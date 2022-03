iPad-volumeknoppen aanpassen aan hoe je de iPad vasthoudt: zo doe je dat Tips

Basisfuncties

De iPad kun je op allerlei manieren vasthouden, waardoor de volumeknoppen op een andere positie zitten. Het is daardoor soms onduidelijk welke knop het volume harder of zachter zet. Gelukkig kun je via de instellingen ervoor kiezen om de werking van de volumeknoppen aan te passen aan hoe je de iPad vasthoudt.