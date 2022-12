In de jaren 80 van de vorige eeuw kon je al gamen op de Mac: Lode Runner, Space Invader, Dark Castle... het zijn namen waar je vast wel eens van hebt gehoord. Al deze games zijn gratis te spelen in je browser.

Macintosh-gameklassiekers in de browser

Op The Internet Archive vind je een collectie authentieke Macintosh-games, die je in de browser kunt spelen. Maar waar begin je? Hier zijn 5 gameklassiekers die je meteen kunt proberen in je hedendaagse browser. Liever toch een moderne versie spelen? Dat kan! Als je in de App Store zoekt naar deze klassiekers, vind je altijd wel een paar moderne games die er op zijn gebaseerd.

De Mac is misschien niet het meest voor de hand liggende computer om games op te spelen, maar meteen vanaf het begin waren er al originele Macintosh-games beschikbaar. Hiermee ga je terug naar de tijd dat games nog monochroom en de pixels op het scherm nog duidelijk herkenbaar waren. Met de collectie kun je ontdekken hoe het was om in de laten jaren tachtig games te spelen. Ben je te jong om alle titels te herkennen? Of was je destijds Windows-gebruiker, waardoor de Macintosh game scene grotendeels aan je voorbij is gegaan? Geen nood, we praten je bij met deze 5 klassiekers, die de geschiedenis in zijn gegaan en invloed hebben gehad op alle computergames die daarna kwamen.

Overigens heeft The Internet Archive ook een collectie MS-DOS-games, zoals Prince of Persia, Treasure Mountain en Castle Wolfenstein, die je ook via de browser kunt spelen.

#1 Lode Runner

Lode Runner is een snelle actiegame, waarbij het erom gaat goud te stelen en onderweg bewakers moet ontwijken. Je begint onderaan het scherm en klimt omhoog via ladders en touwen of graaft gaten, zodat je zoveel mogelijk goud te pakken krijgt. Er zijn valluiken waarin je je kan verbergen en je hebt te maken met bedrock, een harde ondergrond waarin je geen gaten kan graven.







Lode Runner was een van de eerste games van Brøderbund Software, die ook Prince of Persia en de Carmen Sandiego-reeks maakten voor diverse platformen, waaronder PC, MSX en ZX Spectrum. Ze maakten ook productiviteitstools zoals The Print Shop en PrintMaster. Lode Runner was een van de eerste spellen met een level editor.

Lode Runner nu spelen

#2 Dark Castle

Dark Castle is een platformspel waarbij de jonge held prins Duncan probeert om de boosaardige Black Knight probeert te bereiken. Onderweg moet hij objecten ontwijken en puzzels oplossen. De game viel op vanwege de geluidseffecten. Er kwam ook twee opvolgers met de naam Beyond Dark Castle en Return to Dark Castle.

Duncan moet naar vier gebieden van het kasteel om uiteindelijk de kamer van Black Knight te bereiken: Fireball, Shield, Trouble en Black Knight. Er zitten 14 levels in, die moeilijk speelbaar zijn. Destijds was Dark Castle een voorbeeld hoe je met simpele technologie toch een gedetailleerd actiespel kunt maken.

Dark Castle nu zelf spelen







#3 Rogue

Je hebt ongetwijfeld ooit een opvolger van de game Rogue gespeeld. Het is een van de moeilijkste games uit de jaren tachtig waarbij je intuïtie en een beetje geluk nodig hebt om niet te vaak dood te gaan. Elke ruimte is gehuld in duisternis en achter elke deur zou je een levenselixer of een berg wapens kunnen vinden, maar ook een bende boeven die je genadeloos zullen aanvallen. De game is moeilijk om te leren en heeft daardoor een select groepje liefhebbers. Vooral onder andere gameontwikkelaars was Rogue erg populair.

Rogue nu zelf spelen

#4 Shufflepuck Cafe

Shufflepuck Cafe verscheen in 1989 aanvankelijk op de Macintosh en later ook op de Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, MS-DOS en allerlei andere platformen. Deze airhockey-game bedien je met je muis. Wanneer het lukt om de puck langs het balkje van de tegenstander te krijgen scoor je een punt. Bij 15 punten is de game afgelopen. er zijn twee spelvarianten: een multiplayer toernooi of een single player training. Later verschenen nog de opvolgers Shufflepuck Revolution op OS X (niet meer verkrijgbaar) en Shufflepuck, allemaal volgens hetzelfde principe. Eigenlijk is het natuurlijk Pong, maar dan in een 3D-achtige omgeving met leuke geluidseffecten.

#5 Space Invaders

Misschien wel de bekendste uit dit lijstje. Space Invaders verscheen oorspronkelijk al in 1978 en is ontworpen door de Japanner Tomohiro Nishikado, in opdracht van Taito. Dit is een actiespel waarbij 1 of 2 personen beurtelings spelen. Space Invaders is geïnspireerd door Taitos eerdere spel Space Monsters. De speler bestuurt een laserkanon dat links en rechts beweegt aan de onderkant van het scherm. Het laserkanon heeft een oneindige hoeveelheid munitie om op de rijen bewegende aliens te schieten. Als een van de wezens de onderkant van het scherm bereikt is het spel afgelopen. Ondertussen schieten de aliens af en toe terug op de speler met dodelijke stralen en bommen.

Als speler heb je drie levens en het spel eindigt als alle drie levens op zijn. Soms komt er een ruimteschip aan de bovenkant voorbij, dat kapotgeschoten kan worden voor extra punten. Een van de belangrijke eigenschappen in Space Invaders is dat wanneer meer en meer wezens worden beschoten, de overgebleven wezens sneller en sneller bewegen.

Space Invaders nu zelf spelen