Pixelmator Photo heeft nu trackpad-ondersteuning en Split View

Je kunt helemaal losgaan in Pixelmator Photo voor de iPad, want de app heeft talloze verbeteringen toegevoegd waar je echt iets aan hebt. De app werkt nu met trackpads op de iPad en kan ook Split View aan. Ook leuk is de functie om kleuren te matchen.

Pixelmator Photo nu met cursor-bediening

Vorige week brachten de makers van Pixelmator al een update uit voor de desktop. Nu is ook de iPad-versie aan de beurt. De nieuwe versie werkt met de cursorbediening in iPadOS en is geschikt voor de trackpad en externe muizen. Ook is de app meteen klaar voor het Magic Keyboard-accessoire voor de iPad Pro, de speciale hoes waarin de tablet lijkt te zweven. Standaard kunnen iPad-apps al omgaan met de cursor, maar ontwikkelaars die net een stapje verder willen gaan kunnen extra mogelijkheden toevoegen. Dat is wat in Pixelmator Photo is gebeurd.



De makers hebben de cursor aanpasbaar gemaakt, zodat bepaalde tools tevoorschijn komen, afhankelijk van de context. De app toont ook pijltjes als je de cursor gebruikt tijdens het bijsnijden. Door de cursor-ondersteuning kun je veel nauwkeuriger werken, dus het is te hopen dat meer makers van creatieve iPad-apps dit gaan doen.

Volgens de makers biedt de cursor-ondersteuning van iPadOS allerlei nieuwe manieren om creatief te werken. Op het Magic Keyboard zul je nog wel even moeten wachten, want die komt volgende maand pas beschikbaar. Pixelmator Photo is er in elk geval al klaar voor.

Ook biedt Pixelmator Photo nu ondersteuning voor Split View en Slide Over, zodat je aan het ene project kunt werken terwijl je een andere app open hebt.

Een leuke toevoeging is ‘Match Colors’, waarbij gebruik is gemaakt van de machine learning-functies die Apple aanbiedt. Dit was eerder al beschikbaar in Pixelmator Pro, maar nu ook in Pixelmator Photo. Je kunt het uiterlijk van de ene foto helemaal aanpassen aan een andere foto, dankzij de hulp van slimme technieken die naar de kleurtonen kijken en kijken of er overeenkomst is. Bewerk je handmatig, dan kun je de aanpassingen tussen foto’s nu kopiëren en plakken, zodat het eindresultaat er consistent uit ziet.

Dankzij de ondersteuning van ‘rich screenshots’ in iOS 13 kun je nu een schermvullend screenshot maken zonder dat je de bedieningselementen in beeld ziet. Zo zitten er nog meer kleine verbeteringen in, die in een blogpost uitgebreider worden besproken.

Pixelmator Photo is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag en de update is gratis voor bestaande gebruikers.