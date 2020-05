In deze tip leren we je hoe je de 'Vertrouw deze computer'-meldingen kunt uitschakelen als je ze blijft ontvangen. Deze melding komt naar voren als je je iPhone of iPad met een computer verbindt.

‘Vertrouw deze computer’-melding uitschakelen

Deze melding verschijnt als je jouw iPhone of iPad voor het eerst koppelt met een computer. Om jouw privacy te garanderen moet je akkoord om een gegevensoverdracht toe te staan. Pas na deze toestemming begint je apparaat met laden en eventueel synchroniseren. Het vervelende is alleen dat deze ‘Vertrouw deze computer’-melding bij sommige mensen steeds blijft opdraven. Dit zijn de mogelijke oplossingen:

Om te beginnen met het oplossen van bijna elk technologie-probleem is de eerste vraag: “Heb je wel de nieuwste software?” Nieuwe software bevat meestal oplossingen voor problemen. Daarom moet je eerst de software van zowel je iPhone/iPad als je computer updaten. Zo kun je je iDevice updaten:

Ga naar de Instellingen-app en kies Algemeen > Software-update. Je toestel gaat zoeken of er een update is. Hieronder zie je de twee mogelijke situaties: er staat een update klaar of de systeemsoftware is up-to-date. In het voorbeeld hieronder is een nieuwe beta-versie voor ontwikkelaars beschikbaar. Deze krijg je alleen te zien als je deelneemt aan het betaprogramma. Is er een update, dan hoef je alleen op de link Download en installeer te tikken om het proces te starten. Ook kun je eerst nog wat details over de update opvragen, bijvoorbeeld door op de link voor meer informatie te tikken. Voer je pincode in, als daarom wordt gevraagd. Ga akkoord met de voorwaarden en de update gaat van start.

Zorg ervoor dat ook je Mac of Windows-pc is bijgewerkt naar de nieuwste software. Hoe je een Mac kunt updaten is afhankelijk van de huidige softwareversie. Check daarom in ons aparte artikel hoe je je Mac kunt updaten.

Heb je de nieuwste software (al), maar blijf je de melding nog keer op keer ontvangen? Ga dan door naar de volgende mogelijke oplossing. Het zou overigens goed kunnen dat je na het updaten nog één laatste keer toestemming moet geven.

#2 Herstel je privacy-instellingen

Dit klinkt misschien als een rigoureuze maatregel, maar dat valt wel mee. Je zult je apps opnieuw toestemming moeten geven voor bepaalde zaken zoals je locatiegegevens. Het zorgt er ook voor dat alle vertrouwde computers worden verwijderd. Dat houdt in dat je bij alle computers opnieuw moet aangeven of je ze vertrouwt. Zo herstel je je locatie- en privacygegevens:

Open de Instellingen-app. Tik op Algemeen. Scroll naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Selecteer Herstel locatie en privacy. Voer je toegangscode in.

Probeer na het herstellen nog een keer je iPhone of iPad te verbinden met je computer. Het is nu juist goed als je een ‘Vertrouw deze computer’-melding krijgt. Tik op Vertrouw. Dit zou de laatste keer moeten zijn dat je Apple-apparaat hierom vraagt. Werkt het nog steeds niet? Controleer dan even het volgende.

Zet je persoonlijke hotspot uit

Een laatste oplossing zou te maken kunnen hebben met je persoonlijke hotspot. Als deze aan staat vraagt je computer namelijk iedere keer om toestemming om gebruik te mogen maken van deze hotspot via de kabel. Dit is een melding die altijd naar voren zal komen. Check daarom voor de zekerheid of je persoonlijke hotspot is uitgeschakeld. Dit check je via de instellingen:

Open de Instellingen-app. Tik op Persoonlijke hotspot. Zorg ervoor dat de schakelaar op uit staat (grijs).

Mochten al deze oplossingen onverhoopt niet werken, dan zou het probleem zowel bij je computer als bij je iOS-apparaat kunnen liggen. Je kunt ervoor kiezen om je iPhone of iPad te herstellen als laatste oplossing. Hoe dit precies gaat lees je in ons aparte artikel.