De leukste apps van week 22-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Bend Voor veel mensen is het deze periode thuiswerken geblazen. Ben je bang dat je je daarom stijf gaat voelen? Geen zorgen, want met Bend doe je iedere dag eenvoudige oefeningen om je lekker uit te rekken. Je stelt een reminder in om elke dag herinnerd te worden aan je oefeningen. Ben je geen ochtendmens, stel ‘m dan lekker ‘s avonds in. Tijdens je oefening word je begeleid door simpele animaties en een handige timer om te zien hoe lang je je nog uit moet sloven. Standaard krijg je een rek- en strekoefening van 4 minuten die je kunt doen. Voor €1,09 kun je alle oefeningen ontgrendelen voor als je iets meer variatie wil. Dat lijkt ons een koopje! Er zitten ook speciale oefeningen bij voor ‘s avonds.

AirParrot 3

Met AirParrot kun je het scherm van je Mac of PC delen met allerlei andere apparaten. Deze week is versie 3 uitgekomen en dat brengt een aantal handige verbeteringen met zich mee. Allereerst is de latency verlaagd tot wel 16 millisecondes. De latency is de tijd die het duurt tot het beeld aan de andere kant is bijgewerkt. Verder verbruikt AirParrot 3 tot 50% minder rekenkracht van je CPU door taken over te zetten naar de GPU – als je een aparte GPU hebt natuurlijk. Tenslotte kun je nu 4K-beelden streamen en kunnen Windows-gebruikers geluid nu ook streamen naar de HomePod.

Je kunt AirParrot 3 voor ca. €18 kopen op de website van de ontwikkelaar.

Math Brain

Kun jij wel een opfrisbeurt gebruiken als het om rekenen gaat? Of vind je het leuk om te spelen met cijfers? Download dan Math Brain. Met deze universele app voor iOS, iPadOS, watchOS en macOS speel je vlugge spellen en wordt je reactiesnelheid op de proef gesteld. Het is de bedoeling dat je de sommen zo snel mogelijk oplost. Als je eenmaal vaker hebt gespeeld kun je in een grafiek je voortgang zien en kijken of er sprake is van verbetering. Je kunt de moeilijkheidsgraad zelf instellen.

Training Today

Training Today helpt je bij het inzien van jouw ‘readiness to train’, ook wel RTT genoemd. Door jouw gezondheidsdata te analyseren weet de app welke dag en op welk moment van die dag je het beste kunt trainen en wanneer je beter even een pauze kunt nemen. Het werkt het allerbeste als je je Apple Watch zo vaak mogelijk draagt omdat de app dan de meeste data kan analyseren. Als je de app opent zie je ook in grafieken hoe jouw RTT score is veranderd. Dat kan overigens ook vanaf de handige complicaties voor je wijzerplaat!

LSTN

LSTN is een podcast-app die zich geheel focust op het waarborgen van jouw privacy tijdens het luisteren. Tegelijkertijd krijg je wel handige functies, zoals aanbevolen podcasts. Op basis van je luisteractiviteit doet de app een inschatting met wat je misschien nog meer leuk vindt. Heb je een favoriete aflevering van podcasts, dan voeg je die toe aan je playlist om er makkelijker bij te komen.