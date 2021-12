De leukste apps van week 49-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: µBrowser We hebben in het verleden al eens wat Apple Watch apps gezien waarmee je op het internet kan surfen, maar je downloadt ze niet in bosjes uit de App Store . Deze week bespreken we een nieuwe app in deze categorie: µBrowser. Deze app is speciaal gemaakt voor kleinere taken op het internet. Het is de bedoeling dat je enkele websites, zoals nieuwswebsites, opslaat in de iPhone -versie. Deze verschijnen op je Apple Watch als bladwijzers om met één druk op de knop te openen. Met µBrowser kun je dus geen geavanceerde taken uitvoeren, want dat zou op zo’n klein toestel ook helemaal niet praktisch zijn. Om even snel het nieuws te checken is het zeker een mooie toevoeging. Zeker als de betreffende website geen eigen app met pushnotificaties heeft. Het µ-symbool staat voor micro. Je spreekt de naam dus uit als microbrowser.

Facer

En nog een handige app voor je Apple Watch: Facer. Deze app is gemaakt voor iedereen die eigenlijk wel klaar is met de standaard wijzerplaten die je van Apple krijgt. Facer heeft duizenden gratis ontwerpen voor wijzerplaten om in te stellen. De basis hiervoor is nog wel het ontwerp van Apple, maar door creatief gebruik te maken van de mogelijkheden, lijkt een wijzerplaat van Facer op iets nieuws.

Er is ook een bijbehorende Mac-app om uitgebreid je eigen wijzerplaten te ontwerpen. De app werkte al langer voor andere smart watches, maar is sinds deze week ook geschikt voor de Apple Watch. De mogelijkheden lijken eindeloos, dus we adviseren om het gewoon eens te proberen. Leuk voor als je dit weekend nog geen plannen had.

Golf4Watch Rangefinder

Dit is de laatste Apple Watch app die we bespreken in deze App Gemist. Houd je van golf? Dan is Golf4Watch Rangefinder iets voor jou. Deze Nederlandse app toont allerlei afstanden op het terrein. Daarvoor zijn meer dan 40 duizend golfbanen opgeslagen in een database. Verder biedt Golf4Watch een ingebouwde functie om vast te leggen hoe ver je slagen zijn. Op een kaartje zie je eenvoudig aangegeven hoe je ervoor staat. Als kers op de taart worden je golfsessies vastgelegd in de Gezondheid-app van Apple.

Alfread

Herken je de momenten waarop je een artikel opslaat om deze later te lezen, maar dat het er eigenlijk nooit van komt? Je bent veel artikelen immers zo vergeten als je ze niet hebt gelezen. Daar brengt Alfread verandering in. In de basis is dit ook gewoon een app om artikelen te bewaren voor later. Het verschil met bijvoorbeeld Apple’s eigen functionaliteit is dat je meldingen kan krijgen over deze artikelen. De app helpt je dus herinneren aan wat je nog wilde lezen. Om je nog meer te motiveren, zijn er ook ingebouwde leesdoelen. De app zelf heeft een prima ontwerp met een donkere modus voor ‘s avonds laat.

Apple Configurator

We sluiten af met een app voor de IT Support medewerkers onder ons. De Apple Configurator app is sinds deze week beschikbaar voor de iPhone. Hiermee kun je draadloos en razendsnel een Mac toevoegen aan je MDM-organisatie. Je kunt netwerkinstellingen op afstand regelen en bekijken wat de status van een Mac is. Je doet dit door een animatie op het Mac-scherm te scannen met de app. Dit lijkt op de manier om een persoonlijke nieuwe iPhone of iPad in te stellen.