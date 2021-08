Videofilter-apps voor iPhone en iPad

In de App Store struikel je over apps die je foto’s en video’s voorzien van een mooi kleurenfilter. Daardoor kun je een filmpje nét even wat meer sfeer geven. We zetten daarom de beste apps op een rijtje om je video’s te voorzien van mooie, mysterieuze, vrolijke of juist duistere filters.

Ben je geïnteresseerd in videobewerking in het algemeen? Lees dan onze roundup met apps voor videobewerking op iPhone en iPad.

Videofilters in de standaard Foto’s-app

Wil je geen aparte app installeren, dan kun je sinds iOS 14 ook je video’s voorzien van een fraai filter:

Open de Foto’s-app. Blader naar een video, bijvoorbeeld in het album Video’s. Tik rechtsboven op Wijzig. Tik onderin het scherm op het filtericoon (drie overlappende cirkels). Blader door een van de 9 filters, waaronder Dramatisch Warm en Mono. Met de schuifknop onderin het scherm kun je het effect minder heftig maken.

iMovie

Wil je iets meer controle over je kleuren, probeer dan eens iMovie. Deze simpele video-app van Apple biedt net iets meer mogelijkheden, zonder dat het meteen erg complex wordt. Voor veel mensen is dit de eerste keuze, al kan de interface voor beginners soms wel wat overweldigend zijn. Er zitten twee belangrijke functies in voor mensen die hun video een bepaald effect willen geven. Ten eerste kun je kiezen uit acht thema’s met bijbehorende titels, overgangen en muziek. Daarnaast zijn er 10 losse filters om uit te kiezen. Je kunt ook nog zelf commentaar inspreken.

Daarnaast heeft iMovie een aantal Hollywood-achtige movietrailers, met bijbehorende graphics en schermteksten. Ook die kun je vullen met je eigen video’s. Je kunt ze vervolgens opslaan in 4K of 1080p op 60 fps.

InShot

InShot richt zich onder andere op sociale media. Zo kun je bij het maken van je video al meteen rekening houden met staand formaat. Je kunt tekst, emoji en geanimeerde stickers toevoegen, naast de vele filters en effecten. Abonnees krijgen toegang tot nog meer overgangen, effecten, stickers en dergelijke. Ook kun je je video vanaf dat moment exporteren zonder watermerk en reclames. Wil je niet vastzitten aan een maand- of jaarabonnement en wil je alleen wat extra filters, dan zijn er ook kleinere in-app aankopen beschikbaar.

Spark Camera

Spark Camera is simpel en bevat alle standaard functies, zoals bijsnijden. Ook kun je slimme filters en effecten erop loslaten. De verschillende functies zijn makkelijk te bedienen door te tikken en te vegen. Er zitten meer dan 10 mooie filters in, die qua intensiteit instelbaar zijn. Verder kun je je video helemaal afmaken door muziek toe te voegen en te delen naar Instagram, Snapchat en dergelijke.

KineMaster

KineMaster bevat allerlei tools en functies om je video mooier te maken. De app werkt met verschillende beeldverhouding, van 16:9 tot Instagram’s vierkante afbeeldingen. Je kunt bovendien makkelijk overgangen, tekst, muziek en meer toevoegen. Voor een speciaal effect zijn er filters en je hebt de mogelijkheid om meerdere foto’s over elkaar te leggen. Sommige onderdelen zijn gratis, andere zijn betaald. Zo heb je een abonnement nodig om het watermerk van je video’s te verwijderen en om achtergronden te gebruiken.

Videorama

Na het openen van de app kies je uit drie beeldvarianten: liggend, staand of vierkant. Dat laatste is natuurlijk perfect voor Instagram. Via deze app kun je gratis foto’s en video’s downloaden van Pixabay, die je vervolgens kunt voorzien van video-effecten, geluidseffecten en muziek om er iets eigens van te maken. Tijdens het bewerken heb je de gebruikelijke tools langs de onderrand van het scherm, bijvoorbeeld voor filters maar ook voor tekst en muziek. Tik je op de videoslider aan de bovenkant, dan zie je nog vier extra tools, zoals dupliceren en verschillende overgangseffecten. Met de gratis versie kun je 720p video’s maken, voorzien van watermerk. Als je maandabonnee wordt is het watermerk niet meer zichtbaar en krijg je toegang tot nog veel meer functies. Je kunt dan ook 1080p video’s maken (60 fps) en video’s die langer dan 3 minuten zijn.

Magisto

Magisto maakt het makkelijk om een mooie video te maken, met wat hulp van kunstmatige intelligentie (AI). De app kan video, foto’s, muziek en tekst samenvoegen, waarna je alleen nog een mooi filter of effect hoeft uit te kiezen om het helemaal af te maken. Na het kiezen van een bepaalde stijl, bijvoorbeeld reizen of herinneringen kun je de benodigde videoclips importeren. Ben je klaar dan deel je het resultaat op sociale media: Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale netwerken worden ondersteund. De gratis versie is geschikt voor video’s van 2,5 minuut. Als je abonnee wordt (Professional of Premium) krijg je langere video’s en meer bewerkingsstijlen.

Splice

Splice belooft krachtige en eenvoudige bewerkingstools. Je kunt filters toevoegen en de achtergrondkleur wijzigen. Daarnaast vind je er de gebruikelijke tools zoals titeldia’s, tekstoverlays en meer. Je kunt de afspeelsnelheid natuurlijk versnellen en vertragen. Met glitch, chroma, vintage en dergelijke geef je je video een speciale look.

Meer videofilter-apps voor de iPhone

Instagram (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Instagram zelf heeft geen introductie meer nodig. Deze sociale media-app wordt door miljoenen mensen dagelijks gebruikt. Je kan er eveneens video’s mee opnemen, die je kunt voorzien van de bekende kleurenfilters.

, iOS 12.0+) - Instagram zelf heeft geen introductie meer nodig. Deze sociale media-app wordt door miljoenen mensen dagelijks gebruikt. Je kan er eveneens video’s mee opnemen, die je kunt voorzien van de bekende kleurenfilters. Action Movie FX (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 7.0+) - Enlight Videoleap Video Editor is een uitgebreide videobewerker met een eenvoudige interface. Je kunt er ook allerlei speciale effecten mee toevoegen.

, iOS 7.0+) - Enlight Videoleap Video Editor is een uitgebreide videobewerker met een eenvoudige interface. Je kunt er ook allerlei speciale effecten mee toevoegen. 8mm Vintage Camera (€3,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - 8mm is een app waarmee je videofilms kunt voorzien van een filter, waardoor het lijkt alsof de film jaren geleden is opgenomen.

, iOS 9.0+) - 8mm is een app waarmee je videofilms kunt voorzien van een filter, waardoor het lijkt alsof de film jaren geleden is opgenomen. LumaFusion (€29,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.4.1+) - Vanwege de prijs is dit niet meteen een aanrader. Maar wil je je videobewerking (inclusief het toepassen van filters en effecten) naar een hoger niveau tillen dan is LumaFusion een prima professionele app.

