De leukste apps van november 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Maand: Dreams Procreate, bekend van de app waarmee je iPad-illustraties kunt maken, heeft deze week een nieuwe app uitgebracht met de naam ‘Dreams’. Deze app is ontworpen om rijke 2D-animaties, expressieve video’s en mooie verhalen te maken. Procreate stelt dat iedereen gebruik kan maken van deze nieuwe app, ongeacht je niveau. Dreams werd voor het eerst geteased in september en wordt omschreven als een animatie-app boordevol krachtige tools. Je kunt handgetekende animaties en motion graphics maken, verrijkt met foto’s, video’s en geluid. Dreams is officieel uitgebracht op 22 november 2023. Belangrijke functies zijn onder andere het tekenen en schilderen met populaire Procreate-penselen, een multi-touch-tijdlijn speciaal voor animatie, audio- en videobewerking met voice-overs en muziek- en geluidseffecten. Een opvallende functie is ‘Stage’ waarmee je omvangrijke sets kunt creëren voor personages. De app biedt ook niet-destructieve bewerking met Eternal History, ondersteuning voor synchronisatie via iCloud en is geoptimaliseerd voor iPad en Apple Pencil. Dreams kost twee tientjes als eenmalige aankoop, zonder verdere abonnementskosten. Procreate hoopt met Dreams een nieuwe groep makers aan te trekken.

Aviator – vliegtuigradar voor kinderen

Aviator is een gratis iPhone-app die wellicht wat simpel lijkt. Maar als je het achterliggende verhaal hebt gelezen (te vinden in deze blogpost), dan wil je het toch eens proberen. Jacob Bartlett bouwde de app als hobbyproject voor zijn dochtertje, die enorm geïnteresseerd was geraakt in overvliegende vliegtuigen. Bartlett bouwde een eenvoudige vliegtuigradar, vergelijkbaar met FlightRadar24. De app toont een overzicht van alle vliegtuigen in de lucht. Je krijgt meteen te zien welk vliegtuig er overvliegt, zonder dat je op de kaart hoeft te navigeren. Aviator maakt gebruik van de gratis Flight-Data-interface van het OpenSky Networks. De app is als versie 1.0 nu te downloaden. Je kunt ook de voortgang van dit project volgen.

Backup Status

Backup Status is gemaakt door Niels Mouthaan, die eerder bekendheid kreeg met de Ejectify-app. Deze nieuwe app bevat widgets in een drietal formaten, waarmee je de status van je Time Machine-backups kunt zien, direct op je desktop of in het Berichtencentrum. Je kunt kiezen van welke backupschijf je de status in de gaten wilt houden.

DrinkSmith

DrinkSmith is een nieuwe Augmented Reality-app voor het mixen van cocktails. De app biedt een uitgebreid handboek voor bartenders en bevat meer dan 200 recepten, een aangepaste drankenmaker en een Mijn Bar-functie, waarmee gebruikers kunnen aangeven welke drank ze al in huis hebben en welke drankjes ze daarmee kunnen maken. Wat deze app onderscheidt, is de AR Cocktail Creation-functie, die gebruikmaakt van Apple’s ARKit. Hiermee kunnen gebruikers cocktails maken zonder zelf iets te hoeven afmeten. De app heeft ook een gebruiksvriendelijke interface met handige navigatie, filters en zoekmogelijkheden. Alle inhoud is origineel.

Resident Evil Village

Capcom heeft Resident Evil Village uitgebracht voor iPhone 15 Pro-modellen. De game is ook speelbaar op iPads met M1-chip of later. De game is gratis te proberen en daarna moet je voor de volledige game betalen. De Winter’s Expansion DLC en All Access Voucher DLC zijn identiek aan de DLC-pakketten voor pc en consoles. Later dit jaar wordt ook Resident Evil 4 Remake verwacht, die dezelfde hoge systeemeisen stelt. Resident Evil Village werd getoond tijdens de aankondiging van de iPhone 15 Pro in september. Om optimaal deze game te kunnen spelen heb je een GPU met hardwareversnelde ray tracing nodig – vandaar dat je minimaal een iPhone 15 Pro (Max) nodig hebt.

MiniCord

MiniCord maakt het mogelijk om Discord te gebruiken op je Apple Watch. De app bestaat al wat langer, maar is recent compleet herschreven, met onder andere support voor tweefactorauthenticatie. MiniCord is een simpele app om berichten naar je vrienden te sturen in de Discord-app. De app ondersteunt ook notificaties. De lijst met geplande functies is erg lang, dus dat belooft wat!

Juno

Ontwikkelaar Ryan Rook heeft zijn nieuwe app Juno uitgebracht, vernoemd naar zijn hond Juno. De naam staat bovendien voor ‘Jot, Unify, Navigate, Organize your way of working’, ook wel kort omgeschreven als een Jira voor indie devs. De app is geheel gratis, zonder advertenties of abonnementen en is te gebruiken op iOS, iPadOS en macOS.

Wines v2

Versie 2 van Wines is verschenen, een app waarmee je wijnnotities kunt maken. De app is compleet opnieuw geprogrammeerd met iCloud-synchronisatie zodat je op de iPhone, iPad en Macs met Apple Silicon altijd al je data bij de hand hebt. Door je vinger op een wijn te leggen krijg je toegang tot snelle acties. Ook kun je stukken tekst kopiëren om bijvoorbeeld in een zoekmachine te plakken. En er is nu een extra veld voor rode dessertwijnen, zodat je ze gemakkelijker kunt onderscheiden van de witte dessertwijnen. De backupmogelijkheden zijn ook verbeterd.

Rapid Reminders

Sneller nieuwe herinneringen instellen doe je met Rapid Reminders, een handige app voor het beheren van taken en gebeurtenissen die je niet wilt vergeten. De ingebouwde Herinneringen-app van Apple is al handig, maar er is ruimte voor verbetering, vooral bij het invoeren van nieuwe taken. Rapid Reminders is helemaal gericht op het snel invoeren van taken, zonder de app van Apple te hoeven gebruiken. Een alternatief is Remind Me Faster, dat een aantal in-app aankopen is, maar nog steeds het overwegen waard is. Het biedt ook een gebruiksvriendelijke interface en snelle toegang tot vooraf ingestelde tijden.

TicketSwap

De Nederlandse app TicketSwap voor het kopen en verkopen van concertkaartjes, kennen we allemaal. Nieuw is de functie ‘Bewaar en deel evenementen met vrienden’. Daarmee kun je een persoonlijke evenementenkalender maken. Fans kunnen hun interesse in evenementen direct op de evenementpagina aangeven en ze toevoegen aan hun TicketSwap-kalender, om zo goed georganiseerd te blijven. De kalender kan ook worden gedeeld met vrienden. Dit stimuleert het organiseren van groepsuitjes.

Fjaere

De Fjaere-app biedt mensen de gelegenheid om alle persoonlijke wensen voor de eigen uitvaart vast te leggen en zo nodig aan te vullen. Bij overlijden beschikken nabestaanden met deze app over complete en actuele informatie, die nodig is om tal van praktische zaken te regelen. De app is gratis te gebruiken voor het vastleggen van wensen. Tegen betaling krijg je toegang tot de Premium-versie van de app, met meer functies voor het vastleggen van gegevens over banken, leningen, hypotheken, verzekeringen, testamenten, wachtwoorden, pincodes en dergelijke. De opbrengsten van de app gaan naar drie goede doelen. Je kunt daarbij kiezen uit: KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij), KNGF Geleidehonden of Stichting Ambulance Wens Nederland.

In vergelijking met de traditionele papieren vragenlijsten van verzekeraars en uitvaartondernemingen zijn alle gegevens in de Fjaere-app gemakkelijk te wijzigen en aan te vullen. Daardoor is alle informatie actueel; ook bij veranderende gegevens als adressenlijsten, muziekwensen en schenkingen.