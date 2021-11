NLZIET met profielen

De nieuwe profielen-functie van NLZIET maakt het gemakkelijker om je abonnement te delen binnen het huishouden. Je kan op 2 apparaten tegelijk kijken en er kunnen maximaal 5 profielen worden aangemaakt. Per profiel houdt NLZIET de kijkvoortgang bij en krijg je persoonlijke aanbevelingen, gebaseerd op je kijkgedrag. Het geldt zowel voor tv-programma’s als voor series en films. In totaal staan er nu meer dan 170.000 programma’s op NLZIET en de nieuwe profielen en aanbevelingen zijn een middel om te zorgen dat je daar meer van gaat ontdekken. Daarnaast zijn er 36 livezenders om naar te kijken.



De profielen-functie is vanaf nu te gebruiken in de mobiele app ( iOS & Android), Apple TV -app, webbrowser, en Android TV-app, Fire TV-app, op Hisense smart-tv’s (vanaf 2018) en Samsung smart-tv’s (Tizen modellen vanaf 2016). Later komt de app ook beschikbaar op LG smart-tv’s (modellen vanaf 2016). Wil je meteen aan de slag gaan dan kun je via app.nlziet.nl aan de slag gaan.

NLZIET biedt je op één plek het meest uitgebreide aanbod van Nederlandse tv-programma’s. Je kunt live kijken in hoge kwaliteit, vooruit- en terugkijken via apps op diverse platformen. Veel content is zonder reclame te kijken. Je vindt in de app het aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa TV. Het abonnement is maandelijks opzegbaar en is op twee apparaten gelijktijdig te gebruiken. Wil je meer weten, lees dan onze uitgebreide NLZIET 5.0 review.