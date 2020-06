De leukste apps van week 23-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Tasks Als je de screenshots van Tasks bekijkt, denk je misschien dat je de standaard Herinneringen-app voor je hebt. Maar niets is minder waar. Hoewel de app qua design geïnspireerd is op Apple’s Herinneringen-app, biedt Tasks veel meer opties. Tasks is veel flexibeler in het organiseren van je taken, want niet elke opdracht kun je simpelweg als ‘nog te doen’ en ‘gedaan’ classificeren. Je kan namelijk zelf bepalen wat de status van je opdracht is. De app laat je ook taken toevoegen aan allerlei projecten en aan elke taak voeg je losse tags toe om ze te ordenen. De app heeft automatische datumherkenning en je kan ook samenwerken met andere gebruikers. Je voegt afbeeldingen, notities en meer toe en alles word gesynchroniseerd met al je apparaten. De app heeft ondersteuning voor de donkere modus, Drag & Drop, meerdere vensters op iPad, ondersteuning voor muis en trackpad en nog veel meer recente iOS- en iPadOS-functies.

Sounce

Er zijn in de App Store diverse apps met rustgevende geluidjes en andere stress verlichtende functies. Sounce is een nieuwe app waarmee je allerlei geluidjes met elkaar kan combineren om een rustgevende ambiance te creëren. Je bepaalt zelf hoe hard elk geluidje klinkt, bijvoorbeeld een regenbui, knisperend haardvuur en een tjirpend vogeltje. Er zit ook een sleeptimer op en je kan je eigen combinatie van geluidjes opslaan.

Concertino

Liefhebbers van klassieke muziek met een Apple Music-abonnement, moeten deze app hebben. Concertino laat je browsen door componisten, genres en muziek uit bepaalde periodes. Je kan je eigen afspeellijst met klassieke muziek maken en radiostations starten. Net als de gewone Muziek-app dus, maar dan met pure focus op klassiek. Alle nummers zijn afkomstig uit Apple Music, dus je moet wel een actief lidmaatschap hebben.

Graspp

Als je niets tegen een experimentele app hebt, dan zou je Graspp eens kunnen proberen. Met deze app kun je woorden vertalen door ernaar te wijzen. Je wijst met je vinger naar een woord met je iPhone en de Graspp app in je andere hand. De app checkt met de camera waar je naar wijst en de rest gaat vanzelf. Omdat het nog in beta is, zijn de vertaalopties beperkt tot een Engels woordenboek en het vertalen van Engels naar Russisch. Maar het is wel een geinig app om eens mee te experimenteren.

MonitorControl

Als je op je Mac werkt met een extern scherm, komt deze app van pas. MonitorControl laat je de helderheid en het volume van je externe scherm aanpassen met de toetsen op het toetsenbord. Normaal gesproken regel je dan alleen het volume en helderheid van je Mac-scherm, maar met deze app kan het ook voor het externe scherm. Behalve met het toetsenbord kan het ook via een menuutje.

MacDroid

Ben je een Mac-gebruiker met een Android-toestel? Dan is deze app voor jou. Met MacDroid kun je foto’s, muziek, video’s en meer overzetten via een USB-kabel. Je kan zelfs bestanden op je Android-toestel bewerken op je Mac, zonder dat je ze over hoeft te zetten. De app kan ook van pas komen als je een familielid met een Android-toestel moet helpen om het een en ander over te zetten. De app is zeven dagen gratis te proberen en kost daarna zo’n $20 per jaar.

