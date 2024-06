App Gemist mei 2024: Kino, Controller for HomeKit en meer

Ventusky

Ventusky is een internationale weer-app die sinds deze maand ook beschikbaar is voor de Apple Watch. Je bekijkt daarin de weersvoorspelling voor de komende week, maar er is ook een dagelijkse weersvoorspelling waarbij je kan wisselen tussen de temperatuur, wind, type neerslag en kans op neerslag. In onze ervaring zijn dergelijke internationale weerapps wat minder goed in het voorspellen van weer in Nederland, maar omdat de app gratis is, is het het proberen waard.