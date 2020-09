Microsoft gaat een compleet vernieuwde Outlook voor Mac uitbrengen en heeft ook verbeteringen voor iOS en watchOS in petto. Dat kondigde het bedrijf vandaag aan. Sinds vorig najaar is Microsoft al bezig met de nieuwe versie.

Outlook voor Mac zal een nieuw design krijgen, afgestemd op Big Sur. Daarin worden Microsoft’s Fluent-iconen gebruikt, maar je zult ook zien dat goed naar Big Sur is gekeken. Dit is bijvoorbeeld te herkennen aan de afgeronde hoeken. Om het design eenvoudiger te maken is de bekende Ribbon verwijderd. Het schrijven van nieuwe e-mails is nu makkelijker dankzij een verbeterd scherm voor nieuwe berichten, een weergave met enkele regel en een negeer-functie. Ook is de hoofdweergave makkelijker aan te passen aan je wensen.



Verder is het contactensysteem van Outlook aangepast. Collega’s en overige contacten staan nu gescheiden van elkaar bij afspraken en e-mails. De software kan ook detecteren met welke mensen je vaak contact hebt. Daarnaast kun je eigen favorieten instellen. Om te zorgen dat je geen relevante berichten mist is er nu een verbeterde zoekfunctie. De agenda toont voortaan groepen en er is nauwere integratie met Microsoft Teams.

Ook gaat Microsoft de sync-technologie die nu voor iOS, Android en Windows Mail wordt gebruikt toepassen in Outlook voor de Mac, waardoor alles sneller synchroniseert. Daarnaast komt er ondersteuning voor iCloud- en IMAP-accounts, maar dat volgt later. Google-support zit er al wel in, als midden oktober iedereen met een geschikte Mac kan updaten.

Outlook voor iOS krijgt ook een paar nieuwigheden, zoals een agenda-widget voor aanstaande afspraken van meerdere accounts, reageren met emoji en spraakcommando’s geven. De functie Play My Emails breidt uit naar alleen Canada, Australië, India en het Verenigd Koninkrijk, dus daar hebben we niets aan.

Wel hebben we iets aan de Apple Watch-complicaties die in Outlook voor watchOS 7 beschikbaar komen. Daarmee zie je in één oogopslag het aantal ongelezen e-mails of je agenda-afspraken. De update komt later dit jaar beschikbaar.