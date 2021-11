Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van november 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: time to momo Hoewel deze periode misschien niet de beste periode is om op reis te gaan, is deze app zeker het downloaden waard. In ‘time to momo’ lees je alles wat je moet weten voordat je op citytrip gaat. Lees wat Nederlandstalige locals te zeggen hebben over de stad en bekijk welke buurten je niet mag missen. Op dit moment biedt de app informatie voor 43 steden waaronder Amsterdam, Kopenhagen, Parijs, New York en Londen. Met ‘time to momo’ kun je ook hotels vinden en boeken. Dit gaat via Booking.com, dus we adviseren alsnog om even bij de hotelsite te kijken voor een eventuele lagere prijs. Maak je een boeking vanuit ‘time to momo’, dan ontvang je een gratis reisgids naar keuze uit de webshop van de app. Je kunt ook zelf losse gidsen aanschaffen in de app om ook alle ‘premium’ informatie snel bij de hand te hebben.

Kilowatt

Het is al weer flink koud en berijders van elektrische voertuigen zullen het vast gemerkt hebben: je moet weer wat vaker opladen. Onder koude weersomstandigheden presteert je accu immers minder goed. Met de Nederlandse app Kilowatt kun je zien hoe lang je moet opladen om een bepaald percentage te bereiken. De app heeft de laadcurve van veel elektrische voertuigen ingebouwd, zodat de laadtijd ook echt overeenkomt met hoe jouw voertuig zich gedraagt. In een nieuwe update kan Kilowatt ook het geschatte rijbereik laten zien.

Een prettige eigenschap van Kilowatt is dat je niet alleen DC snelladers (CCS en CHAdeMO) kunt kiezen, maar ook langzame AC-laders op allerlei verschillende kilowattages. Je moet dit wel zelf instellen, terwijl het niet altijd duidelijk is hoeveel kW een laadpaal kan geven in het geval van AC-palen. Om hierachter te komen, gebruik je apps voor elektrische auto’s.

The Bookcase for Tolerance

Deze app, ontwikkeld door de Anne Frank Stichting, heeft als doel om meer tolerantie jegens anderen op te wekken. Anne Frank schreef haar dagboek terwijl ze onderdook. Verstopt achter een boekenkast. Tegenwoordig heeft nog steeds niet iedereen het gevoel dat ze helemaal vrij kunnen zijn. Daarom neemt The Bookcase for Tolerance je mee in een tour door niet alleen de kamer en verhalen van Anne Frank, maar ook die van mensen van “onze” tijd. In de tour leer je hoe anderen de gevolgen van racisme, antisemitisme, ongelijkheid en bevooroordeling ervaren.

The Bookcase for Tolerance heeft verschillende kamers in een 3D-render gestopt. Je kunt op verschillende objecten tikken om er meer over te leren. Wat betekent het voor deze persoon? De app is helemaal gratis en bevat geen advertenties. Bekijk meer informatie op de website.

Pomodoreau

Wie ooit een cursus productiviteit heeft gevolgd, is ongetwijfeld bekend met de Pomodorotechniek. Als je deze toepast, zul je in sets van 25 minuten werken, gevolgd door 5 minuten pauze. Het is een bewezen effectieve techniek. De Nederlandse Pomodoreau-app is speciaal gemaakt voor je Apple Watch. De insteek is simpel: je kunt een sessie starten en bijhouden vanaf je pols. Er is ook een complicatie voor je wijzerplaat, zodat je snel bij de app kunt komen. Heb je een Always On scherm op je Apple Watch? Dan biedt Pomodoreau daar, mits je watchOS 8 hebt, ondersteuning voor.

PostNL

Oké, helemaal nieuw is dit idee niet, maar leuk is het nog steeds! Het moge duidelijk zijn dat de feestdagen eraan komen. PostNL speelt hier leuk op in door een minigame in te bouwen. Je vindt een 2D-platformspel in de app waarbij jij de bestelbus zo veel mogelijk cadeautjes moet laten vangen. Laat de bus springen door op je scherm te tikken en pas op voor obstakels!

De minigame zit een beetje verstopt. Veeg naar beneden alsof je de lijst van pakketjes wil verversen. Tik dan gauw op het bestelbusje en de game opent. Te laat met tikken? Probeer het dan opnieuw.

Speedy

We schrijven de laatste tijd vaker over apps van Jordi Bruin (@jordibruin) en ook deze maand komt de ontwikkelaar weer met nieuwe apps. Met Speedy kun je snel vanuit de menubalk van je Mac je internetsnelheid controleren. Deze test duurt 10 secondes en laat je downloadsnelheid, uploadsnelheid en vertraging zien. Voor de tests worden Apple-servers gebruikt, dus wat dat betreft zit het goed met je privacy. Via bekende platformen als Speedtest is dat een ander verhaal.

Je kunt Speedy downloaden op Gumroad. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt.

Cooldown

We gaan nog even door met handige apps van Jordi Bruin: met Cooldown krijg je een knop in de menubalk van je Mac. Hiermee schakel je eenvoudig over naar de energiebesparingsmodus op de Mac. Dit is handig, want zonder deze app moet je helemaal door de Systeemvoorkeuren spitten om het in te schakelen. Stiekem hopen we dat Apple het idee van deze app gewoon overneemt, maar tot die tijd is Cooldown een fijne oplossing.

macOS Monterey has a Low Power Mode that can help you save battery while on the go. Cooldown adds a simple toggle to your menu bar for easy switching throughout the day. Get it now at https://t.co/4L6FeKZZUe and use code ‘joshisthebest’ for 66% off 🥳 — Jordi Bruin (@jordibruin) November 5, 2021

In feite is Cooldown een snelkoppeling naar een opdracht die je ook in de Opdrachten-app kan vinden. Je dient dit nog wel even in te stellen tijdens het eerste gebruik, maar dat is eenvoudig. Het voordeel van Cooldown is dat er een speciaal icoontje voor is die aangeeft of de energiebesparingsmodus actief is.

Je kunt Cooldown downloaden op Gumroad. Je kiest zelf hoeveel je betaalt voor deze handige app.

Didiyo

Op zoek naar de lekkerste producten van een Turkse, Marokkaanse, Poolse of Surinaamse supermarkt in jouw omgeving? Met Didiyo laat je die producten tot aan je voordeur bezorgen. Deze app onderscheidt zich van supermarkten door samen te werken met lokale ondernemers die gespecialiseerde etnische producten verkopen. Je zoekt uit wat je wil hebben en je geeft aan hoe laat het bezorgd kan worden. De betaling loopt via iDeal of je creditcard.

Taxatio

Benieuwd wat een woning waard is? Taxatio zoekt het voor je uit. Deze gratis app laat je adressen zoeken en geeft een kijkje in de geschatte waarde. Dit is natuurlijk geen garantie op de daadwerkelijke prijs die je voor een huis krijgt of betaalt. Ook de geschatte hypotheeklasten en de prijs per vierkante meter staat vermeld. Nog niet alle huizen zitten in de app, zo hebben we gemerkt. Je kunt onbeperkt gratis zoeken.

