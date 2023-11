Sms bestaat nog steeds als communicatiemiddel voor korte berichten. Ook op de iPhone kun je sms-berichten ontvangen. We leggen uit hoe ze werken en waarom je onveilig zijn. Ook is het mogelijk om de sms-functie op de iPhone uit te schakelen.

Wat is SMS?

SMS was in de begindagen van de mobiele telefoons dé manier om korte berichten naar elkaar te versturen. Met de komst van de iPhone en andere smartphones, is de populariteit van sms flink afgenomen. Tegenwoordig gebruiken veel mensen liever een berichtenapp zoals iMessage, WhatsApp of Telegram. Maar er zijn nog genoeg toepassingen die gebruik maken van sms, bijvoorbeeld herinneringen voor een afspraak bij de tandarts, voor verificatiecodes van websites en bij het uitwisselen van berichten met Android-gebruikers. Ook is het een populair middel voor oplichters die proberen om jouw bankgegevens te achterhalen.

Sms-berichten op je iPhone herkennen: grijs en groen

In de Berichten-app op je iPhone ontvang je zowel iMessage als sms-berichten. Het verschil tussen de twee is makkelijk te herkennen: bij iMessage zijn de tekstwolkjes blauw van kleur, terwijl ze bij sms-berichten grijs zijn. Stuur je een bericht naar iemand met een Android-toestel? Dan zijn de tekstwolkjes groen. Ook zie je het kleurverschil terug in de nummervermelding, bij het sturen van een nieuw bericht. Google zou dolgraag willen dat Apple overstapt naar een ander berichtenformaat, namelijk RCS. Maar Apple houdt liever vast aan sms en de eigen berichtendienst iMessage.

Sms sturen op de iPhone

Een sms stuur je op de volgende manier:

Open de Berichten-app Tik op het icoon in de rechter bovenhoek om een nieuw bericht sturen. Kies de persoon waar het bericht naartoe gestuurd moet worden. Dit moet iemand zijn zonder iPhone. Typ het bericht zoals je gewend bent en tik op de Verstuur-knop.

Het sms-bericht is nu verzonden en de tekstwolk is groen.

Sms uitschakelen kan

Wanneer iMessage niet beschikbaar is, schakelt de Berichten-app automatisch over op het sturen van een sms-bericht. Dit kan handig zijn in gevallen van slecht bereik, zoals tijdens het wandelen in een afgelegen gebied. Sms-berichten gebruiken namelijk minder data.

Je schakelt deze sms-terugvaloptie zo uit:

Open de Instellingen-app. Tik op Berichten. Halverwege vind je de optie Stuur als SMS. Zet de schakelaar uit.

Sms-berichten doorsturen naar andere apparaten

Alleen de iPhone kan sms-berichten ontvangen, maar gelukkig is er een oplossing. Je kunt de sms-berichten die je op de iPhone binnenkrijgt doorsturen naar je andere apparaten. Tik hiervoor op de optie Stuur sms door en kies het gewenste apparaat.

Waarom is sms onveilig en toch nog steeds populair?

De manier waarop sms-berichten worden verstuurd en ontvangen worden lijkt sterk op dat van e-mails. Vanaf het ene apparaat wordt het bericht verstuurd, dan verplaatst het zich langs een server en wordt het doorgestuurd naar de telefoon van de ontvanger. De sms-berichten zijn niet end-to-end versleuteld. Jouw berichten kunnen onderweg onderschept worden of blijven korte tijd op een server staan. Kwaadwillenden kunnen deze berichten lezen, zonder dat jij je ervan bewust bent. Nu is dat bij een tandartsafspraak nog niet zo erg, maar bij een tweestapsauthenticatie-functie kan het gevaarlijk zijn. Anderen zijn dan in staat om in te loggen bij jouw accounts en kunnen je data inzien en wijzigen.

We raden dan ook af om sms te gebruiken voor tweestapsverificatie. Je kunt beter gebruik maken van unieke codes die door authenticatie-apps worden gegenereerd. Voorbeelden zijn Google Authenticator en 1Password.

Ondanks deze nadelen wordt sms nog steeds veel gebruikt. Dit komt omdat sms nog steeds nodig is voor het uitwisselen van berichten tussen iPhones en Android-toestellen (tenzij andere apps zoals WhatsApp worden gebruikt). Ook maken kleine apparaten, machine-to-machine toepassingen en Internet of Things-apparaten vaak nog gebruik van sms-berichten. De data van deze sensoren wordt dan via sms verstuurd om bijvoorbeeld de temperatuur door te geven. De berichten zijn klein en de simkaart in deze accessoires verbruikt maar een kleine hoeveelheid data. Dit is verreweg de populairste toepassing van sms vandaag de dag. Sms zal daarom waarschijnlijk nog lang gebruikt worden – ook al speelt het op de iPhone niet meer zo’n belangrijke rol.