Tech Talks bij Apple

Dat Apple lange tijd geen Tech Talks organiseerde heeft niets te maken met de pandemie: in 2016 organiseerde Apple ze voor het laatst. In voorgaande jaren vonden ze op onregelmatige basis plaats: in 2007 begonnen de eerste iPhone Tech Talks en daarna volgen er af en toe weer nieuwe. Er staan nu meer van 100 live online sessies op de planning, die vanaf volgende week van start gaan. Het geeft ontwikkelaars een unieke kans om rechtstreeks met Apple te praten, aangezien dit normaal gesproken vrij onmogelijk is. De sessies zijn deze keer wel volledig virtueel, zodat je niet hoeft te reizen en dat is gunstig voor Nederlandse en Belgische ontwikkelaars. Voorheen organiseerde Apple ze in verschillende steden en dan werden Brussel en Den Haag vaak overgeslagen.



Er zijn live sessies om te leren hoe je de nieuwste technologieën in je apps kunt toepassen, best practices kan leren en antwoord kunt krijgen op je vragen. Dit gebeurt in groepsverband, over onderwerpen als machine learning, SwiftUI en dergelijke. De capaciteit is beperkt, zodat de deelnemers voldoende aandacht krijgen. Lukt het niet om mee te doen aan de Engelstalige sessies, dan kun je het ook proberen in Braziliaans Portugees, Japans, Koreaans, Mandarijn en Spaans.

1-op-1 sessies

Heb je specifieke vragen, dan kun je ook 1-op-1 met Apple-experts in gesprek. Je kunt dan 30 minuten al je vragen op ze afvuren over design, technologie, programmeren, het reviewproces van apps en App Store Connect. Op die manier kun je hulp krijgen bij het verbeteren van je app en het design, problemen oplossen en om door de richtlijnen en tools te navigeren. Je kunt in meerdere regio’s terecht.

Elke twee weken vanaf 1 november, 15 november en 29 november zullen er nieuwe sessies worden gepost waarop je je kunt inschrijven. Bladeren door het aanbod en inschrijven kan hier. Je moet er wel geregistreerd ontwikkelaar voor zijn.