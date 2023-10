De leukste apps van september 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Eerder verscheen al de lijst met de beste Nederlandse apps van september 2023.

iCulture App van de Maand: Blackmagic Camera

De maker van de populaire videobewerkingssoftware DaVinci Resolve heeft een nieuwe iPhone-app gemaakt. Blackmagic Camera brengt de interface van professionele Blackmagic-camera’s naar de iPhone. Dit geeft fotografieliefhebbers een hoop extra mogelijkheden, zoals het instellen van de sluitertijd, ISO, witbalans en tint. Ook kunnen gebruikers van de app schakelen tussen verschillende lenzen en framesnelheden. Er is integratie met DaVinci Resolve en Blackmagic Cloud, maar video’s kunnen ook worden opgeslagen in de Foto’s-app van Apple.

Mindr

Herinneringen gaan op je iPhone doorgaans gepaard met irritante meldingen. Daar brengt de iOS-app Mindr verandering in. Door middel van een widget krijg je een visuele herinnering aan een terugkerende taak, zoals het doen van de was of het schoonmaken van de ramen. Net als de Batterij-widget van Apple zelf, geeft Mindr je een beeld van de tijd die je nog hebt om de taak te voltooien (of hoever je al vertraagd bent). Ben je klaar met een taak, dan kan je de taak sinds iOS 17 ook rechtstreeks in de widget als voltooid markeren.



Baldur’s Gate 3

Het derde deel in de Baldur’s Gate-serie is nu ook officieel uitgebracht voor Mac. Eerder was BG3 wel al beschikbaar in early access op macOS. De turn-based RPG-game speelt zich af in het universum van Dungeons & Dragons. Tijdens je avontuur maak je als speler voortdurend keuzes. Welk pad sla je in, welke krachten en uitrusting gebruik je en hoe ga je jouw vijanden te lijf? Voor iedereen verloopt het spel anders. Ontwikkelaar Larian Studios zegt namelijk dat er meer dan 17.000 verschillende eindes zijn. Dat komt de herspeelbaarheid in elk geval ten goede.

Baldur’s Gate 3 is op Steam te downloaden.

Camo Studio

Wil jij streamen of video’s opnemen via je iPad? Camo Studio is daar geschikt voor. Je kunt een microfoon en camera aansluiten op je iPad om professionele beelden te streamen of op te nemen. Bovendien kun je aan de slag met verschillende overlays en is er een bedieningscentrum aanwezig om onder andere te reageren op chatberichten. Je streamt zo eenvoudig vanaf je iPad naar bekende platforms zoals Twitch en YouTube. Ook niet onbelangrijk: de app bevat geen advertenties.



EA Sports FC Mobile

Electronic Arts mag de FIFA-naam voor zijn games niet langer gebruiken. Dat betekent dat ook de mobiele game FIFA Mobile het moet ontgelden. Daarvoor in de plaats verschijnt er EA Sports FC Mobile 24. Als je FIFA Mobile al speelde, dan kun je de app updaten naar het nieuwe jasje. De vernieuwde game biedt nieuwe balacties, zoals een power shot, knock on en hard tackle. Ook is er een nieuw schietsysteem aanwezig.



Morpho Converter

Morpho Converter heeft een update gehad, waardoor de app in iOS 17 ook een interactieve widget biedt. Ook is er ondersteuning voor StandBy op de iPhone. Via de app kun je makkelijk eenheden en valuta omrekenen. Dat is handig als je op reis bent in een land met een andere munteenheid dan de euro, maar ook voor tijdens het koken of tijdens het klussen. De app onthoudt je favoriete conversies, voor sneller gebruik.



Tameno – Get Tapped

Gebruik je een elektrische tandenborstel? Dan zal die waarschijnlijk iedere dertig seconden een trilsignaal geven zodat je weet dat het tijd is om de volgende zone van je gebit te poetsen. Voor sommigen duurt die halve minuut wel heel lang, terwijl het voor anderen misschien wel te kort is. Met de app Tameno kan je eenvoudig een timer instellen die iedere tien seconden een trilsignaal geeft (of een geluid afspeelt). Naast het verzorgen van je gebit, kan deze app ook goed van pas komen bij vele andere taken.