Kijk je zoveel naar je iPhone dat je partner erover begint te klagen? In dit artikel geven we je 5 tips om slechte iPhone-gewoontes binnen je relatie te voorkomen.

Maakt de iPhone je relatie kapot? Hoeft niet

Smartphones zijn handig, maar het nadeel is dat ze erg veel aandacht van je vragen. Dat is niet altijd voor iedereen prettig. Mensen die constant op hun iPhone staren zijn niet zo gezellig. Dit kan met name een probleem vormen binnen je relatie: er zijn zo ongelofelijk veel dingen die je via de iPhone kunnen afleiden, dat je al snel geen oog meer hebt voor je partner. In dit artikel hebben we daarom een aantal tips verzameld die problemen in je relatie kunnen voorkomen door overmatig iPhone-gebruik. Of je ze gaat gebruiken is natuurlijk je eigen keuze, maar misschien ontdek je een paar suggesties waar je iets aan hebt.

Tip #1: geef je partner meer aandacht dan je iPhone

Als je de hele dat op je smartphone kijkt, lijk je minder geïnteresseerd in je partner. Dit kun je voorkomen door aan de volgende oplossingen te denken:

Verban smartphones van de keukentafel, zodat je niet meer in de verleiding komt om tijdens het eten de hele tijd op je iPhone te kijken.

Grijp na de seks niet meteen naar de iPhone om je ervaringen met vrienden te delen.

Als je samen in één bed slaapt, is het wel zo aardig om bij het wakker worden eerst aandacht aan je partner te besteden en dan pas op je telefoon te kijken.

Misschien is het beter om helemaal geen smartphone mee te nemen in de slaapkamer.

Zet je telefoon ‘s avonds op ‘Niet storen‘. Deze optie vind je terug in de Instellingen-app van je iPhone en zorgt ervoor dat je geen meldingen meer krijgt. Zo word je ‘s ochtends en ‘s avonds minder gestoord en heb je minder de neiging om constant op je iPhone te kijken.

Maak gebruik van functies zoals Schermtijd, zodat je zicht houdt op je smartphonegebruik.

Tip #2: wees open over het gebruik van je iPhone

Stiekem dingen doen kan funest zijn voor je relatie. Veel partners vinden het al onprettig als je constant naar je telefoon staart, maar het is nog veel vervelender als je geheimzinnig doet waar je mee bezig bent. Vertel gewoon waarom je telefoon op dit moment belangrijk is. Krijg je een berichtje dat een vriend gaat trouwen? Zeg dat dan gewoon tegen je partner en hij/zij begrijpt opeens veel beter waarom jij fanatiek teksten op je telefoon zit in te tikken. Moet je bereikbaar blijven voor je werk? Zeg dan dat je standby moet zijn, voor het geval er iets is. Hoe opener je hierover bent, hoe meer begrip je partner ervoor zal hebben.

Tip #3: Focus je tijdens een gesprek op je partner

Natuurlijk kan je prima multitasken. Jij kan gesprekken voeren én Instagram checken én ondertussen een spelletje doen. Maar tijdens een gesprek met je partner is dit geen slim idee. Je kunt beter je telefoon even wegleggen om niet onbedoeld het signaal te geven dat het je geen bal interesseert wat de ander te vertellen heeft.

Tip #4: Zet af en toe je iPhone uit

Zet tijdens het weekend je iPhone uit en beschouw het als een mini-vakantie. Dat is niet alleen goed voor je relatie, maar ook voor je eigen welzijn. Smartphones geven je constant nieuwe prikkels en dat kan een verslavende werking hebben. Je zou af en toe een iPhone-vrije periode kunnen overwegen. Het zou zomaar kunnen dat je je hierdoor beter in je vel voelt.

Tip #5: Gebruik de iPhone om je relatie te verbeteren

De iPhone is niet alleen een stoorzender. Je kunt de iPhone ook in je voordeel gebruiken, om je relatie beter te maken. Laat weten dat je aandacht voor je partner hebt door reglematig iMessage-berichten, WhatsApp-stickers en Memoji te sturen, zodat de ander weet dat je aan hem/haar denkt. De iPhone kan namelijk ook een prima hulpmiddel zijn om met elkaar in contact te blijven. Communicatie is belangrijk in relaties en op de iPhone vind je daarvoor talloze mogelijkheden, ook als je niet altijd bij elkaar in de buurt kan zijn.

