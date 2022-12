Met taalgidsen voor iPhone en iPad ga je goed voorbereid op vakantie of op reis. Welke taalgidsen voor iOS zijn goed? Met welke kun je een gesprekje voeren en welke bieden de beste vertalingen voor situaties op reis? Ook leggen we uit welke digitale aanwijswoordenboeken er zijn, zodat je zelfs in gebieden waar je het plaatselijke dialect niet weet toch duidelijk maakt wat je bedoelt.

Taalgidsen op je iPhone en iPad

Het overkomt iedereen wel eens: in het buitenland wil je iets uitleggen of bestellen en je hebt geen idee hoe je dat moet verwoorden. En hoe zei je ook al weer “dankjewel” zonder meteen een hele taal te hoeven leren? Kan jouw talenkennis en woordenschat soms wel een opfrisser gebruiken of heb je hulp nodig bij het ontcijferen van de menukaart in een restaurant? Dan kunnen deze taalgidsen een handig hulpmiddel zijn.

We bespreken hedendaagse varianten van de Wat & Hoe-gidsjes en apps die je een realtime vertaling kunnen geven van teksten die je op borden ziet staan. Er was in het verleden ook een Van Dale Aanwijswoordenboek, maar zoals wel vaker bij dit soort apps: na een tijdje hebben de makers er geen zin meer in en wordt het niet meer bijgewerkt. Deze app is dan ook verdwenen uit de App Store

Wil je de taal grondiger leren? Dan hebben we de beste taalcursus-apps voor iPhone en iPad voor je op een rijtje gezet. Voor wie écht welbespraakt wil zijn!

Bekijk ook De beste apps voor taalcursussen op iPhone en iPad Een nieuwe taal leren doe je met apps op je iPhone en iPad. Deze apps voor taalcursussen helpen je bij het leren van een vreemde taal. Handig als je een tijd in het buitenland verblijft en je de taal wil leren met je iPhone.

iCulture adviseert: Google Translate

Deze app behoeft eigenlijk nauwelijks toelichting: bijna iedereen kent wel Google Translate, waarmee je zinnetjes, borden en allerlei andere info kunt vertalen. Richt de iPhone-camera op een tekst in een vreemde taal en de app geeft (ongeveer) de vertaling. Perfect is het niet, maar het is vaak goed genoeg om te weten of er ‘Verboden toegang’ staat of ‘Welkom’. Handig aan deze app is dat het in maar liefst 103 talen werkt en dat je ook offline vertalingen kunt opvragen.

DeepL

DeepL is vergelijkbaar met Google Translate, maar biedt slimmere vertalingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, zodat beter rekening kan worden gehouden met de context. Daardoor klinken zinnen natuurlijker en ziet het er minder ‘vertaald’ uit. DeepL wordt gemaakt door een Duits bedrijf en is geschikt voor teksten, gesprekken, afbeeldingen en bestanden. Het werkt gratis en je krijgt vaak ook nog alternatieve vertalingen voor bepaalde zinnen. Geen zin om een zin in te tikken? Richt de camera op de tekst en je krijgt een vertaling in de 7 populairste talen.

Taalgids

Taalgids klinkt heel Nederlands, maar de app is gewoon heel slim vertaald. Het drukke uiterlijk moet je aanspreken, maar daar staat tegenover dat de app regelmatig wordt onderhouden en zelfs beschikt over een Apple Watch-app. Als gebruiker kun je kiezen uit Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels. Verder vertaalt de app naar Spaans, Italiaans, Japans, Koreaans, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

Na de taalkeuze zie je de categorieën met vrolijke illustraties: Favorieten, Veelgebruikt, Begroetingen, Romantiek, Eten, Noodgeval, Gezondheid, Winkelen en Hobbies. Ook zijn er de aparte categorieën Basis en Reizen, met informatie over tijd, beroepen en dieren bijvoorbeeld.

Het gebruik van de app wijst zich vanzelf: tik op een categorie, kies een woord of zin en deze wordt uitgesproken. Je kunt het woord mondeling herhalen, dit opnemen en afspelen en vervolgens jouw uitspraak vergelijken met die van het programma. Vind je een woord of zin belangrijk? Klik op het sterretje en de zin of het woord komt voortaan bij Favorieten te staan. Handig om later nog eens door te kijken.

Je kunt in deze Taalgids-app ook complete taalcursussen volgen, waarvoor je een paar euro betaalt en de keuze hebt uit Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Chinees, Japans, Arabisch of Russisch.

Point it

Het is even oppassen met deze app. Hij is nog wel steeds verkrijgbaar, maar is al een tijdlang niet bijgewerkt. Pas dus op voordat je een paar euro voor de app neertelt, om er vervolgens achter te komen dat het toch niet goed werkt.

Point it is eigenlijk meer een beeldgids, dan een taalgids. Deze app is niet bedoeld om woordjes te leren, maar om duidelijk te maken wat je bedoelt. Vooral bij exotische talen of wanneer je een rondreis maakt door meerdere landen, kan het ondoenlijk zijn om de taal te leren. Denk bijvoorbeeld aan regio’s die off the beaten track liggen, waar onbegrijpelijke dialecten worden gesproken.

In zo’n geval kan het handiger zijn om dingen gewoon aan te wijzen, zodat iedereen weet wat je bedoelt. ‘Point it’ is ook in een papieren versie verkrijgbaar en is populair bij reizigers die wat verder van huis gaan. Net als de papieren gids bevat de app 1300 foto’s van allerhande zaken die je kunt aanwijzen. De selectie van foto’s is gebaseerd op de jarenlange reiservaringen van de schrijver.

De app is in zes talen verkrijgbaar (onder andere in Engels, Italiaans, Spaans en Portugees). Nederlands is niet beschikbaar, maar juist vanwege die plaatjes is deze app ook met minimale kennis van de Engelse taal makkelijk te gebruiken. Met de papieren gids ben je misschien beter af. Die blijft jarenlang werken, ook als de iOS-app niet meer bestaat.

Uiteraard is er altijd nog een goedkopere oplossing. Wil je een croissant bestellen, dan kun je natuurlijk ook gewoon googlen naar plaatjes van croissants. Maar je moet dan wel een internetverbinding hebben – en dat is in veraf gelegen gebieden niet altijd het geval.

iTranslate

Zoek je nog een ander alternatief voor Google Translate, dan is iTranslate wellicht de meest bekende naam. Het Duitse bedrijf maakt een app waarmee je tekst, websites en spraak kunt vertalen tussen meer dan 100 talen. De Offline Mode stelt je in staat om de app ook te gebruiken als je in een gebied zonder internet zit. Je kunt luisteren naar de vertalingen in een mannelijke of vrouwelijke stem. Ook kun je wisselen tussen dialecten van een bepaalde taal.

iTranslate probeert zich te onderscheiden met woordenboeken, waarin je bijvoorbeeld synoniemen en verschillende betekenissen vindt. Er zit ook een lijst met 250 veelgebruikte zinnetjes in, die van pas kunnen komen in een bepaalde taal. Ga je graag met iemand chatten in een vreemde taal, dan komt de iMessage-app van pas. En er zit zelfs een Apple Watch-app bij. Na de 7 dagen durende proefperiode moet je abonnee worden. Dit kost een paar tientjes per jaar.

iTranslate Voice

Met deze app praat je onmiddellijk in meer dan 40 talen! Bevat meer dan 250 vooraf gedefinieerde zinnen. Van elk gesprek kun je binnen een paar seconden een geschreven uitwerking bekijken en met iemand anders delen. Met iTranslate lukt het om een gesprekje te voeren met iemand anders, zonder dat je de taal hoeft te kennen.

Openingsfoto: Kaspars Grinvals via Shutterstock.

Meer taalgidsen voor iPhone en iPad

Culinair Frans A-Z (€4,99, iPhone/iPad, iOS 9.1+) - Franse culinaire begrippen van A tot Z.

50 talen leren (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Deze overzichtelijke app met audiobestanden is niet vernoemd naar het aantal talen, maar naar de 50talen-methode, een specifieke aanpak. Je kunt heel veel talen leren en betaalt een paar euro per taal.

, iOS 10.0+) - Deze overzichtelijke app met audiobestanden is niet vernoemd naar het aantal talen, maar naar de 50talen-methode, een specifieke aanpak. Je kunt heel veel talen leren en betaalt een paar euro per taal. Go Talk - Leren talen (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.2+) - Zoeken, spelletjes en contact met moedertaalsprekers: met deze app kun je alle kanten op.

, iOS 8.2+) - Zoeken, spelletjes en contact met moedertaalsprekers: met deze app kun je alle kanten op. HelloTalk - Language Learning (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.2+) - Met deze app heb je altijd een moedertaalspreker achter de hand. HelloTalk brengt je in contact met een gesprekspartner waarmee je kunt kletsen. Niet geschikt als je a la minuut wilt weten wat er op de menukaart staat, maar wel handig als je nieuwsgierig bent naar lokale gebruiken.

, iOS 12.2+) - Met deze app heb je altijd een moedertaalspreker achter de hand. HelloTalk brengt je in contact met een gesprekspartner waarmee je kunt kletsen. Niet geschikt als je a la minuut wilt weten wat er op de menukaart staat, maar wel handig als je nieuwsgierig bent naar lokale gebruiken. Tandem: Language exchange (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Ook Tandem brengt je in contact met een moedertaalspreker. Handig als je wat dingen over het land wilt weten en daarvoor een gesprekspartner zoekt.

Meer weten over talen leren op de iPhone? Lees dan ons overzicht met taalcursussen-apps op iPhone en iPad!

