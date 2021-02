Deze Apple Watch-bandjes zijn klassiekers (en afgeprijsd)

Baal je dat je nooit een Apple Watch-bandje in olijfgroen, knalgeel of met klassieke gesp hebt gekocht? Hier vind je een collectie afgeprijsde Apple Watch-bandjes die nergens meer te koop zijn.

Viermaal per jaar brengt Apple nieuwe kleuren voor de Apple Watch-bandjes uit. De bestaande kleuren zijn dan soms al uitverkocht, of nog maar mondjesmaat bij andere winkels te vinden. Heel oude bandjes uit 2019 of eerder kom je zelden meer tegen. Soms heeft Amac nog een paar liggen of moet je je heil zoeken in namaak. Zoek je echter officiële bandjes in kleuren die niet meer zo makkelijk verkrijgbaar zijn, dan loont het de moeite om eens bij SBSupply te kijken. Daar hebben ze een partij redelijk unieke Apple Watch-bandjes op de kop getikt.

Je kunt al deze bandjes (inclusief jaartal en officiële kleurnamen) terugvinden in de Bandbreite-app, zodat je je voor de aankoop wat kunt oriënteren. Tip: klik op ‘Extra informatie’ op de website van SBSupply en vul de eerste 5 tekens van de productcode in (bijv. MX3P2), om het exacte bandje te kunnen vinden.

Ook goed om te weten: op korte termijn gaat Apple de nieuwe voorjaarskleuren uitbrengen, dus dan zullen er weer veel bandjes uit het assortiment verdwijnen.

Een paar aanraders:

Leather Loop

Wilde je altijd al een echt lederen bandje van Apple, liefst met wat meer structuur dan de gladde leren bandjes die ze ook verkopen, dan is de Leather Loop iets voor je. Deze sluit net als een Milanese Loop, maar zit door het materiaal een stuk comfortabeler. Dit bandje zit nog steeds in het assortiment bij Apple, maar in relatief saaie kleuren. Wie van fellere kleuren houdt kiest Meyer Lemon (Nederlands: donker citroen) of het wat rustiger Peacock (pauwenblauw). Sluit met een magneet. Let op dat je de juiste maat bestelt: medium of large. Alleen voor 42/44mm Apple Watch-modellen.

Bekijken

Klassieke gesp

Baal je dat Apple geen neutrale leren bandjes van leer meer uitbrengt? Als je een zwart leren bandje zonder poespas wilt, ben je tegenwoordig op de collectie van Hermès aangewezen. Apple is in 2018 gestopt met de klassieke gesp, wellicht omdat het een te traditioneel uiterlijk had of omdat de bandjes niet mooi vlak liggen na langdurig gebruik. Wie er zuinig op is, heeft hiermee een bandje dat lang mooi blijft.

De bandjes die nu zijn afgeprijsd komen uit de eerste t/m derde generatie, die tussen 2015 en 2017 verkrijgbaar waren in behoorlijk wat kleuren. Meer over de geschiedenis van de ‘Classic Buckle’ lees je hier. Kies voor knalgeel of rood, dat heel erg naar oranje neigt. Of houd het klassiek in de kleuren zwart of bruin. Verkrijgbaar in 38/40mm en 42/44mm. Zoek je iets voor een klein model Apple Watch, dan zou je ook naar de leren bandjes met moderne gesp kunnen kiezen.

Bekijken

Sportbandjes

Kaki was een van de meest geslaagde kleuren van de afgelopen jaren, als het om Apple Watch-bandjes gaat. Deze kleur schreeuwt niet om aandacht, maar is toch net even wat anders dan het standaardbandje in zwart of wit dat je vroeger vaak bij je Apple Watch kreeg. Sportbandjes en sportloops zijn de meest gedragen modellen. Wie wat meer wil opvallen kan kiezen voor lichtgroen, camel/lichtgeel, oranjerood of lila.

Bekijken