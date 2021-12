In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: PassThru Veel iCulture-lezers gebruiken de Apple Wallet app om hun pasjes en tickets in te bewaren. Dat werkt wat ons betreft heel goed en prettig, maar er is één groot nadeel: niet alle pasjes zijn gemaakt voor Wallet. Met apps als Pass4Wallet kun je wel zelf een Wallet-kaart maken, hoewel dat niet voor iedereen de prettigste optie is. Daarom schrijven we nu over PassThru. Deze app van Nederlandse bodem maakt het eenvoudig om ál je tickets te bewaren. PassThru geeft jou een eigen e-mailadres. Wanneer je je tickets hiernaartoe stuurt, worden je tickets in de app geladen. Je kunt ze vervolgens in de app een naam geven, sorteren, aanpassen en natuurlijk bekijken. Het is helaas niet zo elegant als Wallet, maar dat is ook niet echt na te doen voor een ontwikkelaar. PassThru heeft een prima vormgeving. Vind je de app écht handig, dan is het abonnement van €0,99 per maand handig. Hiermee kun je onbeperkt tickets opslaan.

Fuoco

We kennen de Portretmodus van de iPhone inmiddels wel. Deze fotostand is bedoeld om zonder poespas een leuk portretplaatje te schieten. Soms heb je echter een gewone foto gemaakt en wil je alsnog dat portret effect. Voor die situaties is Fuoco handig. In deze app kun je eenvoudig tikken om te bepalen waarop je wil focussen. De diafragma is ook aanpasbaar. Klaar? Dan kun je later zelfs nog bewerken in de Foto’s-app van Apple, want Fuoco werkt goed samen met die app.

Vinegar

Een nadeel van de YouTube-website gebruiken op je iPhone of iPad, is dat het verdomd lastig kan zijn om de video’s in de picture in picture-stand af te spelen. De Safari-extensie Vinegar maakt dat makkelijk. De extensie verandert een klein beetje aan de code van een YouTube-webpagina waardoor je een andere videospeler krijgt. Deze is eenvoudig om te schakelen naar picture in picture, zodat je de video kunt bekijken terwijl je andere dingen doet op je iPhone of iPad. Ook verwijdert het. Let op: Vinegar werkt alleen in Safari en niet in de YouTube-app.

HardstyleReleases

Ben je een hardstyle fan? Dan is deze app iets voor jou. De Nederlandse app HardstyleReleases doet precies wat je van zijn naam verwacht. De app helpt je met het vinden van nieuwe muziek. HardstyleReleases laat de album cover, titel, artiest en zelfs het label zien. Ook zie je de releasedatum van een track. Je kunt de app synchroniseren met Spotify en eenvoudig nummers toevoegen aan je afspeellijsten. Deze app, ontwikkeld door Julian van Heek, is gratis te gebruiken. Je kunt advertenties afkopen voor een tientje.

ScrEad

We sluiten deze App Gemist af met nóg een Nederlandse app. ScrEad, wat staat voor Scan & Read, verzamelt al het nieuws dat jij interessant vindt. Van lokaal 112-nieuws tot wereldwijd tech-nieuws, je vindt het hier. Ook biedt ScrEad de weersverwachting. Hoe meer je de app gebruikt, des te beter hij je leert kennen. Zo krijg je als het goed is alleen nieuws dat jou interesseert. Erg modern ogen de afbeeldingen in de App Store niet, maar de app zelf wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Hij moet dus als een zonnetje werken!