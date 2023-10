De leukste apps van oktober 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Maand: BentoCraft Je kent de uitlegposters van Apple , die je tijdens events te zien krijgt. In één oogopslag zie je de eigenschappen van een nieuw product. Heb je zelf een product of dienst ontwikkeld dat je op een overzichtelijke manier wil uitleggen, dan is er BentoCraft. Deze app is voor persoonlijk gebruik gratis. Je kunt aan de hand van vaste lay-outs een mooie poster maken, met een duidelijke structuur. Deze ‘bento box’-afbeeldingen kunnen overal van pas komen, ook als je je collega’s of medestudenten iets wilt uitleggen in een indrukwekkende presentatie. Hieronder zie je een voorbeeld.

Diele

Diele is een nieuwe app van Hidde van der Ploeg, waarmee je snel een URL kunt delen. De naam ‘diele’ betekent ‘delen’ in het Fries, als eerbetoon aan de grootouders van de maker. Met de app kun je snel toegang krijgen tot de juiste links. Terwijl normale bladwijzerbeheerders zich richten op opslaan, is Diele vooral bedoeld voor het delen. Dit zijn de belangrijkste functies:

Eenvoudig links toevoegen via verschillende methoden, zoals typen, plakken, Shortcuts, deelmenu of slepen en neerzetten.

Widgets en StandBy-ondersteuning voor snelle toegang.

Live Activity-ondersteuning, ideaal voor events.

Shortcuts en Spotlight-integratie voor snel toevoegen, openen en kopiëren van links.

Links organiseren in groepen.

Automatisch metadata ophalen van websites voor suggesties.

Widgets die recente links of groeplinks tonen.

watchOS-app voor delen vanaf je pols.

Groepen personaliseren met iconen en kleuren.

Spotlight-integratie voor snelle toegang tot recente bladwijzers.

Moopmoop

Wind mee of tegen op jouw rit? Je ziet het in een oogopslag in de update van moopmoop. Deze kruising van Buienalarm en Google Maps heeft nu de nieuwe functie ’tripweather’. Moet je op de fiets weg, dan zie je meteen of er tegenwind is en of je met regen te maken krijgt. Je ziet of je bezweet aankomt op je werk, of dat je beter vijf minuten later kunt vertrekken. Wind mee, zijwind of tegenwind: de app laat zien waar je op de route echt moet afzien. In deze LinkedIn-post zie je een filmpje hoe het werkt.

Ticketkeeper

Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) is de Ticketkeeper-app officieel uitgebracht. Deze app van oprichter Peter-Joost Post en geeft je de mogelijkheid om eventtickets van verschillende ticketaanbieders te beheren. Ook kun je tickets doorsturen en direct afrekenen met Tikkie. Om jezelf in stijl naar het evenement te laten vervoeren is er integratie met Uber. De app maakt (als het goed is) de verschillende ticketapps op je iPhone overbodig. Ook kun je tickets die je per e-mail ontvangt in de app opslaan. De komende maanden wil Ticketkeeper nog meer functies toevoegen.

EyeYoga

Als we urenlang naar een monitor kijken, worden onze ogen blootgesteld aan blauw licht. Dit kan wazig zien, vermoeidheid, droge ogen, hoofdpijn en zelfs slapeloosheid veroorzaken. Ook kan dit je stemming beïnvloeden en zorgen dat je minder productief bent. EyeYoga wil daar iets aan doen: er zitten allerlei oefeningen in en tips voor massages, om vermoeide ogen te verlichten.

NeatNook

NeatNook is een app om het onderhoud van je huis in eigen hand te nemen. Je kunt allerlei taken noteren en voor elk seizoen een onderhoudsschema maken. In NeatNook maak je eenmalige en terugkerende taken aan, zoals het winterklaar maken van de tuin of het controleren van het CV-systeem. Je kunt ook checklists en herinneringen maken, je voortgang bekijken en checken welke taken je al gedaan hebt. Alles wordt gesynchroniseerd via iCloud, zodat je de taken op meerdere apparaten kunt bekijken. Handig is dat veelvoorkomende taken als cv-ketel schoonmaken al voorgedefinieerd zijn.

WoofConnect

WoofConnect verbindt hondeneigenaren met mensen die op honden willen passen. In de app kun je eigenaren vinden die een hond hebben van hetzelfde ras en energieniveau, dezelfde kruising of leeftijd. Zo is de kans groter dat de hond zich thuisvoelt bij de oppas. Na een pilot met ruim 1.500 hondeneigenaren is WoofConnect nu landelijk uitgerold. Omdat de eigenaren op elkaars honden passen, is de opvang kosteloos.

Microphone Live

Microphone Live maakt het mogelijk om geluid van het iPhone-microfoon naar een AirPlay-ontvanger of een verbonden Bluetooth-apparaat te streamen. De app bestaat al wat langer en wordt door sommige gebruikers ingezet als babyfoon. Je legt dan de iPhone naast een slapend kind en het geluid wordt doorgestuurd naar een Bluetooth-speker in een andere kamer. Zo kun je snel op geluiden reageren of naar de (iets grotere) kinderen roepen dat het avondeten klaar is. De app is onlangs weer bijgewerkt voor optimalisaties van iOS 17. Je kunt de gevoeligheid van de microfoon instellen. Extra opties zijn beschikbaar tegen meerprijs.

Every Door

Every Door is bedoeld om mee te werken aan OpenStreetMap. De kaartendienst is net als Wikipedia afhankelijk van vrijwilligers. Om nieuwe gebouwen snel in kaart te brengen en kaartfouten op te lossen, heb je speciale tools nodig. De iPhone-app Every Door is zo’n tool en is nu in versie 4.0 verschenen. De app bevat allerlei functies voor het bewerken van OpenStreetMapdata. Je kunt bijvoorbeeld de openingstijden van restaurants toevoegen, nieuwe bushaltes registreren en aangeven of kaartbetalingen worden geaccepteerd. Bij opstarten toont de app informatie over nabijgelegen locaties, zoals restaurants, die aanvullende gegevens nodig hebben. Ook kunnen gebruikers objecten in de openbare ruimte markeren, zoals prullenbakken en bankjes.

Total War: Pharaoh

Total War: Pharaoh van Feral Interactive is nu beschikbaar voor macOS. Het spel neemt spelers mee naar een tumultueus tijdperk: de Bronstijd. Het voorheen zo welvarende Egypte staat op het punt van een burgeroorlog, als gevolg van de ineenstorting van de Bronstijd. Spelers krijgen te maken met conflicten om de troon van de farao. Het spel is kenmerkend voor Total War, met uitgebreide campagnes die zich uitstrekken over lange tijdsperiodes. De nieuwe functie Campaign Customization zorgt voor unieke campagnes met diverse instellingen. Dynamisch weer en bosbranden kunnen de uitkomst van veldslagen beïnvloeden. Alleen te spelen op Apple Silicon Macs.

Downloaden voor de Mac kan via de Feral-store op Steam

Vivaldi

De desktopbrowser Vivaldi wordt al jaren geprezen door tech-minded gebruikers, vanwege de vele extra functies. Vanaf nu is de browser ook te vinden op de iPhone. De iPhone-versie van Vivaldi is vooral gericht op mensen die al de desktopbrowser gebruiken. Zo kun je je browsergegevens synchronseren tussen mobiele apparaten en de desktop, om toegang te houden tot bladwijzers, notities, browsertabs, favorieten, opgeslagen logins en browsergeschiedenis. Je kunt ook bepaalde onderdelen synchroniseren. Vivaldi heeft een ingebouwde ad-blocker, biedt privétabs die gegevens direct verwijderen na het sluiten en laat je zelf de standaard zoekmachine kiezen. De browser is geoptimaliseerd voor zowel iPhone als iPad.

Hue Log

Hue Log is nieuwe analyse-software voor de Mac. De app van Stefan Pettersson is ontworpen om gebruikers een real-time logboek te bieden van de gebeurtenissen van hun verbonden Philips Hue-systeem. Dit omvat het bijhouden van veranderingen in lichten, gedetecteerde bewegingen, ingedrukte knoppen, geactiveerde scènes, geopende deuren, gemeten temperaturen en meer. De app kan ook samenwerken met meerdere Bridges. Gebruikers kunnen de gecreëerde regels bekijken en de afhankelijkheden, voorwaarden en acties van die regels analyseren. Andere functies zijn: een overzicht van regels per Bridge, temperatuurverloop, lichtniveaus in de loop van de tijd in ruimtes met een bewegingssensor, en een overzicht van de batterijstatus van apparaten.



Photo Scout

Photo Scout is een app voor iPhone en iPad die fotografen helpt bij het plannen van het perfecte moment voor een foto. De app combineert locatiegegevens met weersomstandigheden, datum, tijd, zonlicht en nachtelijke variabelen om te adviseren wanneer het beste moment is om foto’s te maken. Photo Scout biedt sjablonen voor gangbare scènes zoals dramatische zonsondergangen en regenachtige straten ’s nachts. Gebruikers kunnen ook zelf scènes creëren en specifieke variabelen instellen. Een opvallende functie is de augmented reality-modus, waarmee gebruikers de posities van de zon en maan kunnen plannen. Na het instellen van scènes stuurt Photo Scout meldingen voorafgaand aan het geplande moment. De app biedt ook een Instant Inspiration-functie die automatisch suggesties geeft op basis van komende omstandigheden. Photo Scout is gratis te downloaden met een proefperiode van een week. Daarna is een abonnement vereist.