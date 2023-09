Procreate Dreams-app voor animaties

Of je nu handgetekende animaties of motion graphics wil maken met foto’s, video’s en geluid: het kan allemaal in de gloednieuwe Procreate Dreams-app. De app is volgens de makers geschikt voor elk niveau en gaat eenmalig €20,- kosten. Er zijn geen in-app abonnementen. Procreate kennen we vooral van de app waarmee je op de iPad kunt tekenen. De makers wonnen er tweemaal een Apple Design Award mee en hebben bij Apple een flinke voet tussen de deur. De Procreate-app wordt namelijk ook gebruikt in de Today at Apple-sessies in de Apple Stores. We zijn benieuwd of dat ook met de nieuwe Dreams-app gaat gebeuren.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Flipbook voor je animaties

De Procreate Dreams-app komt op 22 november 2023 uit en biedt weer heel andere mogelijkheden om creatief te zijn. De makers hopen er een nieuwe doelgroep mee aan te trekken. Maar ook aan bestaande gebruikers is gedacht: je kunt de al eerder gemaakte Procreate-penselen hergebruiken, zodat je een vliegende start kunt maken.

Alles draait om het maken van een verhaal aan de hand van 2D-animaties, die je op allerlei manieren kunt verrijken met multimedia. Procreate Dreams zorgt dat de animatie gemakkelijk tot stand komt met vloeiende bewegingen en intuïtieve tools, zoals een multi-touch tijdlijn. En een Flipbook-tool zorgt ervoor dat je een wat meer traditionele animatie-ervaring krijgt, door meerdere plaatjes achter elkaar te zetten en snel af te spelen. Met de nieuwe audio-engine kun je muziek, voice-overs en geluidseffecten toevoegen. De Stage-functie klinkt ook interessant: hiermee kun je enorme decors maken waarin personages tot leven komen, allemaal in één project. En omdat de bewerking niet-destructief is kun je in elk stadium terug gaan als je toch niet tevreden bent met de ingeslagen weg.

Procreate Dreams krijgt ook iCloud-ondersteuning, zodat je automatisch een back-up van je werkt hebt. De makers hebben ervoor gekozen om een nieuw bestandsformaat te gebruiken (dreams) om bestanden tot 1 terabyte snel te kunnen openen, opslaan en exporteren. Vanaf 22 november kun je het zelf proberen. Tot die tijd kun je nog even je creativiteit loslaten in de normale Procreate-app.