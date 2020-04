Als je veel moet thuiswerken heb je misschien niet altijd de juiste zithouding. De Nederlandse ontwikkelaar Jordy van Kuijk heeft daarom een Mac-programma gemaakt om je zithouding in de gaten te houden. Handig of irritant?

HLTH kijkt naar je zithouding

HLTH is ideaal als je lang moet thuiswerken en daarbij snel last van je rug krijgt. Zeker als je geen professionele bureaustoel hebt en aan de keukentafel moet werken. Na het installeren kalibreer je de app, waarna deze meldingen geeft als je te ver naar voren of opzij leunt. Maar werkt het ook? Dat wilden we graag weten.



De app heeft nogal een lange ontstaansgeschiedenis. Vier jaar heeft Jordy van Kuijk eraan gewerkt.

Jordy vertelde ons:

Ik heb zelf de neiging om steeds naar voor te leunen als ik achter de computer werk. Daar kreeg ik rugpijn van. Daarom ontwikkelde ik in 2016 een tooltje dat me waarschuwde als ik te ver naar voren leunde. Moeilijker dan gedacht!

Hij probeerde het algoritme te optimaliseren met machine learning, maar had te weinig trainingsdata. Het project kwam daardoor stil te staan en Jordy ging verder met zijn normale werk als freelance iOS-ontwikkelaar.

Maar nu veel mensen thuis zitten heeft hij de app weer opgepakt, nu met een vereenvoudigde aanpak. Een week later konden vrienden en familie het al testen en omdat hun reacties positief waren heeft Jordy de app nu uitgebracht. De timing is in ieder geval perfect.

HLTH installeren en gebruiken

HLTH is alleen op de Mac te installeren en werkt ook op modellen met de Touch Bar. Je hebt minimaal macOS 10.12 (Sierra) nodig. Downloaden is gratis.

Na het installeren moet je wel een aantal stappen doorlopen. Allereerst moet je de software toegang geven tot de camera in de iMac of MacBook. Dat brengt natuurlijk wel meteen een beveiligingsrisico met zich mee, want tijdens het werken zal de camera je steeds ‘begluren’. Nu verwacht ik niet direct dat ontwikkelaar Jordy er kwade bedoelingen mee heeft, maar het is wel iets om je te realiseren.

Voordat de app werkt moet je ook de camera kalibreren, zodat de software weet welke houding correct is. Dit is iets wat je zelf moet bepalen, door naar een afbeelding te kijken. Vervolgens kun je gewoon aan het werk gaan. De app toont rechtsboven met een melding als je te ver naar voren of naar achteren hangt. Zit je zijwaarts of schuin, dan duurt het wat langer voor je een melding krijgt en dan weet de app ook niet altijd wat er fout is aan de houding. Loop je weg van de computer, dan krijg je uiteraard geen melding en hetzelfde gebeurt als je het privacyschuifje dicht zet (indien aanwezig).

In de app kun je statistieken terugvinden over je houding en zitgedrag. Die gegevens moet je nog wel zelf interpreteren. Is 60% goed? De kleur rood geeft aan dat het misschien nog iets beter kan. Je kunt statistieken zien van recente metingen, vandaag of deze week.

Ook kun je opnieuw kalibreren. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik soms wel voorover boog om iets goed te kunnen bekijken en meldingen kreeg dat mijn zithouding niet goed was. Maar ik heb juist gelezen dat je je houding vaak moet variëren, dus die paar keer voorover leunen leek met niet direct een probleem. Ik heb de app daarom opnieuw gekalibreerd, waarbij ik iets meer naar voren hang. Misschien niet helemaal goed, maar ik weet dat ik het niet in een gebogen houding doe, dus helemaal fout zal het niet zijn.

Het zou natuurlijk mooi zijn als er ook een fysiotherapeut of bewegingsdeskundige bij de ontwikkeling van deze app was betrokken, al snap ik ook dat zoiets lastig is omdat er maar weinig zijn die wel raad weten met algoritmen, laat staan machine learning.

Score 7.5 HLTH gratis Voordelen + App is volledig gratis

App geeft statistieken over vandaag en langere periode Nadelen – De app kijkt via de camera mee

Ik zou de app niet continu willen gebruiken, vanwege de vele meldingen

Conclusie HLTH-app review

Als je snel last hebt van een slechte houding, kan het helpen om deze app te installeren. Wel raad ik aan om een privacyschuifje op je laptop te gebruiken, want de app hoeft niet de hele tijd actief te zijn. Als je merkt dat je last van je rug krijgt zet je het schuifje gewoon even open, om wat meer op je houding te letten. Anders word je namelijk gek van de vele meldingen, als je even gaat verzitten. En de rest van de tijd hoef je je niet druk te maken over je privacy.

De app is gratis, dus we hoeven het niet te hebben over de prijs/kwaliteitverhouding. Wel zul je zelf moeten beoordelen wat een correcte zithouding is. Het kan goed zijn om ook nog wat verder te kijken: naar de kwaliteit van je bureaustoel en de hoogte van tafel, stoel en dergelijke. Maar een app die meldingen geeft kan een begin zijn om je zithouding te verbeteren.