Emoji-reacties op Android

Stuurt een Android-gebruiker een hartje, dan zal dit niet over het bericht worden geplakt. In plaats daarvan krijg je een apart tekstbericht met iets in de trant van: “X reageerde met een hartje op”, gevolgd door een uitgeschreven versie van het eerder verzonden bericht. De Berichten-app op iOS biedt geen support voor Rich Communication Services (RCS), iets wat Google al jarenlang dwars zit. Omgekeerd kunnen Google-gebruikers ook niet de Tapback-reacties zien die iPhone-gebruikers wel onderling kunnen uitwisselen.



Google’s hoofd van de Messages-app Jan Jedrzejowicz maakte duidelijk dat het aan Apple ligt of de reacties worden omgezet naar leuker ogende Tapbacks. Google is een tijdje geleden een campagne begonnen om Apple over te halen naar de RCS-standaard, maar er lijkt bij Apple weinig beweging in te zitten. Toen CEO Tim Cook de vraag kreeg wanneer Apple nu eindelijk support gaat bieden, antwoordde hij: “ Koop een iPhone voor je moeder “.

Ook gaf Cook aan dat gebruikers er niet om vragen en dat Apple er daarom geen moeite in steekt. Hij zou liever zien dat mensen overstappen naar iPhone. Dit is ook het standpunt van Apple in het ‘groene bubbels’-probleem, Als je een bericht uitwisselt met een Android-gebruiker zal dit als groen gekleurde sms worden verstuurd. Apple zou de groen kleur bewust hebben gekozen. Niet alleen als typische Android-kleur, maar ook omdat het nét wat moeilijker leest en om aan anderen duidelijk te maken: deze persoon heeft geen iPhone.

Je kunt de groene bubbels overigens beter leesbaar maken door het volgende te doen: het verhogen van het contrast in alleen de iMessage-app. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Toegankelijkheid. Tik helemaal onderaan op Instellingen per app. Tik op Voeg app toe en zoek naar Berichten. Tik op Berichten en daarna op Verhoog contract > Aan.

Overigens maakte Google vandaag een flater op Twitter. Ze probeerden #TeamPixel te promoten door te antwoorden op de #TakeNote-tweet van Tim Cook. De persoon die de tweet verstuurde, deed dat echter vanaf een iPhone.