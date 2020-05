Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van mei 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



Weerbericht Nederland

Gebruik je graag een app om het weerbericht te bekijken op een kaart? Weerbericht Nederland heeft deze maand een mooie update gekregen. Zo kun je nu je ogen laten rusten dankzij de donkere modus in de app. Je kunt op je iPhone nu ook de satelietweergave bekijken – een functie die eerst alleen op de iPad beschikbaar was. Ook vind je nu meer informatie over kleurcodes terug in de app. Gebruik je Weerbericht Nederland op je Apple Watch, dan zie je nu het weer op je huidige locatie.

Y The Wait

Deze app biedt je de optie om vanaf je iPhone eten te bestellen bij deelnemende restaurants. Restaurants kunnen tot 1 juli 2020 gratis gebruikmaken van de dienst. De app is te gebruiken voor in restaurants zelf. Restaurants hoeven daardoor geen menukaarten door te geven, want alles kan vanaf de app bekeken en besteld worden. Ook het reserveren van een tafel is via de app mogelijk. Daarnaast kun je met de app ook afhalen, afrekenen en zelfs goede doelen steunen.

Pet Names

Heb je net een nieuw huisdier of ben je van plan om deze in huis te halen, maar heb je nog geen naam voor het nieuwe gezinslid? De app Pet Names helpt daarbij. De app bestaat al heel wat jaar, maar is deze week helemaal vernieuwd. Het vernieuwde systeem met naamsuggesties is nu gebaseerd op Kinder van dezelfde ontwikkelaar, waarin kindernamen voorgesteld worden. De app geeft naamsuggesties en door naar links of rechts te vegen, worden je likes automatisch bewaard. Een beetje zoals Tinder dus. Je kan filteren op beginletter of lengte van de naam. De app is gratis, maar via in-app aankopen kun je extra sets met namen uit verschillende landen kopen.

How about mom

Moeders, opgelet. Niet omdat het bijna moederdag is, maar omdat deze app speciaal voor jou gemaakt is. De app begeleid je in het eerste jaar van het moederschap. Van de bevalling en kraamtijd tot je eigen gezondheid en emoties. Er zijn al veel apps die zich richten op de ontwikkeling van de baby, maar de app van een Nederlandse ontwikkelaar legt de focus juist op de moeder in spé. De app is gemaakt in samenwerking met experts en een medisch team uit de gezondheidszorg. Je vindt er informatieve artikelen, tips en audio en video cursussen.

WeWise

WeWise is een app van de Internet School. Met de Nederlandse WeWise-app kunnen leerlingen, studenten en cursisten contact leggen met deskundigen binnen en buiten de school. De app is sinds deze week te downloaden en beschikbaar voor de eerste 50 belangstellende documenten en hun leerlingen. Je neemt met de app contact op met deskundigen uit verschillende vakgebieden. Nu kan dat alleen nog via chat, maar binnenkort ook per video.

