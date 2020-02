De leukste apps van week 9-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: RTRO Moment, de maker van de externe cameralenzen voor de iPhone , heeft deze week een nieuwe app uitgebracht. RTRO is, zoals de naam al verklapt, een camera-app die draait om ouderwetse beelden. De app heeft allerlei vintage-filters, waarmee je filmpjes maakt die eruitzien alsof je ze al jaren geleden gemaakt zijn. Je kan in de app korte filmpjes maken tot 60 seconden en je kan tussentijds pauzeren. Doordat het om korte filmpjes gaat, kun je ze makkelijk delen via Instagram of TikTok. Je kan ook tussentijds wisselen van lens. De app is gratis te downloaden, maar heeft wel dan wel wat beperkingen. Extra functies kun je voor een paar euro bijkopen, maar je kan je ook abonneren op de betaalde dienst.

Fraidycat

Als je van alles wat er op het internet gebeurd wil blijven volgen, kan Fraidycat een uitkomst zijn. Het is een browser-extensie voor onder andere Chrome, maar er is ook een aparte app voor de Mac. Het is een soort alles-in-één tool om mensen en sites te volgen. Het maakt niet uit waar ze posten: van Twitter tot YouTube of een eigen blog. Het is een soort RSS-feed, maar dan met alles van het internet.

Fraidycat is beschikbaar via de website van de ontwikkelaar.

Fing

Deze Mac-app analyseert je netwerk en geeft allerlei nuttige informatie. Zo zie je welke apparaten allemaal aangesloten zijn, krijg je meldingen als er iets met je netwerk aan de hand is en blijf je op de hoogte van storingen wereldwijd. Ook kun je er je snelheid mee testen en nog veel meer. Fing is gratis beschikbaar en te gebruiken.

Fing download je via de website van de maker.

Tot

Op zoek naar een simpele aantekeningen-app zonder al teveel poespas? Tot is een kleine app voor Mac en iOS waarmee je eenvoudige aantekeningen kan maken met beperkte opmaakt. Je kan verschillende kleurtjes instellen en de app heeft ondersteuning voor Markdown, zodat je het ook makkelijk op het web kunt gebruiken. De app ondersteunt de lichte en donkere modus en alles wordt via iCloud gesynchroniseerd tussen je apparaten.

weWake

Samen wakkerworden was nog nooit zo leuk (en makkelijk). Met de app weWake zet je een wekker, die je vervolgens in een uitnodiging kan versturen naar je partner of vrienden. Zodra de wekker af gaat, kun je meteen met je vrienden in gesprek gaan. Als je niet bepaald een ochtendmens bent, kunnen je vrienden je er met deze app een handje bij helpen.

AVE

Deze app wil je helpen gelukkiger te worden. Het idee achter de app is dat je niet gelukkig wordt van geld, maar juist van de kleine dingen in het leven. De app stelt doelen en taken vast en door deze te volbrengen, voel je je volgens de app als een beter mens. Tegelijkertijd verbeter je je vaardigheden op allerlei vlakken. De app is gratis beschikbaar, maar de maker moet ook leven: voor meer functies heb je het betaalde lidmaatschap nodig. Daar wordt de maker hopelijk wel gelukkig van.