een groot nadeel dat je je geheugen achteraf niet kunt upgraden. Voor pc-gebruikers zal het opnieuw een bewijs zijn dat Apple een gesloten systeem heeft gemaakt, waarbij alle vrijheid van je wordt afgepakt.

Toch zitten er grote voordelen aan de geïntegreerde aanpak. Bij andere systemen moet de data steeds gekopieerd worden van het ene deel van het geheugen naar het andere. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de GPU-kernen toegang nodig hebben tot iets dat eerder door de CPU-kernen werd gebruikt. Bij het geïntegreerde geheugen van Apple is dat niet nodig: elk onderdeel kan op een flexibele manier meer geheugen toegewezen krijgen, bijvoorbeeld voor graphics of voor bewerkingen van de Neural Engine, zonder dat data eerst gekopieerd hoeft te worden. Dit levert betere performance op.

Wat betekent het voor jou?

Bij Macs met M1-processor is het belangrijker dan ooit dat je meteen de juiste keuze maakt. Je kunt achteraf immers niets meer aanpassen. Ben je een doorsnee gebruiker die de dag vult met e-mails typen en internetten, dan is de keuze gemakkelijk: kies een MacBook met 8GB opslag en je zult genoeg performance hebben. Voor mensen die het toch allemaal een beetje eng vinden en nu al willen instappen bij de M1 Macs, is de upgrade naar 16GB misschien een investering die je wat meer gemoedsrust geeft. Maar je hebt het waarschijnlijk niet echt nodig.

Je hebt ook meer RAM nodig als je heel veel apps tegelijk geopend wilt hebben, of als je in je browser honderden tabbladen tegelijk open laat staan. Dit is een wat onnozele reden om 16GB RAM nodig te hebben. Maar hé, de klant is koning en Apple verkoopt je graag een duurdere upgrade.

Voor taken zoals schrijven en af en toe foto’s bewerken is de MacBook Air prima. Wil je langdurig video’s renderen, heel grote fotobestanden openen of heel veel audiosporen tegelijk bewerken, dan is de MacBook Pro een betere keuze. Voor mensen die echt zware bewerkingen moeten doen voor werk en/of hobby, is het misschien beter om nog even te wachten tot de high-end modellen van de MacBook Pro voorzien zijn van M1-processor met 32GB of 64GB RAM.

Waarschijnlijk ben je als high-end gebruiker ook afhankelijk van Photoshop, dat nog niet is aangepast voor de M1 en ook niet in Rosetta 2 werkt. De software van Avid is nog niet aangepast voor Apple Silicon, dus je bent voorlopig vooral afhankelijk van Apple’s eigen high-end software:

Final Cut Pro 10.5

Motion 5.5

Compressor 4.5

Pro Video Formats 2.2

GarageBand 10.4

Logic Pro 10.6

Logic Remote 1.5

MainStage 3.5

