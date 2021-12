Pixelmator is een bekende fotobewerkingsapp voor iPhone, iPad en Mac. Met een aantal handige en eenvoudige tools kun je foto’s en afbeeldingen bewerken, verbeteren en nog veel meer. Een aantal jaar geleden verscheen de krachtigere en meer geavanceerdere foto-app Pixelmator Photo. Waar de gewone Pixelmator-app vooral bedoeld is voor het bewerken van afbeeldingen dankzij de opties voor meerdere lagen, is Pixelmator Photo vooral bedoeld voor het verbeteren van je eigen foto’s.



Pixelmator Photo nu voor iPhone

Pixelmator Photo voor iPad verscheen voor het eerst in 2019 en kreeg sindsdien veel handige functies. De app is geroemd vanwege de eenvoudige bediening en de vele mogelijkheden. Pixelmator Photo werkt samen met je eigen fotobibliotheek, maar ook met iCloud Drive en andere clouddiensten dankzij de samenwerking met de Bestanden-app.

De iPhone-versie lijkt in veel opzichten op de variant op de iPad. Je hebt meer dan 30 tools tot je beschikking waarmee je de kleuren van je foto’s kan aanpassen. Je kan dit handmatig doen, maar ook automatisch dankzij machine learning. Er is daarvoor ook een optie om de resolutie te verhogen met kunstmatige intelligentie.

Pixelmator Photo biedt ook ondersteuning voor allerlei RAW-formaten, waaronder Apple’s eigen ProRAW. Het voordeel van het bewerken van RAW-materiaal is dat de details van je foto’s behouden blijven en het je meer flexibiliteit geeft. Bij het bewerken van RAW-foto’s kun je ook de Rapair-tool gebruiken, één van onze favoriete functies van de iPad-versie. Met deze tool kun je ongewenste objecten uit de foto wegpoetsen. Denk bijvoorbeeld aan die ene toerist die je mooie vakantiefoto verpest. In een paar vegen is deze van je foto verdwenen.

Een paar jaar geleden schreven we nog een uitgebreide review van Pixelmator Photo voor de iPad. Eén van de minpunten was dat de app alleen beschikbaar was voor iPad, maar daar is nu dus eindelijk verandering in gekomen. Om de release van de iPhone-versie van Pixelmator Photo te vieren, is de app nu met 50% korting in de App Store verkrijgbaar. Heb je de app eerder al gekocht voor de iPad, dan is de iPhone-versie gratis beschikbaar.