Groepie van Tikkie is een nieuwe functie waarmee je met je vrienden een groep aan kan maken en iedereen daar zijn of haar uitgaven in kwijt kan, waarna dit vervolgens verdeeld wordt over de deelnemers. Handig voor een vakantie of als je een avondje bent wezen stappen.

Er zijn veel apps met betaalverzoeken, maar de app die de naam heeft gezet is zonder twijfel Tikkie. Vandaag heeft Tikkie versie 5.0 van de app uitgebracht en daarin is een handige nieuwe functie toegevoegd: Groepie. De app moet een probleem oplossen dat groepen vrienden misschien wel herkennen. Je bent een avond stappen of gaat op vakantie en aan het eind van de avond of week is het tijd om de balans op te maken: wie is wat aan wie verschuldigd? Voor dit soort groepsuitgaven is er nu Groepie van Tikkie.



Groepie van Tikkie: groepsuitgaven verdelen en geld terugvragen

De functie heeft veel weg van de losse app WieBetaaltWat, waarmee je ook een groep aan kan maken om uitgaven te verdelen. Er zijn in het verleden ook nog meer apps geweest die dit mogelijk maakten, maar nu heeft Tikkie dit ook standaard in de eigen app ingebouwd. Bij het aanmaken van een nieuwe Tikkie heb je bovenaan de optie voor een Groepie. Je geeft je Groepie een naam en deelt deze met anderen, bijvoorbeeld via iMessage of WhatsApp. Vervolgens kan iedereen uitgaves toevoegen die hij of zij voor het uitje namens de groep gedaan heeft. Tikkie rekent vervolgens zelf uit wie wat aan wie verschuldigd is. Zo hoef je dus zelf niets meer uit te rekenen. Er is ook een Tussenstand-knop om halverwege alvast wat te verrekenen.

Vervolgens kun je aan het eind in een tik een Tikkie maken van het bedrag dat je nog verschuldigd bent, zodat de ander het makkelijk kan betalen. Om deelnemer van een Groepie te worden, moet iedereen wel de Tikkie-app gebruiken. Dat zal lang niet voor iedereen zo zijn, aangezien nagenoeg alle apps van de grote banken al hun eigen functie voor betaalverzoeken hebben. Met een functie als Groepie kan Tikkie daardoor wel een meerwaarde bieden ten opzichte van de andere bankenapps en een reden zijn om de app toch te downloaden. Overigens kun je iemand ook handmatig toevoegen die de app om wat voor reden dan ook niet kan of wil gebruiken, maar dan kan diegene niet zelf uitgaven aan de groep toevoegen.

Om een Groepie te verlaten, moet jouw eindbedrag op €0 staan. Dit om te voorkomen dat iemand vroegtijdig uit de groep vertrekt, terwijl hij nog aan de andere deelnemers geld schuldig is. Standaard wordt je favoriete rekeningnummer gebruikt die je in Tikkie hebt opgeslagen om het geld op te ontvangen.

De timing van deze nieuwe functie is wat opmerkelijk, aangezien het juist ideaal is voor tijdens een vakantie met vrienden. Inmiddels loopt de zomervakantie op zijn einde en zijn eindexamenreisjes allang achter de rug. Desalniettemin kan het ook voor avondjes uit goed van pas komen.