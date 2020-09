iCulture Vandaag: dit was dinsdag 22 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 22 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

In onze grote nieuwe Apple Watch vergelijking lees je alles over de nieuwste modellen, plus een vergelijking met de voorgaande versies. Welke past bij jou? Ook laten we zien hoe de Schooltijd modus op de Apple Watch werkt en waarom gezinsconfiguratie op de Apple Watch niet in Nederland werkt. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Software-updates en meer

In onze tvOS 14 review lees je onze bevindingen van de update. Alvast een deel van de conclusie: we hadden op meer gehoopt.

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Launcher met meerdere widgets (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Volledige nieuwe widgets om je favoriete apps snel te openen.

+ , iOS 12.0+) - Volledige nieuwe widgets om je favoriete apps snel te openen. Heart Analyzer (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - Nieuwe widget voor op je beginscherm, ondersteuning voor het meten van je zuurstofgehalte in je bloed en meer.