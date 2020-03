De leukste apps van week 13-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Looom Ben je in de stemming om iets creatiefs te doen? Misschien is tekenen en animeren wel iets voor jou. En als je je afvraagt of animeren niet iets is voor professionals, kunnen wij je vertellen: “Nee hoor!” Met Looom teken je van alles om het vervolgens te laten bewegen. Je kunt hiermee bijvoorbeeld handige uitlegfilmpjes maken. Looom maakt het makkelijk om te animeren. Dit doe je door je iPad plat neer te leggen en met je vingers de bewegingen uit te voeren. De app onthoudt je bewegingen en laat deze achter elkaar afspelen. Als de beweging is afgelopen begint hij weer vanaf het begin. Ben je klaar, dan kun je de animatie exporteren. Met apps als iMovie kun je er een voice-over onder plakken.

Google Podcasts

Een thuisblijf tip: luister eens een podcast. Deze week bracht Google hun eigen podcastapp naar de iPhone. Het handige is dat Google Podcasts al weet wat je leuk vindt. Op basis van je internetgedrag krijg je suggesties voorgeschoteld. Zoek je veel politiek nieuws, dan zul je dat terugzien in de podcasts. Je kunt natuurlijk altijd zelf een podcast zoeken, zoals de iCulture Podcast.

De app bevat ook handige functies zoals een slaaptimer en aanpasbare afspeelsnelheid. Je kunt zelfs stiltes laten inkorten als je dat wil.

Zenly

Bijna niemand kan er omheen: thuisblijven vanwege de coronacrisis. Met Zenly maak je er een wedstrijdje van. De app houdt bij hoe lang je thuis bent en zet jou samen met je vrienden op een scorebord. Zenly is oorspronkelijk bedoeld om juist wel met vrienden af te spreken, maar heeft deze update speciaal vanwege het advies uitgebracht.

Zenly is eigendom van Snapchat en het is noodzakelijk om altijd toestemming te geven om je locatie in te zien. Anders werkt het spel natuurlijk niet eerlijk.

Tab Suspender Safari

Heb je doorgaans veel tabbladen geopend, dan heb je misschien al eens gemerkt dat je Mac er traag van wordt. Met Tab Suspender Safari los je dit probleem deels op. De app belooft tot 60% rekenkracht te besparen. Dat doet ‘ie door tabbladen automatisch even in de ijskast te zetten als je ze niet gebruikt. Je kunt zelf kiezen na hoeveel minuten dat gebeurt. Ook kun je bepaalde websites whitelisten zodat die nooit bevriezen.

Je moet een pagina opnieuw laden als deze is bevroren, dus zorg dat je belangrijke tabbladen op de whitelist zet of actief blijft gebruiken. De app heeft ook betaalde premiumfuncties. Zo kun je ervoor kiezen om tabbladen nooit te bevriezen als je offline bent. Je kan zelfs instellen dat hij een screenshot maakt, zodat je kan zien welke tabbladen je allemaal open hebt.

Jot

Met Jot heb je een notitieblokje in de menubalk van je Mac. Niets meer en niets minder. Heb je een idee of creatieve gedachtegang, dan kun je het gauw opschrijven en weer door met waar je mee bezig was. Jot slaat automatisch op wat je opschrijft en blijft handig zweven boven je andere vensters. Zo kun je ernaar kijken terwijl je actief bezig bent met een andere app.

Je kunt Jot voor $0,99 aanschaffen op de website van de ontwikkelaar.