1Password helpt je aan virtuele creditcards – maar alleen in de VS Veiliger online betalen

Wachtwoordenapp 1Password heeft iets nieuws: met de generator voor virtuele creditcards kun je veiliger online betalen. Je maakt een virtuele creditcard in je browser met een limiet qua uitgaven. Helaas werkt het voorlopig alleen in de VS omdat privacy.com nog niet bij ons beschikbaar is.